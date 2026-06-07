Giá dứa rớt còn 5.000 đồng/kg, nông dân bất lực nhìn quả thối ngoài ruộng

Giá dứa giảm sâu, trong khi thương lái vắng bóng khiến nhiều dứa trồng ở Thanh Hóa đến kỳ thu hoạch phải bỏ thối ngoài đồng. Người dân đứng trước nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng sau nhiều tháng đầu tư, chăm sóc.

Ông Mai Văn Thăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, cho hay toàn xã hiện có khoảng 700ha dứa. Giá dứa năm nay giảm xuống chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ.

Không chỉ đối mặt với tình trạng rớt giá, người trồng dứa còn chịu tác động từ đợt nắng nóng kéo dài liên tục thời gian qua. Nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao khiến nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, giảm chất lượng và nhanh chóng hư hỏng.

Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, Trung Quốc áp lệnh mới với 2.589 mặt hàng nông sản

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam và Thái Lan vào thị trường tỷ dân đạt tốc độ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, từ ngày 1/6, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các quy định mới đối với 2.589 sản phẩm nông sản nhập khẩu.

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu nói gì về việc nhập siêu gần 14 tỷ USD?

Sau 10 năm xuất siêu liên tiếp (từ 2016-2025), cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam đảo chiều sang nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 (nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu).

Về nguyên nhân, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ rõ do tác động đồng thời của nhiều yếu tố.

Kết quả xét nghiệm hơn 200 tấn cá chết hồ Trị An

Hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An sau mưa lớn đầu mùa gây thiệt hại nặng nề cho người dân và ảnh hưởng môi trường nước.

Các loại cá bị ảnh hưởng chủ yếu gồm cá trắm, cá chép, cá lăng, phần lớn đã đạt kích cỡ thương phẩm nhưng chưa tiêu thụ được.

Về nguyên nhân, cơ quan chức năng xác định lượng oxy trong nước giảm sâu, amoni vượt chuẩn khiến môi trường nước suy giảm.

Hơn 200 tấn cá chết trắng ở hồ Trị An. Ảnh: Hoàng Anh

Giá xăng dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 4/6 được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít còn E5 giảm gần 1.500 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Chuyên gia nói về tác động của xăng E10 đến động cơ

Xăng sinh học E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6, các loại xăng khoáng RON95, RON97 đã dừng lưu hành.

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) Đào Duy Anh cho biết, những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc và chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng.

Trước băn khoăn của người tiêu dùng về chất lượng và tác động của xăng E10 tới động cơ, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã có gần 10 năm sử dụng nhiên liệu sinh học và E10 là loại xăng đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia.

Các chuyên gia kỹ thuật động cơ đã có những chia sẻ về việc sử dụng xăng E10 xe chạy sẽ “hao xăng” hơn so với khi dùng xăng khoáng truyền thống.

VAMM đã có những chia sẻ liên quan đến lo ngại của người dùng về việc xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy sau thời gian ngắn sử dụng.

Giá vàng giảm sâu

Thị trường vàng trong nước tuần này chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm tới 9,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, từ mức 156-159 triệu đồng/lượng xuống còn 146,2-150,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC cũng lao dốc mạnh, mất 9,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 8,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lùi từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng xuống 146-150 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giữa giá mua và bán từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng/lượng. Điều này khiến rủi ro thua lỗ gia tăng đối với những nhà đầu tư mua bán ngắn hạn hoặc lướt sóng.

Điện lực Hà Nội cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nắng nóng cực đoan

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nắng nóng cực đoan trong nửa cuối tháng 5. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng đột biến.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn.

Các sàn đồng loạt tăng phí, người mua khó săn hàng giá rẻ

Các sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí khiến giá sản phẩm có xu hướng tăng theo. Nhiều nhà bán hàng buộc phải tăng giá hoặc cắt giảm khuyến mại, khiến khoảng cách giá giữa hàng online và cửa hàng truyền thống ngày càng thu hẹp.

Theo phản ánh của nhiều nhà bán hàng trên các sàn lớn như Shopee và TikTok Shop, tổng chi phí bán hàng dao động từ 21,8% đến 33,8% doanh thu đơn hàng, bao gồm phí cố định, phí giao dịch, phí thanh toán và các chương trình hỗ trợ bán hàng.