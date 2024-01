Như VietNamNet đưa tin, khoảng 11h10 ngày 9/1, khu vực Sa Cát (khối phố Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Đây là máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su-22 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức, sinh năm 1988, điều khiển. Báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn nêu theo thông tin do phi công cung cấp, trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện, máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Hiện tại, phi công lái chiếc máy bay này sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi. Vụ rơi máy bay còn làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của gia đình ông Nguyễn Thanh Chính, trú tại phường Điện Nam Bắc, với diện tích gần 100 m2.