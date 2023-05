Theo hai tờ The Telegraph và The Guardian, lý do những vị khách trên tới sớm là do họ đã được ban tổ chức sự kiện yêu cầu đến để được sắp xếp chỗ ngồi trong buổi lễ đăng quang của Vua Charles III.

Một số nhân vật được mời dự lễ đăng quang đã có mặt ở Tu viện Westminster, Anh. Ảnh: The Guardian/ PA

“Lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hứa hẹn sẽ là một sự kiện đẹp đẽ, vui tươi và mang tính lịch sử. Tôi hy vọng và cầu chúc cho lễ đăng quang sắp tới sẽ là một sự phản ánh và tôn vinh mạnh mẽ con người của chúng ta hiện nay, với tất cả sự đa dạng tuyệt vời. Do vậy, tôi cầu mong những ai tham dự buổi lễ, người dân trên khắp nước Anh và xa hơn nữa, sẽ tìm được niềm hy vọng mới”, Giám mục trưởng của Giáo hội Anh Justin Welby, người sẽ chủ trì lễ đăng quang, nói với The Guardian.

Ảnh: The Guardian/ PA

Ngay ở thời điểm này trên một số đường phố ở London, binh sĩ nhiều nước trong Khối Thịnh vượng chung Anh đã tổ chức diễu hành với quân phục truyền thống riêng của từng quốc gia, nhằm chúc mừng Vua Charles III đăng quang.

Một số khách dự lễ đăng quang xếp hàng chờ ở cầu Lambeth, London. Ảnh: The Telegraph

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (giữa) và các thành viên Nội các Anh tới dự lễ đăng quang. Ảnh: PA

Các binh sĩ thuộc Đội Cận vệ của Vua Anh có mặt trên đường phố London. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Cảnh sát nghi lễ thuộc lực lượng cảnh sát London diễu hành trên một con phố. Ảnh: Reuters

Video: Giám mục trưởng của Giáo hội Anh Justin Welby và đồng nghiệp tới Tu viện Westminster. Nguồn: Telegraph

