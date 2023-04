Kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật, MLee phát hành album Who I am, được phát triển từ chủ đề ngũ hành bao gồm Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ, đồng thời là tên 5 MV sắp ra mắt. Tóc Tiên là khách mời mở màn chuỗi dự án với MV Mộc, hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện ở MV thứ hai Kim. MLee bật mí, 5 khách mời trong 5 MV thuộc 5 lĩnh vực khác nhau trong giải trí.

Hoa hậu Tiểu Vy đóng MV Kim của Mlee:

Về lý do thực hiện MV theo chủ đề ngũ hành, MLee cho biết: “Đây là yếu tố phổ biến tại phương Đông và có tính ứng dụng ở phương Tây. Hơn nữa, đây còn là chủ đề không xa lạ với mọi người”.

Cô cho biết, 5 yếu tố này là vòng quay cuộc đời trong MV, khi cứng rắn, bồng bột, khi lại nóng nảy, có lúc dịu dàng, trầm lắng. Đây cũng là cách cô truyền tải sự biến chuyển trong cảm xúc và tính cách 10 năm qua.

Ngoài ra, cô chia sẻ ở Việt Nam phổ biến với 2 dạng MV: Một là diễn xuất thông qua các câu chuyện, hai là "đánh mạnh" vào tạo hình trong MV để gây ấn tượng. Ở dạng MV thứ nhất, cô thấy không phù hợp và nhiều nghệ sĩ đã nhiều. Còn dạng MV thứ hai, nữ ca sĩ thành thật không đủ tiền để thực hiện.

“Từng tham gia Bước nhảy Hoàn vũ và Sàn đấu vũ đạo, tôi được tiếp xúc nhiều vũ công và biên đạo. Tôi dành thời gian để tìm hiểu về thế giới của họ. Tôi cảm thấy mọi người rất tuyệt vời, nhưng ở Việt Nam không được công nhận vì chưa chạm đến trái tim khán giả. Thông qua sản phẩm này, tôi mong muốn khán giả phần nào hiểu hơn về họ”, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Tâm sự với VietNamNet về khó khăn khi thực hiện dự án, MLee cho biết: “Vấn đề đầu tiên là kinh tế, tôi phải tự thân vận động. Đây là dự án dài hơi, tôi phải phân chia chi phí hợp lý nhưng vẫn chỉn chu”.

Who I am là album đánh dấu sự nghiệp 10 năm làm nghề, nên Mlee áp lực từ nhạc, hình ảnh MV cho đến kỹ năng vũ đạo.

Chia sẻ về lý do lựa chọn những MV thiên về vũ đạo trong lần trở lại, Mlee nói: “Tôi có duyên với nhảy. Thông qua những bước nhảy, tôi nhận thấy năng lượng trong người tự nhiên bộc phát. Hơn nữa, chưa có ca sĩ nữ nào ở Việt Nam ra mắt khán giả chuỗi dự án MV thiên về nhảy. Tôi muốn làm khó bản thân, là người đầu tiên trải nghiệm dạng MV này''.

Album Who I am gồm 8 ca khúc, trong đó có những bài do chính MLee sáng tác, xoay quanh câu chuyện tình yêu, cuộc sống, hành trình của một người trẻ đã đi qua 10 năm thanh xuân trong sự nghiệp.

Tóc Tiên trong MV Mộc của Mlee:

Thắm Nguyễn - Thanh Phi