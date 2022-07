Hơn 1.000 cảnh sát huy động cho bán kết U19 Việt Nam đấu Malaysia

Sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, BTC đã tăng cường an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho hai đội.

Trước đó, một nhóm các CĐV quá khích của Indonesia đã chặn xe chở U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, rất may lực lượng an ninh kịp thời can thiệp.

Lực lượng an ninh hộ tống xe chở U19 Việt Nam ra sân tập

Trước khi ra sân tập chiều 12/7, các thành viên U19 Việt Nam bất ngờ khi chứng kiến lực lượng an ninh được bố trí khá đông quanh khách sạn Grand Sahid Yaya cũng như trên đường di chuyển ra sân. Đây là cũng buổi tập đầu tiên, kể từ khi đặt chân đến Jakarta, U19 Việt Nam có xe hộ tống của cảnh sát.

Khu vực sân tập của U19 Việt Nam được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Trước khi U19 Việt Nam bước xuống xe để vào sân tập, lực lượng cảnh sát của Indonesia đã có mặt để đảm bảo an ninh.

An ninh được thắt chặt để bảo vệ U19 Việt Nam

Cánh cửa vào sân tập của U19 Việt Nam luôn được đóng cho đến khi buổi tập kết thúc. Ngoài một số thành viên của BTC, cảnh sát cũng có mặt trong khu sân tập để kiểm tra. Ngay khi đội tập xong, thay vì đi bộ ra phía ngoài đợi xe thì chiều nay toàn đội được yêu cầu đứng phía trong để xe bus vào đón.

U19 Việt Nam thậm chí có đến 4 xe mô tô dẫn đường. Ngay tại khách sạn, một nhóm an ninh khác cũng đã túc trực sẵn tại đây để đảm bảo sự an toàn cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Malaysia

Trong buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa 12/7, BTC cho biết sẽ có 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận bán kết. BTC thông tin CĐV chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Malaysia diễn ra vào lúc 15h30. Trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Lào diễn ra vào lúc 20h.