{"article":{"id":"2222666","title":"Hoa hậu Đàm Lưu Ly đọ sắc 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai","description":"Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly hội ngộ “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai tại buổi tiệc của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Hoa hậu Đại dương Việt Nam Thu Uyên diện váy đen sang trọng dự sự kiện.","contentObject":"<p>Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly, diễn viên Hiền Mai cùng diễn viên Lý Hương, Đoàn Minh Tài, Kiều Trinh... ca sĩ Lều Phương Anh, nhà thiết kế Thuận Việt, Đức Vincie có mặt để dự tiệc của nhà thiết kế Võ Việt Chung và con trai - bé Nưa (Việt Anh).</p>

<p>Tại sự kiện, Hoa hậu Áo dài <a href=\"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-dam-luu-ly-tag8392950557710334284.html\">Đàm Lưu Ly</a> hội ngộ “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai. Cả hai là đôi bạn nổi bật, thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk trong thập niên 90, được chú ý bởi nhan sắc vượt thời gian. Diễn viên Hiền Mai xuất hiện trẻ trung diện đầm vai chéo trắng cùng chi tiết tua rua ở tay và hông, tạo hiệu ứng thị giác. Hoa hậu Đàm Lưu Ly chọn váy sát nách màu xanh nhạt rạng rỡ, phối cùng hoa tai dáng dài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dien-vien-hien-mai-hoa-hau-dam-luu-ly-1247.jpg?width=768&s=Cs9h_Nz2kYhruXnKGt7RFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dien-vien-hien-mai-hoa-hau-dam-luu-ly-1247.jpg?width=1024&s=0KlzeDFBTBfLk_60aPv6UQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dien-vien-hien-mai-hoa-hau-dam-luu-ly-1247.jpg?width=0&s=XBxBhI6fo7nZPCgRXO65xg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dien-vien-hien-mai-hoa-hau-dam-luu-ly-1247.jpg?width=768&s=Cs9h_Nz2kYhruXnKGt7RFw\" alt=\"dien vien hien mai hoa hau dam luu ly.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dien-vien-hien-mai-hoa-hau-dam-luu-ly-1247.jpg?width=260&s=0f_gvd6glgDr43BVdGzbUw\"></picture>

<figcaption><em>Hiền Mai (bên trái) và Đàm Lưu Ly.</em></figcaption>

</figure>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-dai-duong-tag9581043225564083758.html\">Hoa hậu Đại dương Việt Nam</a> 2023 - Thu Uyên xuất hiện với váy đen hai dây xẻ tà cao, làm nổi bật hình thể và chiều cao. Sắp tới, người đẹp gốc Sóc Trăng sẽ là đại sứ quảng bá cuộc thi Hoa hậu Lụa - Di sản Việt Nam 2024. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-thu-uyen-1248.jpg?width=768&s=AdhaA7r7f-FvvC0RkO_axw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-thu-uyen-1248.jpg?width=1024&s=1m1wXLEHHS4aN4zelSNYrA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-thu-uyen-1248.jpg?width=0&s=kytmwIqphAuDx8-4F5947w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-thu-uyen-1248.jpg?width=768&s=AdhaA7r7f-FvvC0RkO_axw\" alt=\"hoa hau thu uyen.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-thu-uyen-1248.jpg?width=260&s=6x-hvE6DHyP3MeGSrd2xVQ\"></picture>

<figcaption><em>Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Thu Uyên và nhà thiết kế Võ Việt Chung.</em></figcaption>

</figure>

<p>Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 - MC Giang Thái nhẹ nhàng với đầm đen trễ vai, tạo dáng bên cạnh bố con nhà thiết kế Võ Việt Chung trong trang phục và kiểu tóc tương đồng. Về tên gọi thân mật của con trai là bé Nưa, Võ Việt Chung cho biết đây là tên gọi của trái mặc nưa - loại quả đã tạo ra màu đen đặc trưng của chất liệu lãnh Mỹ A đã làm nên những thiết kế áo dài của anh. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a-hau-giang-thai-2-1249.jpg?width=768&s=g_lMnqrSGXiAMTPLMCWoQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a-hau-giang-thai-2-1249.jpg?width=1024&s=ricdLO_I7tEM2kYMeAhpsQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a-hau-giang-thai-2-1249.jpg?width=0&s=m0GN6lvKYwzrprj1Jx8pow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a-hau-giang-thai-2-1249.jpg?width=768&s=g_lMnqrSGXiAMTPLMCWoQg\" alt=\"a hau giang thai 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/a-hau-giang-thai-2-1249.jpg?width=260&s=kx75uvPBLPupwF3ni6r7yw\"></picture>

