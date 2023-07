Tham dự buổi lễ có ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an; bà Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông; Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng nhiều lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành, các chức sắc tôn giáo và hơn 400 người dân trên địa bàn xã Đức Minh.

Quang cảnh buỗi lễ

Tại buổi lễ, ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết, việc xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Ban Chỉ đạo xã đặc biệt quan tâm và đã xây dựng được 5 mô hình trên toàn xã gồm: “Tổ an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Bảo vệ cà phê”, “Ánh sáng an ninh”, “Phụ nữ quản lý, giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật”.

Theo ông Quyền, trong các mô hình trên thì mô hình “Bảo vệ cà phê” được thành lập từ năm 2011 đến nay hoạt động rất hiệu quả, có sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

"Thông qua việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phát huy hiệu quả của các mô hình, đã cung cấp cho lực lượng chức năng 25 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó 12 tin có giá trị, vận động người dân giao nộp 1 súng quân dụng, 8 súng tự chế, 3 quả đạn cối, 1 quả mìn, 3 đầu đạn cùng nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm, góp phần giữ gìn ANTT, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong Nhân dân", ông Quyền chia sẻ.

Trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hà Văn Đồng (xã Đức Minh) cho hay, bà con Nhân dân rất vui mừng khi được dự ngày hội, qua đây càng hiểu thêm về ý nghĩa của ngày hội và sẽ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

"Người dân xã Đức Minh chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn sự bình yên ở mỗi thôn, bon”, ông Đồng cho hay.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của UBND huyện Đắk Mil và xã Đức Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, trao số tiền 75 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo và khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đức Minh; tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Minh là xã có địa bàn rộng với 16 thôn, bon và trên 98% đồng bào theo các tôn giáo. Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.