Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội còn có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng Bộ, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ và một số đơn vị liên quan.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Brazil có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng các Tham tán Thương mại và Trưởng Cơ quan Thương vụ khu vực châu Mỹ.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sau hơn 2 năm, kể từ Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Mỹ vào tháng 7/2022 tại Canada, hôm nay, tại Thành phố Rio de Janeiro, Brazil, Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Mỹ tiếp tục được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác Thương vụ khu vực châu Mỹ thời gian qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, chúng ta đã đi qua gần hết năm 2024 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ bên ngoài và các vấn đề nội tại của đất nước. Tuy nhiên, ngành Công Thương đã chủ động, sáng tạo, kịp thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Nổi bật là hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2024 đều đạt kết quả ngoạn mục, cao hơn nhiều so với kế hoạch đề ra và cùng kỳ năm trước; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công chế biến chế tạo tăng 9,6%; Thị trường trong nước duy trì mức tăng trưởng khá cao (8,5%); mặt bằng giá cả cơ bản ổn định; nguồn cung của các mặt hàng thiết yếu nhất là nguyên vật liệu đầu vào được bảo đảm. Xuất, nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch đạt kết quả kỷ lục 650 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu sang các thị trường lớn trong khu vực Châu Mỹ đều tăng trưởng mạnh (như Hoa Kỳ tăng tới 24,2%); cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu trên 23,3 tỷ USD, tạo dư địa thuận lợi cho nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô của kinh tế đất nước.

Bộ trưởng ghi nhận, trong các thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của hoạt động ngoại thương, mà trực tiếp là hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các Thương vụ khu vực châu Mỹ - địa bàn có những đối tác xuất khẩu chiến lược hàng đầu của Việt Nam, đồng thời cũng là khu vực Việt Nam đang ưu tiên nỗ lực mở rộng hợp tác về mọi mặt (chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại...). Các cán bộ Thương vụ đã chủ động tích cực nghiên cứu, tổng hợp tình hình thị trường và các quy định, cơ chế chính sách mới của các nước sở tại để tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp; đồng thời, nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, không chỉ trong việc xúc tiến xuất khẩu, khai thác hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các hiệp định thương mại tự do và các cơ chế hợp tác song phương khác mà còn các hoạt động kết nối đầu tư, hỗ trợ hợp tác đầu tư, qua đó phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và khu vực đang có dấu hiệu khởi sắc, song dự báo tình hình thương mại toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; đặc biệt là tại thị trường châu Mỹ - khu vực có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn tới thương mại và nền kinh tế của Việt Nam, nhất là sự thay đổi Chính phủ tại hàng loạt các quốc gia - là các đối tác lớn của chúng ta trong khu vực như Hoa Kỳ, Mexico, Braxin, Argentina..., kéo theo sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại và thương mại quốc tế của các nước trong khu vực. Mặt khác, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraina và ở nhiều khu vực khác trên thế giới cùng với xu hướng bảo hộ thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt sẽ mang tới nhiều hệ luỵ cho hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế trong nước, bởi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn (gần 200%).

Bối cảnh trên đòi hòi sự nỗ lực, kết nối mềm mỏng, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa hệ thống Thương vụ Việt Nam - với vai trò là cánh tay nối dài của Bộ tại các địa bàn quan trọng ở nước ngoài (trong đó có khu vực châu Mỹ) với các đơn vị trong Bộ, cũng như với các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội, doanh nghiệp để các bên có thể cập nhật, chia sẻ nhanh nhất, chính xác nhất về thông tin thị trường và các quy định, chính sách mới của các nước sở tại, giúp các cơ quan Quản lý Nhà nước có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong các vụ tranh chấp, phòng vệ thương mại, cũng như xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp để khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta là thành viên.