<figcaption><em>Á hậu Giang Thái có mặt tại buổi tiệc.</em></figcaption>

</figure>

<p>Đàm Lưu Ly sinh năm 1973 được coi là Hoa hậu Áo dài duy nhất của Việt Nam đến giờ vẫn chưa có người kế nhiệm. Nghỉ việc vì sinh con sau 20 năm làm tiếp viên hàng không, với 10 năm giữ vai trò tiếp viên trưởng, cô hiện hiếm hoi xuất hiện ở các sự kiện giải trí, thỉnh thoảng nhận lời làm MC, đi hát. Đàm Lưu Ly kín tiếng trong chuyện đời tư, ít khi nhắc về chồng và con gái đang học cấp 2, cho biết muốn giữ bình yên cho gia đình và thích cuộc sống bình lặng, an yên. </p>

<p>Diễn viên <a href=\"https://vietnamnet.vn/hien-mai-tag749572769898327547.html\">Hiền Mai</a> sinh năm 1967, được khán giả biết đến từ vai cô giáo Mai trong bộ phim <em>Tuổi thần tiên</em> năm 1995. Cô được cho là một trong những \"nữ hoàng ảnh lịch\" thập niên 90 vì xuất hiện trong khắp những cuốn lịch treo tường, bìa sổ lưu bút thời điểm đó. Những năm gần đây, Hiền Mai ít tham gia hoạt động nghệ thuật vì bận chăm sóc gia đình, phần vì chưa chọn được vai diễn ưng ý. </p>

<p><strong>Thanh Phi</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701670897827\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2167894\"><a href=\"/nu-hoang-anh-lich-hien-mai-ve-dep-khong-tuoi-vien-man-ben-chong-dai-gia-2167894.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/21/nu-hoang-anh-lich-hien-mai-ve-dep-khong-tuoi-vien-man-ben-chong-dai-gia-148.jpeg?width=0&s=l7QQMMWMemQlAcHBFL34eg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/21/nu-hoang-anh-lich-hien-mai-ve-dep-khong-tuoi-vien-man-ben-chong-dai-gia-148.jpeg?width=260&s=7Do3LquYEhpBeKlrsFnzDw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nu-hoang-anh-lich-hien-mai-ve-dep-khong-tuoi-vien-man-ben-chong-dai-gia-2167894.html\">'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp không tuổi, viên mãn bên chồng đại gia</a><span class=\"summary__content-desc\">Ở tuổi ngũ tuần, Hiền Mai vẫn duy trì sự trẻ trung, yêu đời. Vượt qua nhiều thăng trầm, người đẹp hiện có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và con trai.</span></div>

