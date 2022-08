Hoàng Mỹ An hội ngộ khán giả Đà Nẵng

Trong thiết kế bắt mắt của NTK Tăng Thành Công, Hoàng Mỹ An khoe khéo sắc vóc nóng bỏng. Hoàng Mỹ An hào hứng chia sẻ: "Khán giả rất sung. Nhiều người đã theo dõi Mỹ An từ chương trình Thử thách cùng bước nhảy và xin chụp hình kỉ niệm".