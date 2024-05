Nữ ca sĩ trẻ Hà Vy (nghệ danh Mây Bae) chính thức trở lại sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp sau 9 năm, kể từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2015.

Hà Vy và thầy Dương Khắc Linh tại "Giọng hát Việt nhí" 2015. Ảnh: Internet

Thái Thị Hà Vy, sinh năm 2001 tại Quảng Nam. Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi góp mặt tại Giọng hát Việt nhí 2015 với ca khúc See you again. Cô sau đó trở thành học trò của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và được chỉ dẫn tận tình.

Sau cuộc thi, Hà Vy quyết định rời quê vào TP.HCM học tập và theo đuổi con đường ca hát. Cô sống cùng anh trai, cũng là một ca sĩ trẻ. Hàng ngày 2 anh em đi hát tại các tụ điểm, các sân khấu nhỏ hay tiệc cưới. Khi dịch Covid-19 ập tới, mọi sân khấu phải ngừng hoạt động, Hà Vy thử sức vai trò streamer trên mạng xã hội.

Ca sĩ được khen xinh đẹp khi trưởng thành.

Với chất giọng khoẻ và cá tính, hát được nhiều dòng nhạc và ngôn ngữ khác nhau, Hà Vy nhanh chóng trở thành idol trên nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt yêu thích.

Cô có lượng fan online đông đảo, nhờ vậy nhận được những khoản donate (hình thức đóng góp một khoản tiền hoặc dịch vụ cho nghệ sĩ, người nổi tiếng trên livestream - PV) đủ để trang trải cho cuộc sống và đam mê.

"Tuy nhiên, rắc rối cũng từ đó mà ra khi tôi được khán giả ủng hộ, kèm theo những lùm xùm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tôi stress, trầm cảm và có giai đoạn muốn buông xuôi tất cả", cô nhớ lại.

Nhờ sự động viên của bạn bè, người thân, Hà Vy vực dậy sau cú sốc. Tháng 5/2023, cô tái xuất và chọn nền tảng TikTok để cover các ca khúc đình đám, giao lưu cùng khán giả.

Cô nhanh chóng có những clip triệu view, tạo ra xu hướng. Chỉ trong vòng một năm, nữ ca sĩ sở hữu kênh TikTok có 2,6 triệu người theo dõi. Mỗi ngày, cô đều livestream tối thiểu 5-6 giờ, hát nhiều ca khúc và trò chuyện với khán giả yêu mến mình.

Đánh dấu sự trở lại, Hà Vy vừa thực hiện đêm nhạc Mây’s Back. Cô mời cậu em thân thiết là Felix Tiến Quang - cũng là học trò của nhạc sĩ Dương Khắc Linh tại Giọng hát Việt nhí 2015 - làm khách mời song ca trên sân khấu.

Vợ chồng Dương Khắc Linh đến ủng hộ học trò.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và bà xã Sara Lưu cũng có mặt tại đêm nhạc, dành nhiều lời chỉ bảo và ủng hộ học trò trở lại. Á hậu Dương Yến Ngọc, Kiều Thị Thuý Hằng, rapper Tiến Nhỏ… cũng tham gia để ủng hộ sự trở lại của giọng ca nhí một thời.

Trong đêm nhạc, Hà Vy thể hiện hơn 20 ca khúc. Đây đều là những nhạc phẩm được cô cover của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, được khán giả ủng hộ và yêu cầu hàng đêm trong các phiên livestream.

Hà Vy tự tin khoe giọng, vũ đạo.

Bên cạnh ca hát, ca sĩ còn đọc rap, chơi đàn… cũng như nỗ lực khoe vũ đạo cùng vũ đoàn. Sau show diễn, Hà Vy sẽ trở lại sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp, ra mắt những sản phẩm âm nhạc.

Trong đêm nhạc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh hứa sẽ giúp đỡ học trò của mình có được những ca khúc riêng mang dấu ấn cá nhân.

Hà Vy hát 'See you again' trong đêm nhạc

Ảnh: NVCC

Clip: Meow