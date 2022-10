Hoạ sĩ Vũ Bích Thuỷ với 36 bức tranh 'Vị nhiệt đới'

Triển lãm mang tên Vị nhiệt đới với 36 bức tranh mới, với chất liệu acrylic trên toan. Hầu như bức nào của chị cũng được thay đổi rất nhiều so với dự tính ban đầu. Hy vọng lớn nhất của họa sĩ với triển lãm lần này là truyền tải tới người xem rung động tinh tế, sâu lắng trước cảnh đời, cảnh người mà họa sĩ đã thấy, đã nghe, đã thu nhận và thể hiện lại trên toan với phong thái riêng.

Nếu như triển lãm cá nhân đầu tiên chứa đựng vô vàn cảm xúc bung tỏa trên toan sau bao dồn nén từ nhiều năm tháng không thể toàn tâm toàn ý với việc vẽ thì ở triển lãm lần thứ hai này, tâm thế sáng tác của chị đã khác. Có nhiều thời gian hơn, suy ngẫm về ý nghĩa của hội họa với cá nhân đã đượm sâu, họa sĩ Vũ Bích Thủy càng thấy con đường nghệ thuật thật dài và nhiều thử thách. Trên đó, chỉ với sắc màu và đường nét, họa sĩ có thể hoặc tự do phóng khoáng hoặc bế tắc hời hợt với chính mình.

Trong triển lãm này, Vũ Bích Thủy vẫn chậm rãi với từng bước màu tha thiết hoài nhớ, từng vệt cọ êm bông của ký ức và cảm xúc về cuộc sống... "Có thể, hội họa của tôi là thứ gì đó luôn ở "bên lề" dòng chảy thời cuộc, thứ mà phần con người xã hội của số đông công chúng sẽ không quan tâm nhưng biết đâu, đến một lúc nào đó, hội họa của tôi lại chạm được tới phần con người cá nhân nơi nội tâm yên bình của một số người...", Vũ Bích Thủy bày tỏ.

Vũ Bích Thủy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị tốt nghiệp bậc Thạc sĩ, Đại học Nghệ thuật Berlin (Universitat der Kunste Berlin –UdK), CHLB Đức năm 1996. UdK là ngôi trường đại học nghệ thuật lớn nhất châu Âu, hình thành từ năm 1869.

Trong thời gian theo học ở Berlin, chị tham gia một số triển lãm tổ chức bởi Quỹ Nghệ thuật Seagull (The Seagull Foundation for the Arts), Không gian dành cho phụ nữ quốc tế (The International Women Space), Trại sáng tác nghệ thuật ở Neubrandenburg...

Sau khi về Việt Nam, họa sĩ Vũ Bích Thủy tham gia một số triển lãm nhóm, ở Hà Nội, TP.HCM, được mời bày tranh trong một số sự kiện nghệ thuật Việt Nam và châu Á ở Singapore, Thái Lan, Nhật Bản. Phải đến năm 2019 chị mới đủ điều kiện giới thiệu triển lãm hội họa cá nhân đầu tiên tại Hà Nội.

Một số bức tranh trong triển lãm: