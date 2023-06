Đêm nhạc nghệ thuật “Về với Mẹ” do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) phối hợp với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức tại Nhà hát Hoà Bình (Tp.HCM) lúc 19:30 ngày 8/7/2023, và phát sóng trực tiếp trên Fanpage/Youtube Little Roses Foundation, hơn 30 Fanpage thuộc các trường trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng cùng một số báo.

Website: https://melatinhyeu.nhg.vn/

Bạn đọc có thể truy cập trang http://quybonghongnho.net/ để đóng góp và chung tay với Little Roses Foundation.