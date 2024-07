Tuần lễ IFR International Fashion Runway 2024 chính thức diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ các nhà thiết kế đến từ 13 quốc gia, nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, sự kiện chào đón hơn 100 người mẫu nổi tiếng đến từ các nước châu Á gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia…

Trà My giành danh hiệu International Model Award (Giải thưởng Người mẫu quốc tế).

Là một trong những người đẹp Việt Nam được mời tham gia sự kiện, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My gây chú ý khi sải bước trên thảm đỏ. Người đẹp diện bộ đầm trắng đính đá gợi cảm, lộng lẫy nhưng không kém phần kiêu sa. Trên sàn diễn, Trà My tiếp tục gây ấn tượng khi tham gia trình diễn bộ sưu tập Ethereal với vai trò vedette.

Hoa khôi Trà My trình diễn bộ sưu tập "Ethereal".

Bộ trang phục của hoa khôi Trà My được đính kết thủ công, phần lưng trần khoe đường cong quyến rũ, phía trước bồng bềnh tựa như đôi cánh thiên nga. Dù lần đầu trình diễn trên sàn catwalk quốc tế, Trà My thể hiện phong thái chuyên nghiệp không kém người mẫu nước ngoài. Vì thế, Trà My giành giải International Model Award (Người mẫu quốc tế).

Trà My chia sẻ: “Trang phục tôi mặc có nhiều chi tiết cầu kỳ nên hạn chế việc chuẩn bị và tập luyện trước giờ diễn. Số lượng người mẫu và nhà thiết kế tham dự rất nhiều. Trước giờ diễn, tôi có chút hồi hộp vì sẽ diễn vị trí vedette nhưng cuối cùng vẫn tự tin hoàn thành tốt. Tôi rất bất ngờ, không nghĩ mình được giải".

Hoa khôi Trà My cho rằng, giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp người mẫu.

"Tôi vẫn cần học hỏi thêm nhiều từ các anh chị đi trước. Giải thưởng là động lực để tôi hoàn thiện bản thân, cố gắng nhiều hơn nữa”, cô nói.

Trà My bất ngờ khi giành "Giải thưởng Người mẫu quốc tế".

Trà My sinh năm 1994, từng nổi tiếng với danh hiệu “hotgirl cover”. Năm 2019, Trà My khẳng định bản thân khi đăng quang ngôi vị Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019. Năm 2022, Trà My tiếp tục giành danh hiệu Hoa khôi Hà Nội.