Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ yếu tố chọn không gian sống tinh tế

“Thật thú vị khi được trở về ngôi nhà trong một khu đô thị xanh mát”

Theo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, một ngôi nhà lý tưởng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về công năng sử dụng, kiến trúc tinh tế và không gian xanh thoáng đãng. Ngoài ra, nếu vị trí ở gần sông nước, không khí trong lành mát mẻ thì đó cũng là một điểm cộng tuyệt vời, người đẹp gốc Khánh Hòa cho hay.

Ngọc Diễm cũng tiết lộ, để “hiện thực hoá” mục tiêu, cô đã dành nhiều năm để đầu tư bất động sản, trải nghiệm nhiều nơi để tìm kiếm ngôi nhà an cư theo tiêu chuẩn mong ước của mình. Và cảnh quan sông nước, các mảng xanh ở dự án Aqua City đã khiến cô rất tâm đắc; và cô đã sớm quyết định chọn khu đô thị sinh thái này làm chốn đi về trong tương lai cho gia đình.

“Tôi mong sớm trở thành cư dân nơi đây, sẽ thật thú vị khi được trở về ngôi nhà ấm áp trong một khu đô thị xanh mát... sau một ngày dài làm việc”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng trước không gian sinh thái và hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án, Aqua City thật sự đã cho tôi những khoảng lặng chất lượng cần thiết trong cuộc sống để có thể tái tạo năng lượng, tăng sức sáng tạo và giữ gìn sức khoẻ, nhan sắc của một hoa hậu”, người đẹp cho hay

Không gian sinh thái của Aqua City mang lại cho Ngọc Diễm những khoảng lặng chất lượng cần thiết trong cuộc sống. Ảnh: Novaland

Người đẹp đánh giá cao vị trí nằm cạnh sông của Aqua City, nơi cô có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ trong những buổi sáng chạy bộ hay phút giây ngắm hoàng hôn trên sông.

Tận hưởng tiện ích ngay trước cửa nhà

“Quan trọng nhất, Aqua City còn được quy hoạch với đầy đủ các tiện ích “all in one” đẳng cấp từ giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí, mua sắm… Với tôi, nơi an cư mới có thể dành thời gian chơi đùa, tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần với con mà không cần phải đi đâu quá xa”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Ngọc Diễm cho biết, từng là Hoa hậu Du lịch, những chuyến đi công tác kết hợp du lịch đã giúp cô trải nghiệm cuộc sống của người địa phương khi đến mỗi quốc gia. Cô rất ấn tượng với những thành phố Châu Âu với thiên nhiên tươi đẹp, những quảng trường, bến du thuyền ven sông. Khi đến với Aqua City, cô đã rất bất ngờ. Cô cho hay là không hề nghĩ ngay sát TP.HCM lại có một đại đô thị sinh thái quy mô và một tổ hợp quảng trường - bến du thuyền đẳng cấp như vậy.

“Tôi vô cùng thích thú với lối kiến trúc phong cách châu Âu của các boutique shophouse hay quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina mang đậm chất nghệ thuật”, Ngọc Diễm nói.

Ngọc Diễm vô cùng thích thú với quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina mang đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Novaland

Người đẹp cho hay, khi dạo bước giữa quảng trường phong cách Âu rộng lớn, hay ngồi du thuyền tận hưởng không khí trong lành, cô đã cảm thấy rất thư thái như đang ở khu nghỉ dưỡng sang trọng. Với Ngọc Diễm, giữa những ngày tháng bận rộn thì những khoảng lặng để thả lỏng, tĩnh tâm như thế này càng trở nên đáng giá.

Ngoài ra, Hoa hậu cũng bày tỏ ấn tượng tốt về hệ thống tiện ích tại khu đô thị, đặc biệt là trung tâm an ninh có quy mô hơn 7.000 m2 với hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh, hoạt động 24/7. Bởi trong vai trò là một người mẹ, luôn quan tâm đến sự an toàn của con, yếu tố an ninh giúp Ngọc Diễm cảm thấy yên tâm, ngay cả khi không có nhiều thời gian bên cạnh con gái.

Ngọc Diễm vô cùng ấn tượng về trung tâm an ninh Aqua Security Center có quy mô hơn 7.000 m2. Ảnh: Novaland

“Bên cạnh tiêu chí an ninh - công nghệ, mô hình Smart City ở Aqua City còn tích hợp nhiều ứng dụng thông minh cho cư dân cùng việc sử dụng năng lượng mặt trời khi vận hành các tiện ích công cộng, điều đó khiến tôi thật sự thích thú. Nơi đây không chỉ là môi trường tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ em mà còn là nơi đáng sống dành cho công dân mọi lứa tuổi”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Sau chuyến trải nghiệm, Ngọc Diễm không giấu ý định đầu tư thêm một biệt thự tại đây trong tương lai gần. “Aqua City phù hợp với những người yêu thích thiên nhiên và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.”

Ngọc Minh