Hoa hậu Hương Giang chia tay bạn trai doanh nhân Matt Liu

Chiều 19/8, Hương Giang chia sẻ dòng trạng thái thông báo chia tay bạn trai - doanh nhân Matt Liu sau 2 năm bên nhau.

"Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man (luôn bên cạnh người đàn ông đặc biệt - PV)", cô viết.

Hương Giang thông báo đã chia tay bạn trai doanh nhân Matt Liu.

Kèm dòng chia sẻ, nữ ca sĩ đăng tải ảnh chụp cùng bạn trai lúc còn quen nhau. Bên dưới phần bình luận, doanh nhân Matt Liu cũng nhắn gửi đến bạn gái cũ: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Thông tin Hương Giang chia tay nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng và khán giả. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết nhận được gần 60 nghìn lượt thích, hơn 5 nghìn bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ tiếc nuối khi cuộc tình kết thúc. Một số người dành lời khen cho cặp đôi vì lối ứng xử văn minh sau khi kết thúc quan hệ tình cảm.

Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu hẹn hò khi ghi hình chương trình thực tế Người ấy là ai hồi giữa năm 2020. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang ba tuổi, và hiện làm giám đốc một công ty sản xuất linh kiện.

Hương Giang từng đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ.

Cặp đôi từng vướng nghi vấn công khai tình cảm nhằm mục đích PR. Tuy nhiên, cả 2 trong suốt 2 năm bên nhau luôn gắn bó mặn nồng, đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Hương Giang nhiều lần đưa bạn trai về nhà giới thiệu với bố mẹ. Các dịp lễ Tết, Matt Liu cũng dành thời gian bên bạn gái. Từ tháng 3/2021, mạng xã hội rộ tin cặp đôi đổ vỡ. Tuy nhiên, cả Hương Giang lẫn Matt Liu từ chối lên tiếng.

Hương Giang và Matt Liu trong 'Người ấy là ai'