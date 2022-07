Hội An được xướng tên trong danh sách thành phố tốt nhất châu Á

Cuộc khảo sát cho các danh sách trong Giải thưởng Tốt nhất Thế giới năm nay được triển khai từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/02/2022, trong bối cảnh nhiều điểm đến đang dần gỡ bỏ các hạn chế sau đại dịch Covid-19. Giải thưởng thường niên này nhằm vinh danh các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới dựa trên tiêu chí về địa điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện mến khách, các dịch vụ mua sắm cũng như những giá trị tổng thể.

Tokyo nổi tiếng với những hoạt động đa dạng cho du khách. Ảnh: Travel off Path

Năm nay, Nhật Bản (với Osaka ở vị trí thứ 4; Tokyo ở vị trí thứ 6 và Kyoto ở vị trí thứ 7) cùng Ấn Độ (Jaipur ở vị trí thứ 3; Mumbai ở vị trí thứ 14 và Udaipur ở vị trí thứ 5) là hai quốc gia duy nhất có tới 3 thành phố lọt vào danh sách. Theo nhận định của các độc giả, ở Tokyo "có quá nhiều thứ để xem, từ bảo tàng, công viên cho đến những đền chùa cổ kính. Mọi người cũng có thể lựa chọn đi bộ đường dài, ăn uống hay mua sắm thỏa thích".

Đó cũng là những nhận định của nhiều độc giả về các hoạt động mà du khách có thể làm ở các thành phố lớn khác như Seoul (số 9), nơi được đánh giá cao về hệ thống giao thông công cộng hiệu quả. "Đó là thành phố sạch nhất mà tôi từng thấy, đặc biệt là trên tàu điện ngầm", một độc giả nhận định về thủ đô của Hàn Quốc.

Thành phố Ubud của Indonesia đã bất ngờ vươn lên vị trí đầu bảng trong năm nay. Ảnh: Lonely Planet

Với số điểm 91,73, thành phố Ubud của Indonesia đã bất ngờ vươn lên vị trí đầu bảng trong năm nay. Travel and Leisure nhận định "Sự kết hợp của những ngôi đền cổ tuyệt đẹp, những khu rừng nhiệt đới, những bãi biển cát trắng và một trung tâm thịnh vượng là những điều Ubud thu hút du khách từ khắp nơi". Nơi đây được đánh giá là một điểm đến độc đáo cùng nền văn hóa phong phú, thích hợp với những người đang tìm kiếm một lối sống xanh.

Hội An là điểm đến của Việt Nam liên tục có tên trong danh sách này. Ảnh: Viettravel

Xếp ở vị trí thứ 10, phố cổ Hội An của Việt Nam lại một lần nữa có mặt trong danh sách này. Trước đó, Hội An cũng được Travel and Leisure nhiều lần vinh danh như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, thành phố hàng đầu châu Á năm 2020, top 10 thành phố châu Á năm 2018 và năm 2021 hay 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019…

Top 15 thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 theo Travel and Leisure 1. Ubud, Indonesia

2. Chiang Mai, Thái Lan

3. Jaipur, Ấn Độ

4. Osaka, Nhật Bản

5. Udaipur, Ấn Độ

6. Tokyo, Nhật Bản

7. Kyoto, Nhật Bản

8. Siem Reap, Campuchia

9. Seoul, Hàn Quốc

10. Hội An, Việt Nam

11. Bangkok, Thái Lan

12. Luang Prabang, Lào

13. Đài Bắc, Trung Quốc

14. Mumbai, Ấn Độ

15. Singapore, Singapore

Đỗ An (Theo Travel and Leisure)