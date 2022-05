Hội An gỡ ‘bài toán’ kẹt xe liên miên

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 56.500 nghìn lượt, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 1.110 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.609 tỷ đồng.