Tại Quảng Nam, mưa lớn khiến ngầm sông Trường (xã Trà Tân – huyện Bắc Trà My) ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không lưu thông được, phải chuyển sang đường tránh.

Tuyến đường ĐH5 và ĐH10 (từ xã Trà Dơn vào Trà Leng, huyện Nam Trà My) bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Trạm Y tế xã Trà Leng đã di dời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt. Nước lũ trên sông Xoan và sông Leng lên nhanh.

Điểm sạt lở gây ách tắc trên tuyến đường ĐH5 từ trung tâm huyện vào các xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh. Ảnh: S.X.

Huyện Nam Trà My đã chỉ đạo 10/10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở, trường học và sẵn sàng lực lượng để di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có nguy hiểm. Đồng thời huy động phương tiện, máy móc giải phóng sạt lở trên tuyến ĐH5 đảm bảo lưu thông an toàn cho nhân dân.

Sạt lở gây ách tắc giao thông tại huyện Nam Trà My. Ảnh: S.X.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Tại huyện Nam Trà My, lượng mưa đo tại xã Trà Dơn 283,6mm, Trà Leng 224,2mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại huyện rất cao.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục từ hôm qua (13/11) đến nay khiến các cầu tràn: Thạch Nham; Sơn Giang - Sơn Linh; Tầm Linh, xã Sơn Linh; Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) ngập sâu gần 1m. Nhiều tuyến đường thuộc các địa phương này bị chia cắt hoàn toàn.

Cầu tràn tại huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Nam ngập sâu. Ảnh: S.X.

Từ sáng 14/11, Quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ đã bị chia cắt cục bộ, giao thông qua những khu vực này bị ách tắc trong nhiều giờ liền.

Sáng nay, huyện Sơn Hà đã cho hơn 20.000 học sinh nghỉ học. Hiện nay mưa lớn vẫn tiếp diễn ra trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung cho biết, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều cầu tràn ngập sâu, chia cắt.

Tuyến đường tại huyện Sơn Tây bị chia cắt. Ảnh: S.X.

“Hiện tại cầu Sông Rin trên QL24B nối một số huyện ở khu vực phía Đông – Tây của tỉnh, nước đã tràn qua và ngập sâu gần 1m”, ông Trung nói.

Chính quyền đã yêu cầu các phòng, ban, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức kiểm tra tình tình các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, vùng trũng thấp, chủ động triển khai các biện pháp di dời dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần, theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó mưa, lũ…

Nước trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh. Ảnh: S.X.

Tại huyện Sơn Tây, khoảng 50m3 đất đá sạt lở xuống đường ở núi Bảy Màu (xã Sơn Tân) gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã có mặt để dọn dẹp đất đá, đảm bảo đi lại, sinh hoạt của người dân, cùng với đó, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 13 - 17/11, địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.