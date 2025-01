Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ) cho biết, tính đến sáng nay, tổng số người bệnh hiện điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 104.336 người.

Tính từ 7h ngày 29/1 (mùng 1 Tết) đến 7h ngày 30/1 (mùng 2 Tết), cả nước có 39.338 trường hợp đến khám, cấp cứu. Cùng thời gian này, hơn 22.200 người phải nhập viện điều trị nội trú, nâng số người phải nhập viện trong 5 ngày nghỉ Tết lên hơn 128.000 người. Trên 2.400 ca phẫu thuật cấp cứu được thực hiện. 11.678 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế trong 5 ngày nghỉ Tết.

Về tình hình khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan giao thông, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết trong 24 giờ qua, có hơn 2.800 lượt khám, cấp cứu.

Trong số gần 17.000 bệnh nhân khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong các ngày nghỉ Tết đầu tiên, có hơn 6.600 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; riêng trong 24 giờ (từ sáng mùng 1 tới sáng mùng 2) là 1.324 người. Tổng cộng, đến sáng 30/1 (mùng 2 Tết), số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại cơ sở y tế là 3.885 người.

So sánh tai nạn nghi do giao thông với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024 cho thấy, kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ năm nay, các số liệu khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, nhập viện điều trị, theo dõi, chuyển viện tuyến trên, tử vong nghi do tai nạn giao thông, tử vong trước viện, tử vong tại viện, tiên lượng tử vong xin về đều giảm từ 1 đến gần 50%.

Gần 17.000 bệnh nhân khám, cấp cứu nghi liên quan giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết đầu tiên. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong 24 giờ qua (tính từ 7h mùng 1 tới 7h mùng 2), cả nước có 121 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 3 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Tổng hợp 5 ngày nghỉ đầu tiên của Tết Ất Tỵ, có 418 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 36 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

So với cùng kỳ Tết Giáp Thìn, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 83 người (tương đương giảm 17,4%); tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 40 người (56,3%).

Trong 5 ngày nghỉ Tết có 483 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 294 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đánh giá tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Tương tự, khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ giảm so với cùng kỳ; chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt.