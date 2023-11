Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Thế Hùng cho biết, 1h cùng ngày, mực nước đo được trên sông Thu Bồn qua phố cổ đạt 1,77m.

Đến 7h sáng nay, lũ tại đây 1,52m, trên báo động 2 khoảng 0,02m và đang xuống chậm.

Nhiều nơi tại Hội An ngập trong nước

Mưa lớn liên tục trong 2 ngày 13 - 14/11, thủy điện điều tiết lũ khiến một số tuyến đường như Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học… ngập sâu. Một số nơi ngập đến 0,7m.

Bà Hai sống tại đường Hoàng Văn Thụ chia sẻ, nước lên trong đêm rất nhanh, ngập trước nhà bà 30cm.

Bà Hai sống tại đường Hoàng Văn Thụ

“Từ đầu năm đến nay, đây là đợt lũ lớn nhất. May mắn nước bắt đầu rút nên tôi cũng nhẹ bớt phần nào”, bà Hai nói.

Chợ cá Thanh Hà gần đó cũng ngập sâu trong nước, tiểu thương dọn dẹp đồ đạc từ tối qua.

Nhiều nơi ngập sâu đến 0,5m

Các tuyến phố ngập sâu được chính quyền địa phương cấm phương tiện di chuyển, người dân dùng thuyền để đi lại.

Các tuyến đường trong phố cổ ngập sâu

Lực lượng chức năng dựng rào chắn ngăn người dân di chuyển

Một số điểm du lịch nổi tiếng như cầu An Hội đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Người dân dùng thuyền di chuyển trong phố cổ

Một số tuyến đường vào làng gốm Thanh Hà cũng chìm trong nước.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 14/11 đến 3h ngày 15/11), địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Kỳ 55,2 mm, Đầu mối hồ Thạch Bàn 106,4 mm, Duy Phú 94,8 mm (Duy Xuyên), Điện Hồng 96,4 mm, Đập Hà Thanh 58,2 mm (Điện Bàn); Hiên 168 mm, Hồ An Long 203,6 mm, Quế Sơn 143,4 mm, Hồ Đông Tiển 123,4 mm, Bình Phú 97,6 mm (Thăng Bình)...

Dự báo từ 1h ngày 15/11 đến 1h ngày 17/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 200mm, có nơi trên 350mm...