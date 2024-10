Ngày 24/10, hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Hương Giang, siêu mẫu Vũ Thu Phương, á hậu Thúy Quỳnh... đã tham dự sự kiện công bố hoa hậu Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 73, diễn ra vào tháng 11 tại Mexico.

Diễn viên Nam Thư là một trong những khách mời có mặt sớm nhất, diện đầm ngắn cúp ngực màu đỏ nổi bật và vui vẻ chụp ảnh cùng Kỳ Duyên.

Hương Ly, Thuý Quỳnh, Thiên Ân, Nam Thư tại sự kiện. Ảnh: BTC

Sau một tháng đăng quang, Kỳ Duyên cho biết cô tập trung chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế nên ít cập nhật mạng xã hội. Hiện cô đã thực hiện sứ mệnh xây dựng 10 ngôi trường và một dự án cùng top 5 chưa được tiết lộ.

Kỳ Duyên từng dằn vặt về quá khứ khi đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam 2024. Chiến thắng và sự công nhận của khán giả giúp cô có niềm tin và tha thứ cho bản thân. Cô mong muốn mang hành trình 10 năm từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam thành bài học truyền cảm hứng tại đấu trường quốc tế.

Kỳ Duyên đặc biệt quan tâm đến vấn đề bạo lực tinh thần và muốn dùng tiếng nói của mình để giúp cộng đồng, mong rằng những người gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần không phải mất 10 năm để vượt qua như cô.

Hoa hậu Kỳ Duyên mang sash, đội vương miện Miss Universe Vietnam. Ảnh: Thanh Phi

Kỳ Duyên và ê-kíp đã hoàn thành một cuốn tự truyện dưới dạng sách ảnh mini, ghi lại hành trình trưởng thành trong 10 năm, cùng những khó khăn và cách cô vượt qua. Tác phẩm bắt đầu bằng bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngủ không đẹp của Kỳ Duyên vào ngày 18/6/2015, sự việc mà cô cho là khởi nguồn của những ồn ào sau này. Cô hy vọng tự truyện sẽ giúp khán giả hiểu hơn về mình.

Cuốn sách được viết song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) để Kỳ Duyên mang đến Miss Universe 2024, giúp ban giám khảo hiểu hơn về cô trong vòng phỏng vấn kín. Tác phẩm đã được đăng tải trên trang web hoahaukyduyen.vn và sẽ sớm phát hành rộng rãi.

Một trang trong tự truyện của Kỳ Duyên.

Tại cuộc thi, Kỳ Duyên sẽ giới thiệu dự án Kỳ Duyên Fit, nhằm tôn vinh sự kỷ luật, mang tinh thần biến các khó khăn thành thói quen và giúp khán giả rèn luyện vóc dáng đẹp. Series Road to Miss Universe 2024 đã hoàn tất quay hình và sẽ phát sóng trước khi cô lên đường. Các trang phục mang đến cuộc thi được thiết kế đảm bảo ba yếu tố: đậm nét Việt Nam, thể hiện thông điệp cá nhân và thời trang.

Sau cuộc thi, cô dự định tổ chức giải marathon Forgive Yourself & Never Give Up và xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ.

Kỳ Duyên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024. Ảnh: Thanh Phi

Nhận về các ý kiến trái chiều, Kỳ Duyên cho biết đã hiểu rõ tiêu chí Miss Universe: hiểu rõ bản thân, tự tin về những gì mình sở hữu. Cô tin rằng 90% thành công đến từ việc không bị ảnh hưởng bởi những hình mẫu người khác áp đặt.

Kỳ Duyên mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình, giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt mạnh mẽ và kiên cường đến ban giám khảo cùng 129 thí sinh Miss Universe 2024. Từ nhỏ, cô được gia đình giáo dục để tự hào về hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, đảm đang, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Cô ví mình như "xe tăng", luôn tiến về phía trước, không ngại khó khăn.

Kỳ Duyên sẽ sử dụng tiếng Việt trong các phần thi quan trọng, với sự hỗ trợ của thông dịch viên, nhằm truyền tải thông điệp một cách mạnh mẽ nhất. Cô tin rằng việc sử dụng tiếng Anh có thể làm giảm sự tự tin và tập trung. Tuy nhiên, cô khẳng định khả năng giao tiếp của mình vẫn đủ để kết nối quốc tế.

Trong số 130 thí sinh, Kỳ Duyên ấn tượng với đại diện Thái Lan và Ấn Độ - 2 quốc gia có thành tích cao tại Miss Universe. Chiến lược của cô là phân tích đối thủ nhưng không quá chú tâm, tập trung vào phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Video: Thanh Phi