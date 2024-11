Linh miêu - Quỷ nhập tràng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về “quỷ nhập tràng” để xây dựng cốt truyện. Phim lồng ghép nét văn hóa đặc trưng của Huế như nghệ thuật khảm sành - một nghề đặc sắc của thời nhà Nguyễn, đề cập đến các vấn đề về giai cấp và quan điểm trọng nam khinh nữ.

Phim do Lưu Thành Luân đạo diễn, Võ Thanh Hòa làm giám đốc sản xuất, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Samuel An, Văn Anh, Thiên An và Nguyễn Thúc Thùy Tiên... Tính đến tối 25/11, phim đạt doanh thu gần 50 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).