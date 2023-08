Ngày 10/8, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã Cửa Lò. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An dự ngày hội.

Theo ban tổ chức ngày hội, những năm qua, Nghệ An đã xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn diện, với nhiều nội dung, biện pháp phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nghệ An cũng là tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 119 mô hình. Trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Nổi bật là mô hình xã sạch về ma túy tại 158 xã, phường, thị trấn, 98 điểm mô hình khối, xóm, thôn, bản sạch về ma túy.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thành Duy

Riêng thị xã Cửa Lò, năm 2023 địa phương này được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An lựa chọn là địa phương cấp huyện đầu tiên để xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Tại ngày hội, Bộ Công an tặng bằng khen cho phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò; UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 3 tập thể thuộc thị xã Cửa Lò. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng vinh dự được nhận phần thưởng của Công an tỉnh và thị xã Cửa Lò.

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường Nghi Thu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại TX Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, có ý nghĩa thực tiễn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp uỷ, chính quyền tỉnh Nghệ An cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cần thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn chặt phong trào thi đua, các cuộc vận động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An, các huyện, xã nắm chắc tình hình để chủ động tham mưu, huy động các cấp, các ngành tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.