Hải Dương vừa gặp gỡ Jung Hae In tại sự kiện vừa diễn ra ở TP Hà Nội. Chia sẻ với VietNamNet, người đẹp cho rằng diễn viên Hàn Quốc quá trẻ so với tuổi 35, điển trai không khác biệt so với ảnh trên internet.

Chị ấn tượng hơn ở phong thái và cách ứng xử của Jung Hae In tại sự kiện. Theo Hải Dương, anh là người lịch thiệp, lễ phép và dễ thương.

"Một ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc lại cư xử thân thiện, hòa nhã, chuyên nghiệp nhưng không mang cảm giác "trả bài", cứng nhắc mà thân tình, gần gũi", Hải Dương nói.

Giao tiếp với Jung Hae In, chị biết diễn viên đã cố gắng học vài câu tiếng Việt đơn giản trước chuyến đi Việt Nam.

Hải Dương và Jung Hae In.

Hải Dương ấn tượng nhưng không quá bất ngờ về trải nghiệm tiếp xúc Jung Hae In. Từng tìm hiểu về thị trường giải trí Hàn Quốc, người đẹp hiểu đó sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ nước bạn.

"Thái độ, cử chỉ, lời nói... luôn là phần quan trọng trong thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ Hàn Quốc. Vì vậy, họ luôn được công ty quản lý đào tạo kỹ càng, đồng thời ký vào những điều khoản nghiêm ngặt liên quan đến ứng xử", chị chia sẻ.

Hoa hậu Áo dài tại Mỹ năm 2016 chỉ trao đổi với Jung Hae In bằng tiếng Anh. Chị cười, nói: "Tôi sống với ông xã người Hàn 10 năm nhưng quyết không học tiếng Hàn để ép anh học tiếng Việt".

Hoa hậu Hải Dương vừa trở lại showbiz sau 4 năm im ắng vì vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng. Hiện tại, chị đã trả hết nợ, cuộc sống ổn định. Người đẹp thấy nhẹ nhàng sau khi bán gần hết tài sản gồm nhà, đất, xe hơi, hàng hiệu... để trả nợ.

Điều Hải Dương thích ở Jung Hae In là cách cư xử chuyên nghiệp nhưng vẫn ấm áp, thân thiết.

Sau khi bán nhà cũ rộng 650m2 ở quận 1, chị thuê nhà 4 tầng ở quận 7 vừa để kinh doanh, vừa để sống cùng ông xã, 2 con và mẹ. Ngoài công ty riêng, chị cũng làm giám đốc kinh doanh của 2 công ty thuộc một tập đoàn của Hàn Quốc.

Sau 10 năm, hôn nhân của Hải Dương và ông Kim Duck Ho vẫn đầm ấm. Chị được CEO hơn 15 tuổi chiều chuộng, trân trọng. Vợ chồng thường trò chuyện về kinh doanh, con cái.

Họ độc lập tài chính, tự quyết định phần việc của mình. Phần lớn chi tiêu trong gia đình do ông Kim lo. Hai con của Hải Dương năm nay 14 và 8 tuổi, đang học một trường tốt của Hàn Quốc. Vợ chồng chị muốn hướng 2 con theo nghiệp kinh doanh của cha mẹ.

Sắp tới, Hải Dương có một số dự án kết hợp với nghệ sĩ Hàn Quốc, đang lên kế hoạch mời họ sang Việt Nam. Sau sóng gió, chị hoạt động kinh doanh chừng mực, không còn tham vọng.