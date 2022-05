Hỏa hoạn tại bãi giữ xe vi phạm của công an, gần 150 xe máy bị cháy rụi

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (22/5) cho hay, lực lượng PCCC vừa khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bãi giữ xe vi phạm của công an phường khiến nhiều xe máy bị cháy rụi.

Bãi giữ xe vi phạm của Công an phường Tân An bốc cháy - Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày tại bãi giữ phương tiện vi phạm Công an phường Tân An (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), thuộc địa bàn quản lý của Công an TP Thủ Dầu Một.

Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi giữ xe ngoài trời rộng khoảng 80m2 khiến 144 xe máy đang bị tạm giữ tại đây bị cháy.

Lực lượng PCCC sau đó đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên các phương tiện tại đây đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xuân An