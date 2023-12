Lễ công bố vương miện và thông tin vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 diễn ra tại TP. Đà Lạt. Sự kiện quy tụ top 38 thí sinh cùng dàn sao Việt như: Hoa hậu Ngọc Châu, Hương Giang, siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Tại sự kiện, vương miện hoa hậu và tiara dành cho á hậu lần đầu tiên ra mắt trước công chúng. Lần đầu tiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn top 2 chung cuộc, chỉ trao một danh hiệu á hậu thay vì hai á hậu như mọi năm.

Vương miện dành cho tân hoa hậu mang tên Tre’15 The Crown và Tre’15 The Tiara, áp dụng công nghệ chế tác đa chiều. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của cây tre Việt Nam luôn bất khuất, khiêm nhường và tôi luyện từng đốt để vươn mình thành hình hài hoàn chỉnh; chiếc vương miện thể hiện đúng với tinh thần “Made, not born - Tôi luyện nên tôi” của cuộc thi năm nay.

Vương miện dành cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Với 15 thanh đứng biểu tượng của thân tre, vương miện tượng trưng cho hành trình 15 năm (2008-2023) phát triển của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sản phẩm được bọc bạch kim platinum nguyên chất, đính gần 1000 viên đá quý, chế tác trong 1960 giờ liên tục. Tuy nhiên, trị giá của chiếc vương miện và tiara được BTC và đơn vị sản xuất giữ bí mật. Bên cạnh 2 vật phẩm này, hoa hậu và á hậu nhận giải thưởng tiền mặt trị giá lần lượt là 300, 150 triệu đồng.

BTC cuộc thi cũng công bố những điểm mới tại vòng chung kết. Tại đêm bán kết, top 38 trải qua 4 phần thi: giới thiệu bản thân; trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc. Lần đầu tiên, thí sinh bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không trình diễn áo dài và có 45 giây giới thiệu bản thân.

Tiara dành cho á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Tại đêm chung kết, thí sinh lần lượt được gọi tên và trình diễn với top 16, top 10 và top 5 thi ứng xử, top 2 thi hùng biện, trình bày kế hoạch hành động tương lai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam không có á hậu 2. Top 2 cũng đặt câu hỏi mang tính tranh biện cho nhau để cho thấy tư duy phản biện của người phụ nữ hiện đại.

Bên cạnh đó, khán giả cũng là người góp phần quyết định kết quả chung cuộc. Ngay sau khi lộ diện top 16, MC sẽ công bố cổng bình chọn tiếp tục mở đến trước khi công bố top 5 để khán giả tiếp tục bình chọn. Điểm bình chọn này được cộng với điểm từ BTC để chọn top 10, top 5 và top 2.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng BTC cuộc thi cho biết điểm bình chọn của khán giả được quy đổi trong khung 8-10, đồng nhất với khung điểm của ban giám khảo. Điểm bình chọn của từng thí sinh sẽ là một thành phần điểm tương ứng điểm của mỗi giám khảo.

Bên cạnh đó, kết quả top 10, top 5, top 2 sẽ được cộng bởi đơn vị kiểm toán dựa trên điểm tích luỹ hành trình và điểm từng phần thi tại đêm chung kết. Ban giám khảo chấm điểm độc lập, chỉ tiến hành thảo luận chung trong trường hợp quá bán giám khảo muốn xem lại kết quả.

Hai đêm thi quan trọng nhất cũng quy tụ dàn nghệ sĩ biểu diễn: Thảo Trang, Hoàng Dũng, Lamoon (bán kết), ca sĩ Thu Phương, Hương Giang, Anh Tú, Vũ Thảo My (chung kết).

Ngoài 2 danh hiệu chính, BTC trao các giải thưởng phụ với giá trị tiền mặt 30 triệu đồng: Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp biển, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp truyền thông, Người đẹp áo dài, Người đẹp ảnh, Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang, Người đẹp thân thiện.

Giám khảo Vũ Thu Phương tâm sự với VietNamNet: “Thí sinh năm nay được chia thành 2 nhóm: các bạn đã có kinh nghiệm thi nhan sắc nhiều năm và các cô gái muốn trải nghiệm cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, không thể nói rằng chất lượng thí sinh kém hơn mùa trước bởi mỗi người lại có câu chuyện, màu sắc riêng. Đến thời điểm hiện tại, tôi mong các bạn sẽ giữ được năng lượng và tinh thần thoải mái để thể hiện thật tốt trong 2 đêm thi quan trọng sắp tới”.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương chia sẻ với VietNamNet về cuộc thi. Video: Đức Thắng

Top 38 sẽ bước vào đêm bán kết ngày 26/12. Sau đó, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi phụ: Người đẹp biển, phỏng vấn kín, chấm mặt mộc.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra ngày 31/12, kết hợp bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại Đà Lạt, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và các kênh địa phương.

Đức Thắng