</article>

Cặp đôi thường xuyên gặp nhau, thậm chí là tổ chức sinh nhật cùng người cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-2222774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222606","title":"Quốc Trí giành á vương 3 tại Nam vương Du lịch Thế giới 2023","description":"MC Quốc Trí - đại diện Việt Nam giành danh hiệu á vương 3 cuộc thi Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-2222606.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-813.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:41:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222564","title":"Vĩnh Thụy bí mật tổ chức đám cưới ở Đà Lạt cùng ái nữ đại gia","description":"Vĩnh Thụy và bà xã nắm tay tình tứ, chính thức tổ chức hôn lễ tại Đà Lạt trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-2222564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222471","title":"Nhan sắc khó tin của nữ diễn viên vụt sáng thành sao nhờ lộ ảnh nóng","description":"TRUNG QUỐC - Hoắc Tư Yến từng được mệnh danh là \"tiên nữ của màn ảnh Trung Quốc\" nhưng lại có sự nghiệp không mấy thuận lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-cua-hoac-tu-yen-dien-vien-noi-tieng-nho-lo-anh-nong-nam-17-tuoi-2222471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhan-sac-kho-tin-cua-nu-dien-vien-vut-sang-thanh-sao-nho-lo-anh-nong-149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:30:34","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222397","title":"Bức ảnh của hotgirl hào môn Tiên Nguyễn, mẹ Thủy Tiên và con dâu tương lai","description":"Bức hình xuất hiện mới đây của thành viên gia đình quyền lực này ngay lập tức gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyen-thuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-2222397.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyenthuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222355","title":"Không nhận ra Hoa hậu H'hen Niê, Lam Trường trẻ trung ở tuổi 49","description":"Ca sĩ Lam Trường được nhận xét trẻ trung như thanh niên dù đã 49 tuổi. Hoa hậu H'hen Niê thật khác lạ khi hoá thân mẹ ruột mình khi còn trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-3-12-2023-khong-nhan-ra-h-hen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-2222355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khong-nhan-ra-hoa-hau-hhen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-721.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222327","title":"Con trai nuôi cao 1,82m của danh hài Minh Nhí thay đổi ra sao sau 8 năm?","description":"Từ một cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, Minh Khải - con trai danh hài Minh Nhí gặt hái được nhiều thành tích sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-trai-nuoi-cao-1-82m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-2222327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/con-trai-nuoi-cao-182m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:10:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222360","title":"Shark Bình nhiệt tình tác nghiệp giữa lúc Phương Oanh chụp ảnh cưới","description":"Phương Oanh vừa tung loạt ảnh cô dâu cực xinh đẹp được thực hiện cách đây không lâu. Trong lúc vợ chụp ảnh riêng, Shark Bình nhiệt tình ghi lại hình ảnh nữ diễn viên bằng điện thoại.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/shark-binh-nhiet-tinh-tac-nghiep-giua-luc-phuong-oanh-chup-anh-cuoi-2222360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/shark-binh-nhiet-tinh-tac-nghiep-giua-luc-phuong-oanh-chup-anh-cuoi-698.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:46:57","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222268","title":"Tiệc cưới ở Ninh Bình của diễn viên Phương Lan và chồng kém tuổi","description":"Sau hôn lễ ở TP.HCM, diễn viên Phương Lan và ông xã Phan Đạt tổ chức tiệc báo hỷ tại quê nhà trai ở Kim Sơn (Ninh Bình).","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiec-cuoi-rieng-tu-cua-dien-vien-phuong-lan-va-chong-kem-tuoi-2222268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tiec-cuoi-rieng-tu-cua-dien-vien-phuong-lan-va-chong-kem-tuoi-511.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222064","title":"Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi sau 1 tháng du học, nhan sắc gây bất ngờ","description":"Một tháng sau khi sang Australia, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống du học trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-cua-hoa-hau-y-nhi-sau-1-thang-du-hoc-nhan-sac-khac-han-khi-dang-quang-2222064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoc-song-cua-hoa-hau-y-nhi-sau-1-thang-du-hoc-nhan-sac-gay-bat-ngo-740.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222251","title":"Xót xa nữ diễn viên nổi tiếng qua đời tuổi 37 vì dùng máy sấy tóc","description":"MALAYSIA - Nữ diễn viên nổi tiếng Queenzy Cheng đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến người hâm mộ xót xa.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xot-xa-dien-vien-queenzy-cheng-qua-doi-tuoi-37-vi-dung-may-say-toc-2222251.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xot-xa-nu-dien-vien-noi-tieng-qua-doi-tuoi-37-vi-dung-may-say-toc-358.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:42:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222056","title":"Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái, MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai","description":"NSƯT Chí Trung vui vẻ bên bạn gái kém 18 tuổi khi cả hai có chuyến du lịch Hạ Long. Trong khi đó MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-2-12-2023-chi-trung-ben-ban-gai-lai-van-sam-dat-nha-voi-con-trai-2222056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-trung-hanh-phuc-ben-ban-gai-mc-lai-van-sam-lan-dau-dat-nha-cung-con-trai-724.