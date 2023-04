Lấy ý tưởng từ cuộc thi Rung chuông vàng, hệ thống trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS) đã tổ chức sân chơi trí tuệ Reach for the top dành cho các bạn nhỏ từ 3 - 6 tuổi. Cuộc thi nhằm giúp các con tôi rèn bản lĩnh, sự tự tin, trau dồi thêm hiểu biết và khám phá tri thức thông qua bộ câu hỏi hấp dẫn về các lĩnh vực Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), Văn hóa và kiến thức xã hội. Đây cũng là cuộc thi học thuật đầu tiên SMIS tổ chức với sự tham gia của 11 cơ sở trường khắp miền Bắc.

Reach for the top bao gồm 2 vòng thi: sơ loại và chung kết. Mỗi cơ sở trường sẽ chọn ra 10 học sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng cuối cùng.

Chung kết cuộc thi diễn ra tại cơ sở SMIS Tây Hồ Tây, Hà Nội vào ngày 1/4 vừa qua. Tại đây, 110 bạn nhỏ từ 11 cơ sở trường trong hệ thống SMIS từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình đã tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn và bùng nổ cảm xúc.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của ba mẹ và thầy cô, các bạn nhỏ nhập cuộc tự tin với sự tập trung cao độ. Các thí sinh cho thấy sự hiểu biết cùng chiến thuật thi đấu khiến ba mẹ, thầy cô bất ngờ. Cuối cùng, sau 41 câu hỏi, Đặng Minh Lâm - thí sinh đến từ SMIS Vạn Phúc, Hà Nội đã trở thành quán quân Reach for the top mùa đầu tiên.

3 bạn nhỏ xuất sắc nhất cuộc thi “Reach for the top”

Sau cuộc thi, chị Vân Anh - mẹ của bé Hà Vy (Á quân Reach for the top) chia sẻ: “Cảm ơn các thầy cô và nhà trường đã tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho các con. Đây là cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp. Qua cuộc thi này, tôi tin rằng các con đã học được thêm nhiều kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn”.

“Có lẽ kết quả cuộc thi không phải điều mà ba mẹ quan tâm nhất. Mà quan trọng hơn cả, tất cả các bạn nhỏ đã có cơ hội để thử sức, vượt qua chính mình. Những trải nghiệm ấy sẽ giúp các con lớn lên thật nhiều, đầy bản lĩnh và tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, sẵn sàng chinh phục những “đỉnh núi” khác với nhiều hơn những thử thách mới”, một giáo viên của hệ thống SMIS cho biết.

Cô Nguyễn Thị Minh Huệ - Tổng hiệu trưởng hệ thống SMIS cũng gửi thư chúc mừng đến các bạn nhỏ tham gia cuộc thi: “Vượt lên chính bản thân mình là thành công lớn nhất của mỗi chúng ta, cô cảm thấy tự hào và xúc động khi chứng kiến từng khoảnh khắc các con tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mong rằng các con mãi là những “Em bé hạnh phúc” của Sakura Montessori”.

Cuộc thi “Reach for the top” chỉ là một trong số nhiều hoạt động được hệ thống SMIS tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các con thể hiện kiến thức và kỹ năng mà các con tích lũy được trong quá trình học tập và khôn lớn.

Theo đại diện nhà trường, SMIS mong muốn trẻ được phát triển một cách toàn diện về thể chất, kỹ năng xã hội, tình cảm, thẩm mỹ và nhận thức thông qua các bài học và hoạt động, từ đó giúp trẻ hình thành ý thức độc lập, kỷ luật, khả năng tập trung và sự nhạy bén với môi trường xung quanh; phát triển sự tự tin, khả năng tư duy, sáng tạo và khơi dậy sự ham thích học tập vốn có của trẻ.

Lệ Thanh