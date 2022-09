Học tiếng Anh chuẩn Mỹ ở trường mầm non quốc tế Sakura Montessori

Lý do nên cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ bé

Theo TS. Kasey Ann Hames - Giám đốc chương trình tiếng Anh tại hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori, “6 năm đầu đời là giai đoạn nhạy cảm đặc biệt của trẻ về ngôn ngữ với khả năng thẩm thấu ngôn ngữ tự nhiên, nhanh và mạnh mẽ như “miếng bọt biển thấm hút nước”. Nếu được tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ nhỏ, trẻ hình thành khả năng phản xạ và tư duy tiếng Anh nhạy bén, ngữ âm chuẩn xác cũng như phát triển đồng đều 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.”

Thấu hiểu điều đó, hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori đã phối hợp cùng Mount Vernon School - top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất Hoa Kỳ xây dựng chương trình tiếng Anh chuẩn Common Core dành riêng cho trẻ mầm non.

Mount Vernon School (Hoa Kỳ) - đối tác chiến lược của Sakura Montessori

“Chúng tôi dựa trên một số tiêu chuẩn Common Core - tiêu chuẩn cốt lõi chung của giáo dục Hoa Kỳ về phát triển ngôn ngữ tiếng Anh ở trẻ để thiết lập các mục tiêu học tập về kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh mà trẻ cần đạt được theo độ tuổi. Học sinh Sakura Montessori được cung cấp lộ trình học tiếng Anh khoa học, bài bản, giúp con trang bị nền tảng ngôn ngữ tốt nhất để sẵn sàng cho các bậc học cao hơn.” - cô Kasey, Giám đốc chương trình Tiếng Anh trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori cho biết.

Phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế, làm “đầy” vốn từ vựng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hình thành kỹ năng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, kích thích sự phát triển nhận thức, kỹ năng xã hội và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời,… đó chính là những giá trị quan trọng mà chương trình tiếng Anh tại hệ thống trường Mầm non Sakura Montessori mang lại cho trẻ.

Đặc biệt, chương trình tiếng Anh tại Sakura Montessori được tích hợp trong góc ngôn ngữ của giờ học Montessori hàng ngày và các giờ học tiếng Anh chuyên sâu do 100% các giáo viên nước ngoài giảng dạy. Trên cơ sở đó, trẻ được học tiếng Anh theo chương trình thiết kế dành riêng cho đối tượng người dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.

Nhà trường cũng định hướng tiếp cận ngôn ngữ là một phương tiện giúp trẻ tiếp nhận và trải nghiệm được những kiến thức, kỹ năng mới. Từ đó, trẻ được phát triển ngôn ngữ tối đa và toàn diện thông qua các trải nghiệm thực tế đa dạng và thú vị nhất ngay trong 6 năm đầu đời.

Chương trình tiếng Anh với lộ trình 4 cấp độ tăng dần theo độ tuổi

Chương trình tiếng Anh chuẩn Common Core chia làm 4 cấp độ, phù hợp với từng độ tuổi, bao gồm: Seeding (18 tháng - 3 tuổi), Sprouting (3 đến 4.5 tuổi), Budding và Blossoming (4,5 đến 6 tuổi).

Mỗi cấp độ gắn với các mục tiêu cụ thể theo chuẩn Common Core về phát triển âm đơn, từ vựng theo chủ đề, các cấu trúc câu và phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm giúp trẻ đạt được khả năng ngôn ngữ tiếng Anh tốt nhất ngay từ bậc mầm non.

Giờ học tiếng Anh luôn được các bạn nhỏ Sakura Montessori yêu thích

Học tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ

Tại Sakura Montessori, trẻ học tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ có các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA/TESOL/TEFL…

Đặc biệt, các giáo viên đều được đào tạo chuyên sâu về tiếng Anh chuẩn Common Core bởi đội ngũ chuyên gia từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Sư phạm nhà trường. Nhờ vậy, trẻ được tiếp cận chương trình tiếng Anh quốc tế chất lượng, giúp con đạt được các mục tiêu phát triển ngôn ngữ ngay từ bậc mầm non.

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuẩn Mỹ

“Chúng tôi hiểu rằng trẻ nhỏ hấp thụ ngôn ngữ tốt nhất và nuôi dưỡng tình yêu học hỏi từng ngày khi được “vừa học, vừa chơi”. Vì vậy, các giáo viên luôn nỗ lực khiến trẻ thực sự vui khi học bằng việc kết hợp các phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiện đại.” - cô Kasey cho biết.

Giáo viên Sakura Montessori kết hợp các phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo như phản xạ toàn thân - học qua trò chơi vận động, học qua câu chuyện ngắn, phương pháp PPP (Presentation - thầy cô giảng dạy, Practice - trẻ thực hành, Production - trẻ tạo ra sản phẩm của riêng mình từ bài học & thực hành) kết hợp âm nhạc, trò chơi, tranh ảnh, vật thật và phương pháp Scaffolding.

Theo đó, trẻ được mời gọi trải nghiệm ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên, cởi mở với sự định hướng rõ ràng, theo dõi, hỗ trợ và đánh giá sát sao của giáo viên.

Trải nghiệm học tập đa dạng, phong phú

Học sinh học tiếng Anh với nhiều hình thức, chủ đề khác nhau như: Show and Tell (hoạt động học tập giúp trẻ rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho trẻ mầm non), Mock Interview - phỏng vấn 1:1, kể chuyện với rối tay, dự án học tập, bài tập thực hành Workbook, trò chơi, bài hát…

“Hoạt động tương tác sẽ tạo nên môi trường thực hành tiếng Anh thú vị, kích hoạt các giác quan và thúc đẩy quá trình hấp thụ ngôn ngữ tự nhiên ở trẻ nhỏ. Các con liên tục làm giàu vốn từ và rèn kỹ năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt, tự do phát triển óc sáng tạo và sự tự tin.” - cô Kasey nhấn mạnh.

Giờ học tiếng Anh luôn mang tới cho các bạn nhỏ những hoạt động thú vị

Môi trường giao tiếp Tiếng Anh cả ngày kích hoạt khả năng ngôn ngữ

Sakura Montessori tạo dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh cả ngày để trẻ được thực hành tiếng Anh thường xuyên. Trong đó, các giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam trò chuyện bằng tiếng Anh với trẻ không chỉ trong giờ học chính mà còn trong các hoạt động sinh hoạt của trẻ tại trường.

Môi trường hoc tập thân thiện, sáng tạo, các thầy cô tâm huyết giúp các em có thêm tự tin thể hiện bản thân

Nhờ chương trình tiếng Anh chuẩn Common Core Hoa Kỳ vượt trội, học sinh tại Sakura Montessori sẽ có khả năng phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh, giao tiếp tự nhiên và làm chủ ngôn ngữ của mình. Đây chính là sự chuẩn bị và nền tảng vững chắc cho học sinh mầm non để bước vào các cấp học cao hơn.

Tham khảo về Sakura Montessori và đăng ký trải nghiệm cùng con tại:

https://bit.ly/3CKw7Om

Bích Đào