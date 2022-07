Hương Giang hóa nữ hoàng biển xanh

Tuần lễ thời trang kép gồm Destination Runway Fashion Week mùa đầu tiên và Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 15 do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập và sản xuất. Đây là một bước ngoặt cho sự thay đổi về hình thức tổ chức so với tuần lễ Vietnam Runway Fashion Week trước đó.

Ở buổi biểu diễn đầu tiên của Destination Runway Fashion Week, mẫu nhí Kevin Nam giữ vai trò mở màn và Hương Giang giữ vai trò vedette trong bộ sưu tập “Hành vân lưu thủy” của NTK An ST. Với thông điệp những hình ảnh vận hành tuần hoàn thật đẹp của tự nhiên, nhắc nhở về một cuộc sống an nhiên trong giây phút hiện tại.

Ở bộ sưu tập thứ hai, các mẫu nhí và mẫu trẻ chuyên nghiệp chinh phục khán giả bằng những bước đi nhẹ nhàng trong không gian lãng mạn, đầy chất thơ với bộ sưu tập “Khi giấc mơ về” của NTK Tommy Tường Lê. Mẫu teen Nguyễn Minh Anh diễn mở màn và bé Thỏ - con gái Xuân Lan giữ vai trò vedette.

Trong show diễn của Vietnam Junior Fashion Week vào buổi tối cùng ngày, bộ sưu tập “Cảm quan” của VFADÉ giới thiệu đến khán giả những sáng tạo dựa trên sự cảm nhận thực tế từ sâu thẳm nội tâm của một nhà chiêm nghiệm. Mẫu nhí Nguyễn Khánh Vy với vai trò mở màn và Jackson Chi Linh giữ vai trò vedette cùng các bạn sải bước một cách ngọt ngào trong điệu nhạc, hòa tiếng sóng biển rì rào tạo nên khung cảnh nên thơ, êm ái.

Mẫu trẻ Tạ Minh Anh và Nguyễn Minh Anh lần lượt giữ vai trò mở và kết màn trong bộ sưu tập “The story of flowers - Hãy nói với hoa” của Larose. Lấy cảm hứng từ những đóa hồng, thông qua đó tìm hiểu ý nghĩa một số loài hoa với mong muốn mỗi người sẽ chọn được những bó hoa tươi ưng ý, phù hợp với từng dịp lễ và tình cảm của mình.

Cao Thiên Trang và TyhD Thùy Dương xuất hiện trong bộ sưu tập “Lalalune SS22 Thơ ngây” của Lalalune. Cả hai nhận được những tràng vỗ tay của khán giả khi lần lượt dìu các mẫu nhí tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Bộ sưu tập tái hiện lại giấc mơ của các bé bằng những mảng màu ngọt ngào thuần khiết, như một lời cảm ơn vì chính những giấc mơ ấy tạo ra từng nụ cười hạnh phúc.

Mẫu nhí Trọng Phương xuất hiện trong bộ sưu tập New Again của Domark Kids với vai trò vedette. Dù tuổi đời còn khá nhỏ nhưng nam mẫu nhí này được khán giả dành nhiều lời khen ngợi khi có phong thái và gương mặt khá chuyên nghiệp. Nhà thiết kế giới thiệu sự thay đổi của màu sắc từ tối đến sáng dần, như mong muốn cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn sau một thời gian tạm ngưng các hoạt động do giãn cách.

Nhà thiết kế Trinh Châu trình làng bộ sưu tập “Summer 2022 Collection” với hai tông màu chủ đạo là vàng và xanh biển. Màu sắc mát mẻ, tươi mới mang lại không khí tuyệt vời cho một kì nghỉ cùng gia đình qua những thiết kế đậm tính ứng dụng được mẫu nhí Thanh Hà kết màn với vai trò vedette đáng yêu.

Hai học trò cưng Trịnh Khánh Ngọc và Lư Huệ San của Xuân Lan lần lượt giữ vai trò mở và kết màn trong bộ sưu tập “Giấc mơ của biển” của Ó Princess. Lấy ý tưởng từ câu chuyện chai thuỷ tinh chứa đựng điều ước và những nàng tiên cá xinh đẹp, nhà thiết kế gởi gắm thông điệp dành riêng cho trẻ em “Các con hãy luôn ước mơ, đừng bao giờ ngừng hy vọng, điều kì diệu sẽ luôn xuất hiện”.

Tuần lễ thời trang Destination Runway Fashion Week sẽ được tiếp tục diễn ra vào buổi chiều và Vietnam Junior Fashion Week diễn ra vào buổi tối ngày 3/7 tại Đà Nẵng.

Ảnh: Kiếng Cận