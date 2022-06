1. Hội An, Việt Nam

Bên cạnh hai thành phố nổi tiếng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Time Out cho rằng du khách không nên bỏ qua bờ biển miền Trung đầy nắng gió nhưng cũng vô cùng tươi đẹp của Việt Nam. Bên cạnh một số bãi biển đẹp nhất thế giới, vùng đất này còn có nhiều vườn quốc gia hay di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ngược dòng thời gian về chốn thương cảng đầy sầm uất của Việt Nam cách đây hàng trăm năm, Hội An, du khách có thể dễ dàng sống lại những ký ức xưa cũ với lối kiến trúc cổ kính. Ngoài ra, Time Out còn đưa ra gợi ý về một chuyến du ngoạn bằng xe máy vượt đèo Hải Vân để ghé thăm Cố đô Huế, động Phong Nha lớn nhất thế giới hay thả mình vào làn nước xanh trong của biển Đà Nẵng.

2. Amsterdam, Hà Lan

Tháng 7 được cho là thời điểm tốt nhất để ghé thăm Amsterdam. Du khách có thể tận hưởng những ngày hè rực rỡ tại đây bằng việc tới chơi Vondelpark để thưởng thức các buổi biểu diễn hài kịch, khiêu vũ và âm nhạc ngoài trời miễn phí hay ghé bãi biển đô thị Roest. Mặc dù chưa nhiều lễ hội thường niên được tổ chức lại nhưng du khách cũng đừng bỏ qua những chợ ẩm thực đường phố đầy hấp dẫn.

3. Greenland

Mùa hè luôn được biết tới là mùa cao điểm du lịch ở hòn đảo lớn nhất thế giới. Du khách vẫn có thể tham gia chuyến du ngoạn vào ban đêm ở vịnh băng Ilulissat Icefjord (có kích thước bằng 66.000 sân bóng đá), nơi đã được UNESCO xếp hạng di sản thế giới cho tới cuối tháng này và ngắm nhìn khung cảnh kỳ diệu của thiên nhiên hoang sơ nơi đây.

4. South Island, New Zealand

Có quá nhiều lý do để ghé South Island trong dịp nghỉ đông như những sườn núi tuyết tuyệt đẹp, các suối nước nóng sang trọng và cơ hội ngắm cá voi hiếm có. Nhưng trong tháng 7, khi tới đây, du khách lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự xuất hiện của cụm sao Pleiades (Tua Rua) đánh dấu sự bắt đầu của Matariki - tết của người Maori. Hãy ghé thăm đài quan sát St John ở Tekapo để ngắm sao là gợi ý của Time Out Dubai.

5. Vùng Tây Bắc nước Anh

Thời tiết ở vùng Tây Bắc nước Anh không thực sự lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời với mưa phùn kéo dài cả năm. Nhưng tháng 7 thì khác, Mặt trời sẽ ló dạng và các thành phố lớn ở phía Tây Bắc như Liverpool, Manchester cũng sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ theo thời tiết. Đây là thời điểm thích hợp để bạn khám phá các địa điểm nổi tiếng của nước Anh như vườn bia Aigburth hay những công viên tuyệt đẹp.

6. Montreal, Canada

Tới Montreal thời điểm này, du khách sẽ được tham dự vô vàn lễ hội sôi động như Hội chợ đường phố Sainte Catherine (lớn nhất Canada), lễ hội hài kịch quốc tế Just for Laughs lớn nhất thế giới hay Lễ hội xiếc nổi tiếng Cirque. Nhưng nếu do ảnh hưởng của dịch bệnh các lễ hội vẫn chưa thể tổ chức trong năm nay, thì tháng 7 vẫn là thời điểm tuyệt vời để du khách khám phá thành phố đáng kinh ngạc này và tiếp sức cho các đầu bếp giỏi nhất của thành phố tại cuộc thi Time Out Market Montreal.

7. Madagascar

Là nơi sinh sống của quần thể động vật hoang dã đa dạng nhất trên hành tinh, Madagascar chắc chắn là điểm đến lý tưởng trong vào tháng 7, khi thời tiết ở đây đã mát mẻ và khô ráo hơn. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn nhiều tour khám phá rừng nhiệt đới. Cá voi lưng gù cũng di cư đến đây để đẻ con vào thời điểm này trong năm. Để tận mắt chứng kiến loài động vật khổng lồ này, du khách có thể đến Tulear hoặc Nosy Be cùng lễ hội cá voi lưng gù ở Nosy Boraha. Ở Morondava, trong lễ hội Baobab Fosa, du khách có thể thong dong trên Đại lộ Baobabs rực rỡ.

8. Singapore

Singapore luôn là điểm đến của những người yêu ẩm thực. Từ các lớp học nấu ăn cùng những bậc thầy đầu bếp đến các lễ hội ẩm thực đường phố đầy hấp dẫn kéo dài cả tuần luôn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Để tránh cái nắng gắt của mùa hè, du khách có thể "ẩn mình" trong những trung tâm thương mại sang trọng trên đường Orchard và thỏa sức mua sắm.

9. Bờ Tây, Bắc Mỹ

Mùa hè được cho là thời điểm lý tưởng để khám phá những điều tuyệt vời nhất của Bờ Tây của nước Mỹ và Canada. Du khách có thể đắm mình trong ánh nắng chan hòa ở San Diego, tắm trong rừng ở Oregon, tham quan nghệ thuật đường phố của Seattle hay chỉ đơn giản là tận hưởng tháng khô ráo nhất trong năm của Vancouver, vùng đất Bắc Mỹ đầy hấp dẫn.

10. Nhật Bản

Một năm sau Thế Vận hội Mùa hè 2020, thủ đô của Nhật Bản, Tokyo và các thành phố khác đã trở lại bình thường. Du khách có thể dành thời gian để ghé thăm Kyoto, Osaka, Hiroshima hay những điểm đến ít nổi tiếng hơn như Bán đảo Shiretoko, Hateruma ngay trong mùa hè này khi Nhật Bản đã dần mở cửa biên giới trở lại cho du khách quốc tế.

Đỗ An (Theo Time Out)