CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (Mã: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu tăng 17 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 195 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 81 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Mức tăng trưởng đột phá của SJS trong quý này đã được dự báo từ trước, khi doanh nghiệp họ Sông Đà công bố tái khởi động dự án bất động sản Nam An Khánh - Hà Nội.

Xét về kết quả kinh doanh cả năm 2023, SJS đạt 441 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm trước. Trong đó, nhờ chi phí vốn thấp do quỹ đất đã có từ trước nên lợi nhuận gộp tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 189 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế cả năm 2023 đạt 184,4 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự án Khu đô thị Nam An Khánh của Sudico có quy mô khoảng 288ha được phát triển theo mô hình đô thị với đa dạng với khoảng 2.000 sản phẩm, gồm liền kề, biệt thự, shophouse.

Nam An Khánh được Sudico đầu tư xây dựng cách đây hơn 10 năm, một số phân khúc đã đi vào hoạt động như tòa The Golden An Khánh... Dự án vẫn còn nhiều đất thương phẩm, công ty đã và đang tiếp tục triển khai.

Tính đến hết năm 2023, giá trị hàng tồn kho của SJS tăng 13%, lên mức 4.189 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của dự án Nam An Khánh tăng thêm 472 tỷ đồng, đạt 4.110 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của SJS dồi dào là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm 2024.

Kết phiên giao dịch ngày 1/2, cổ phiếu SJS đạt 67.700 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* OIL: Tổng công ty Dầu Việt Nam ghi nhận kết quả kém thuận lợi tại quý IV/2023. Tuy nhiên lũy kế cả năm, doanh nghiệp vẫn đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng doanh thu, vượt 31% mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

* MSN: CTCP Tập đoàn Masan công bố doanh thu thuần cả năm đạt 78.252 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 61%, còn 1.870 tỷ đồng.

* GAS: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP kết thúc quý IV/2023 với doanh thu gần 22.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 2.700 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 16%.

* GEG: Kết thúc năm 2023, CTCP Điện Gia Lai đạt gần 2.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm trước; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 143 tỷ đồng và 137 tỷ đồng, giảm tương ứng 61% và 57%.

* DGW: BCTC quý IV/2023 ghi nhận doanh thu thuần của CTCP Thế Giới Số đạt 4.849 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, nhờ mảng điện thoại di động và thiết bị văn phòng tăng trưởng tích cực; lãi ròng gần 90 tỷ đồng.

* HBC: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố BCTC quý IV/2023 với doanh thu 2.190 tỷ đồng, giảm 32% so cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế gần 103 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1.200 tỷ đồng.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG ghi nhận lỗ 165,08 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ lỗ 4,06 tỷ đồng; luỹ kế năm 2023 ghi nhận lỗ lên tới 374,4 tỷ đồng (năm trước lãi 4,2 tỷ đồng).

* CTD: Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons công bố, luỹ kế cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào 31/12/2023 ghi nhận doanh thu 9.782,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 135,7 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ quý I/2021.

* KDC: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, trong kỳ, CTCP Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần gần 2.000 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ; lỗ ròng 565 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 25 tỷ đồng.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 1/2/2024, VN-Index tăng 8,71 điểm (+0,75%) lên 1.173,02 điểm, HNX-Index tăng 1,4 điểm (+0,61%) lên 230,57 điểm, UpCOM-Index tăng 0,33 điểm (+0,37%), lên 88,02 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường trong nhịp tăng đầu tiên để vận động trong kênh tích lũy rộng. Chỉ số VN-Index sau khi tiệm cận cản tâm lý ngắn hạn 1.200 điểm đã điều chỉnh trở lại và đang test lại ngưỡng hỗ trợ là vùng điểm số của kênh tích lũy nhỏ.

Phiên hồi phục 1/2 giảm thiểu rủi ro VN-Index sẽ còn điều chỉnh sâu hơn để test hỗ trợ 1.150 điểm, Chứng khoán SHS duy trì quan điểm sau đợt kiểm định lại này, VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới vùng cản tâm lý 1.200 điểm.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng nhưng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong phiên kế tiếp.