Highlights U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Người hùng Vũ Tiến Long

Highlights U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc (nguồn: FPT Play)

Video bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Vũ Tiến Long

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Tiến Long (83')

U23 Hàn Quốc: Cho Young-wook (64')

Thẻ đỏ: Lee Jin Yong (78')

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Duy Cương, Văn Đô (Văn Tùng 68'), Hoàng Anh (Công Đến 67'), Văn Trường (Quang Nho 73'), Văn Khang (Đình Lâm 74'), Tiến Long, Mạnh Dũng (Hải Long 80')

U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Lee Jin Yong, Park Jae Hwain, Lee Sang Min, Kim Tae Hwan, Choi Jun (Lee Kyu-hyuk 81'), Eom Ji Sung (Cho Young-wook 46'), Goh Young Jun, Go Jae Hyeon (Hyeon-seok Hong 60'), Jeong Sang Bin (Oh Se-Hun 46'), Park Jeong In (Cho Hyun-taek 90')

Nghĩa Hưng