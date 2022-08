Hòa Bình: Mưa lớn do bão số 2 làm 1 người chết, 1 người mất tích

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2, khu vực tỉnh Hòa Bình từ ngày 10 đến 11/8 có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Một số địa phương trong tỉnh có lượng mưa lớn như: xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (255,6mm); xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (235,4mm); xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (230,6mm) và xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (225,2mm)…

Mưa lớn đã làm 1 người chết, 1 người mất tích và thiệt hại nhiều về tài sản trên địa bàn.

Vào khoảng 8 giờ ngày 11/8, trong lúc mưa to, hai vợ chồng chị Đinh Thị Nguyệt (sinh năm 1987) và anh Đinh Ngọc Hướng (sinh năm 1984, trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy), đi qua suối Ba Hang để sang đồi hái na đi bán. Khi đi qua đoạn nước ngập cao, chảy xiết, cả hai người đã bị lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Đồng Tâm cùng Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Thủy và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Thủy đã xuống hiện trường để nắm bắt thông tin; đồng thời, có các biện pháp chỉ đạo công tác khắc phục, cứu hộ cứu nạn đối với người bị nạn.

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đinh Thị Nguyệt (cách điểm bị nạn khoảng 70m) và đã thực hiện bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, người thân để đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện, anh Đinh Ngọc Hướng vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Mưa lớn đã làm 11 ngôi nhà trên địa bàn xã Phong Phú, Phú Cường (huyện Tân Lạc); xã Thu Phong và xã Thung Nai (huyện Cao Phong) bị thiệt hại do ngập và sạt lở đất taluy dương; làm sạt lở đất đá gây đổ khoảng 40m tường rào của Nhà tạm giam Công an huyện Đà Bắc.

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, mưa lớn gây ngập úng thiệt hại gần 300ha lúa, hoa màu của các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc và Mai Châu; làm 230 con gà bị nước cuốn trôi, thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Các tuyến đường tỉnh lộ: 433, 435, 436, 446 bị sạt lở taluy dương; ước tính khoảng gần 4.000m3 đất đá tràn ra đường, nước chảy xiết, ngập sâu gây tắc đường cục bộ, chưa lưu thông được. Ngày 11/8, khu vực đường tỉnh 448 có đoạn nước dâng ngập sâu 1m.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã đôn đốc các địa phương trong tỉnh triển khai biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu; cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, ổn định đời sống cho người dân; đồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ kéo dài để có biện pháp ứng phó phù hợp.

