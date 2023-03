"Hiện tượng hát nhạc Trịnh" Hoàng Trang cùng bạn trai Nguyễn Đông và nhiều ca sĩ như Diệu Thúy, Bích Ngọc, Lê Tâm, Trịnh Trí Anh…gắn bó 15 năm qua với phòng trà Trịnh Ca sẽ cùng nhau cất lên những giai điệu đẹp đẽ trong live concert Giấc mơ Trịnh diễn ra ngày 1/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hoàng Trang hát tại phòng trà Trịnh Ca.

Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Quang và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn phụ trách phần hòa âm phối khí.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một khối lượng các tác phẩm đồ sộ vậy với chương trình lần này, ê kíp sẽ lựa chọn các tác phẩm nào của ông để kể chuyện bằng âm nhạc hấp dẫn và cuốn hút?

Trước câu hỏi của VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Quang bày tỏ: ''Tôi đang xây dựng một giấc mơ. Bài hát thì mượn tác phẩm của Trịnh Công Sơn để nói lên giấc mơ của từng cá nhân nghệ sĩ nói riêng và của chương trình nói chung. Sẽ không có những bản nhạc xa lạ, vẫn là Diễm xưa, Hạ trắng, Dấu chân địa đàng… khác là chúng tôi sẽ không đi sâu và tiểu sử của Trịnh Công Sơn hay tiểu sử bài hát ra đời như thế nào mà sẽ khám phá xem bài hát đó ảnh hưởng như thế nào đến cá nhân người nghệ sĩ biểu diễn.

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Con đường mình xây dựng là như thế, rất nhỏ bé, giấc mơ của một đứa trẻ, của một nhóm nghệ sĩ nhỏ, nhưng muốn xây nên ước mơ đó cần rất nhiều người yêu thương. Các bài hát sẽ nối tiếp nhau nói lên giấc mơ, suy nghĩ của từng người, bằng những lời ca, những tác phẩm''.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang và nhà sản xuất Ngọc Châm.

Tại sao không phải là MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng - người am hiểu nhạc Trịnh để dẫn dắt câu chuyện mà lại là Kim Nguyên Bảo, phải chăng BTC muốn mọi thứ vừa vặn, bé nhỏ và an toàn?, trước thắc mắc này của VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng: ''Nếu mời Chiến Thắng thì cũng sẽ nói lại những điều anh đã nói, đã biết. Vì Trịnh Công Sơn thế nào ai cũng biết, MC có lên cũng chỉ là nhắc nhớ lại cho mọi người thôi. Đối với Kim Nguyên Bảo mới là lựa chọn không an toàn vì bạn chưa bao giờ dẫn chương trình ở Nhà hát Lớn. Chương trình lần này cũng không mời các ngôi sao, nghệ sĩ tên tuổi, vì họ có ước mơ đã thành hiện thực rồi, còn ở đây là những giấc mơ nhỏ của các anh chị em ở Trịnh Ca. Giấc mơ có được nuôi lớn hay không rất cần sự chung tay, góp sức của mọi người.

Nhiệm vụ của tôi là mang âm thanh đến khán giả là âm thanh acoustic. Chúng tôi sẽ tạo ra một phòng trà Trịnh Ca trên sân khấu. Có khoảng 60 microphone trên sân khấu để khuếch tán âm thanh đến khán giả chứ không có loa đài điện tử. Cái kết chương trình không có gì ghê gớm, hoành tráng mà là mọi người yêu thương nhau, cùng nhau giúp nhau xây dựng ước mơ, ý muốn của mình. Mỗi người sẽ tìm thấy mình trong đó. Tôi cũng có thể hòa âm phối khí, nhưng trong chương trình này, để các bài hát mang màu Trịnh Ca thì tôi để Đạo Nguyễn hòa âm phối khí, tôi chỉ ở phía sau''.

Tại buổi giới thiệu đêm nhạc, nhà sản xuất Ngọc Châm chia sẻ: "Đêm nhạc không mời những giọng hát tên tuổi, cũng không thực hiện các hiệu ứng thị giác thời thượng như nhiều chương trình nghệ thuật khác, chủ yếu tập trung vào những giọng hát tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại có sự gắn kết với nhạc Trịnh. Chúng tôi muốn tôn vinh nhạc Trịnh ở góc độ khác. Đó là sự mộc mạc, đơn giản nhưng gần gũi và gắn kết về tâm hồn”.

