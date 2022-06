Chuyên trang nổi tiếng gợi ý những điều nhất định phải làm khi tới Hội An

Tác giả Quinter Auma mở đầu bài viết bằng nhận định: "Hội An tuy nhỏ nhưng từng là một cảng lái tấp nập trong thể kỷ 18. Cho tới nay, nơi đây vẫn bảo tồn hoàn hảo được nét kiến trúc độc đáo cũng như có những món ăn đường phố khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng".

Dưới đây là những điều The Travel cho rằng du khách chắc chắn không nên bỏ lỡ khi tới Hội An

1. Đạp xe quanh các khu phố

Xe đạp là phương tiện dễ tiếp cận và thuận tiện nhất để di chuyển quanh Hội An, đặc biệt là trong khu vực trung tâm phố cổ. Điểm đặc biệt là hầu hết các địa điểm lưu trú ở đây như khu nghỉ dưỡng hay khách sạn đều cung cấp xe đạp cho du khách sử dụng miễn phí. Nếu chỉ ghé thăm Hội An trong ít giờ, bạn cũng có thể dễ dàng thuê xe đạp ở nhiều điểm dịch vụ có sẵn.

Các tour du lịch bằng xe đạp là cơ hội tốt để du khách khám phá hương vị đồng quê với những cánh đồng lúa trải dài, tận hưởng không khí trong lành nơi đây.

2. Thưởng thức ẩm thực địa phương

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều quán ăn ven đường trong mọi ngóc ngách của Hội An. Các món ăn vô cùng đa dạng từ bánh mì, cơm gà, bánh xèo, mỳ Quảng, cao lầu cho tới hủ tiếu, tào phớ... thu hút không chỉ du khách mà còn đông đảo người dân địa phương.

Ngoài ra, Hội An cũng không thiếu những nhà hàng, quán rượu sôi động để phục vụ khách nước ngoài với thực đơn đa dạng cùng nhiều chương trình hấp dẫn như nhạc sống hay massage.

3. Thả đèn hoa đăng trên sông

Với ý nghĩa mong cầu bình an, hạnh phúc và may mắn, thả đèn hoa đăng là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn khi tới Hội An. Diễn ra, dọc theo sông Hoài đoạn đường từ Công Nữ Ngọc Hoa đến Bạch Đằng, hình ảnh Hội An cổ kính lung linh trong ánh đèn là điều in sâu trong tâm trí của nhiều người.

Chỉ với vài chục ngàn đồng, du khách vừa có thể ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông, vừa thả những chiếc đèn hoa đăng tuy thiết kế đơn giản, nhưng lại được làm thủ công từ bàn tay của người nghệ nhân phố cổ, mang đậm nét văn hóa truyền thống nơi đây.

4. Mua sắm tại những chợ dân sinh

Không trải nghiệm nào có thể cảm nhận rõ ràng nhất cuộc sống của người dân địa phương bằng việc ghé thăm những khu chợ dân sinh. Nằm nép bên bờ sông Thu Bồn, chợ trung tâm Hội An luôn tấp nập người mua kẻ bán. Ở đây, du khách có thể tìm thấy nhiều mặt hàng khác nhau từ rau quả tươi ngon tới các đồ thủ công mỹ nghệ hay dịch vụ may đo với giá cả phải chăng.

Thậm chí, Tạp chí Forbes đã từng vinh danh một trong những tiệm “may nóng” lấy ngay ở Hội An bởi dịch vụ độc đáo, cách phục vụ chuyên nghiệp.

5. Tìm đến những ngôi chùa cổ kính

Vào thế kỷ XVI – XVII, Hội An là nơi giao thoa sôi động nhất của nhiều nền văn hóa trên thế giới từ Á sang Âu, từ Tây sang Ta. Đó là lý do vì sao Hội An lại có nhiều đền chùa, am miếu được xây dựng theo những lối kiến trúc độc đáo đến vậy. Vì thế nên những ngôi chùa là một trong những điểm đến hấp dẫn ở phố cổ Hội An, tiêu biểu như Chùa Bà, Chùa Ông, Chùa Chúc Thánh, Chùa Phước Lâm, Chùa Vạn Đức, Chùa Hải Tạng.

6. Thong dong trên phố cổ về đêm

Dạo phố là hoạt động nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút khi tới Hội An. Ánh đèn lấp lánh, liên tục thay đổi màu tạo nên bức tranh màu sắc tuyệt vời thu hút khách thập phương, khu phố cổ tĩnh lặng, cổ kính với những ngôi nhà đi cùng lịch sử sẽ khiến tâm hồn thêm lắng đọng và yên bình.

7. Tắm biển An Bàng

Hội An không chỉ có những con phố hoài cổ, yên bình mà còn có những bãi biển xanh với nét đẹp yên bình, trong lành. Không chỉ có biển Cửa Đại nổi tiếng, bãi biển An Bàng như một viên ngọc tiềm ẩn nép mình giữa lòng miền đất Quảng Nam. Đặc biệt vào năm 2011, bãi biển này được CNN GO bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Đỗ An (Theo The Travel)