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222009","title":"Đám cưới xa hoa của Quan Sở Diệu gây sốt, vợ kém 11 tuổi đeo 18 chiếc vòng vàng","description":"TRUNG QUỐC - Những hình ảnh trong lễ cưới xa hoa của ca sĩ Quan Sở Diệu cùng người mẫu kém 11 tuổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-xa-hoa-cua-quan-so-dieu-gay-sot-v-kem-11-tuoi-deo-18-chiec-vong-vang-2222009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quan-so-dieu-459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221940","title":"Diễn viên Vân Trang bị chỉ trích vì quảng cáo 'quá lố'","description":"Bài đăng quảng bá cho một loại mỹ phẩm làm trắng da đã biến mất khỏi trang cá nhân của Vân Trang sau khi nhiều khán giả phản ứng gay gắt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-2221940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221784","title":"Vợ kém 17 tuổi mừng Hồ Quang Hiếu lên chức, mong sớm có con","description":"Hơn nửa năm kết hôn, Hồ Quang Hiếu và vợ - người mẫu Tuệ Như đồng hành trong công việc và cuộc sống. Cả hai mong sớm có con để 'vui nhà vui cửa'.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-2221784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-1534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221721","title":"Cuốn 'Take 15: Chú cừu đen'","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài lần đầu tiết lộ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc trong cuốn sách \"Take 15: Chú cừu đen\".","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-doan-minh-tai-lan-dau-tiet-lo-ve-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-2221721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuon-take-15-chu-cuu-den-1568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221798","title":"Nhóm nhạc bị chỉ trích vì 'chu môi, bắn tim' rất lố tại tang lễ nữ nghệ sĩ trẻ","description":"MALAYSIA - Ba nữ nghệ sĩ tươi cười trong đám tang của ca sĩ, diễn viên Queenzy Cheng nhận phản ứng trái chiều từ dư luận","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-nhac-nu-nhan-chi-trich-vi-cuoi-cot-lam-lo-tai-tang-le-cua-queenzy-cheng-2221798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhom-nhac-bi-chi-trich-vi-chu-moi-ban-tim-rat-lo-tai-tang-le-nu-nghe-si-tre-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T21:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221787","title":"G-Dragon phải nộp phạt 933 tỷ đồng dù âm tính với ma túy?","description":"HÀN QUỐC - G-Dragon có thể sẽ phải đền bù số tiền lên tới 933 tỷ đồng dù anh có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy sau nhiều cuộc kiểm tra.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-2221787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-1351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:51:46","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221799","title":"NSƯT Hương Dung tuổi xế chiều: Được tặng NSND, con cái không ai theo nghề mẹ","description":"NSƯT Hương Dung mới đây đã có mặt trong danh sách một trong 77 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND. Chị đã có rất nhiều cống hiến trước đó để có thành tích này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-2221799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-1344.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:48:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221745","title":"Đỗ Mỹ Linh đẹp đôi bên ông xã, vợ chồng Thanh Lam ngày càng mặn nồng","description":"Đỗ Mỹ Linh tháp tùng sự kiện và bày tỏ sự tự hào trước sự giỏi giang của ông xã Đỗ Vinh Quang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-1-12-2023-do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-man-nong-2221745.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-ngay-cang-man-nong-1393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221706","title":"Bộ Văn hoá có thông báo mới sau vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND","description":"NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về việc xét tặng danh hiệu NSND của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-2221706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-978.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221641","title":"Khả Như 'Nhà bà Nữ' váy ngắn nóng bỏng, trẻ hơn nhiều tuổi thật","description":"Khả Như tung bộ ảnh mang đậm sắc màu trẻ trung năng động trước thềm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh 'Trên bàn nhậu dưới bàn mưu'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-that-2221641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-36-918.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221629","title":"Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa","description":"Diễn viên Minh Tiệp vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-2221629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221392","title":"Siêu mẫu được thưởng 13.000 tỷ vì sinh con trai, khốn đốn vì người yêu vỡ nợ","description":"TRUNG QUỐC - Siêu mẫu Ngô Bội Từ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi bạn trai đại gia của cô bỏ trốn ra nước ngoài vì phạm tội và nợ nần.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngo-boi-tu-tung-duoc-thuong-13-000-ty-vi-sinh-con-trai-2221392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sieu-mau-duoc-thuong-13000-ty-vi-sinh-con-trai-khon-don-vi-nguoi-yeu-vo-no-575.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221506","title":"Beyonce mặc trang phục thêu chỗ nhạy cảm ra mắt phim, Taylor Swift tới ủng hộ","description":"Taylor Swift tới ủng hộ đàn chị ra mắt bộ phim tài liệu ca nhạc 'Renaissance' vì trước đó Beyonce cũng dự buổi ra mắt phim 'Eras Tour' của đàn em.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/beyonce-mac-trang-phuc-theu-o-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-2221506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/beyonce-mac-trang-phuc-theu-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:41:50","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

