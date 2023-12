{"article":{"id":"2226638","title":"Hơn 2.000 dân sống trong chung cư 'chờ sập', Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng","description":"Đại biểu HĐND Đà Nẵng nêu thực trạng hơn 2.000 dân sống ở chung cư xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa biết đi đâu. Trước vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay đã đề xuất thành phố di dời, thời gian dự kiến trong năm 2024-2025.","contentObject":"<p>Chiều 13/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Lương Công Tuấn nêu thực trạng nhiều <a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-cu-nut-toac-lem-nhem-nhu-nha-hoang-o-da-nang-553639.html\">chung cư xuống cấp</a>, hư hỏng.</p>

<p>Ông Tuấn cho biết, 3 khối nhà ở chung cư Thuận Phước (quận Hải Châu), chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu) xuống cấp, tường hư hỏng, cỏ và cây dại mục bám trên tường, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cứ đến mùa mưa bão, người dân sống tại đây phải di dời, rất khổ.</p>

<p>“Khoảng 650 gia đình, tức là khoảng 2.000 người ở chung cư Thuận Phước, Hòa Minh đang sống trong những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào nhưng chưa biết di dời đi đâu. Sở Xây dựng có phương án gì với hai chung cư này để đảm bảo an toàn tình mạng, tài sản của người dân?”, đại biểu Tuấn đặt câu hỏi.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-hoa-minh-4-1594.jpg?width=768&s=PdoaPLbRD2xQBmvYvtrTGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-hoa-minh-4-1594.jpg?width=1024&s=-nujCxdcJhLgyqucvDTHQA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-hoa-minh-4-1594.jpg?width=0&s=hpe-COpYYjoH9_1D8YTU8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-hoa-minh-4-1594.jpg?width=768&s=PdoaPLbRD2xQBmvYvtrTGg\" alt=\"chung cu hoa minh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chung-cu-hoa-minh-4-1594.jpg?width=260&s=3PvmhFa4eSADp0ULP1Zg8Q\"></picture>

<figcaption>Chung cư Hòa Minh xuống cấp nghiêm trọng</figcaption>

</figure>

<p>Cũng theo đại biểu này, Sở Xây dựng báo cáo đây là những chung cư được xếp hạng C (tức còn sử dụng được) nhưng thực chất người dân đang ở không được, tầng 1 nước cũng chảy vào nhà.</p>

<p>“Người dân ở đây thực sự là rất khó khăn, toàn hộ nghèo và cận nghèo. Dân chỉ muốn có cái chung cư mới để tiếp tục được thuê để an cư lạc nghiệp”, đại biểu Tuấn cho hay.</p>

<p>Trong khi đó, đại biểu Vũ Quang Hùng nêu, từ tháng 7 vấn đề này đã được chất vấn và đến bây giờ đã là tháng 12 nhưng chưa thấy chuyển biến gì.</p>

<p>“Từ năm 2017, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đánh giá chung cư Hòa Minh, Thuận Phước đến năm 2020 là hết hạn sử dụng. Trong luật nói rõ, các chung cư đã hết hạn sử dụng thì phải cưỡng chế dân ra ngoài chứ không phải chờ các phương ái tái định cư đâu. Đã quá hạn 3 năm rồi mà vẫn chờ phương án là không thuyết phục”, đại biểu Vũ Quang Hùng nói.</p>

<p><strong>Sẽ di dời trong năm 2024-2025</strong></p>

<p>Trả lời vấn đề này, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, rà soát, xác định những chung cư này đã xuống cấp. Năm 2022, UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm định lại 3 khối nhà chung cư này và xác định xuống cấp ở cấp độ C.</p>

<p>Theo quy định của Bộ xây dựng, nhà chung cư cấp C vẫn có thể sửa chữa để cho tồn tại. Tuy nhiên, với các khối nhà chung cư này có nhiều bất cập nếu sửa chữa nên Sở đã đề xuất và thành phố thống nhất di dời 3 chung cư này, thời gian dự kiến trong năm 2024-2025.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2-1595.jpg?width=768&s=6_L7cmgUtGoAdhIoBgeSyw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2-1595.jpg?width=1024&s=0WYqyqQhdJ6ZzQjAk1CIRw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2-1595.jpg?width=0&s=txpFyIS59ODJuTOJ1-a3NA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2-1595.jpg?width=768&s=6_L7cmgUtGoAdhIoBgeSyw\" alt=\"W-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4970831513631-59f865b9fded1b4c04fad12f85d1131f-2-1595.jpg?width=260&s=y13aeRSfaq5MBT08TW2Ndw\"></picture>

<figcaption>Ông Phùng Phú Phong cho biết, thành phố thống nhất di dời các chung cư, thời gian dự kiến trong năm 2024-2025.</figcaption>

</figure>

<p>Theo ông Phong, có 2 phương án đối với người dân ở các khu chung cư này khi di dời. Thứ nhất thành phố dùng ngân sách xây chung cư mới, nhà ở xã hội cho người dân thuê lại. Thứ hai người dân sẽ mua lại nhà ở xã hội của thành phố (hiện đang kêu gọi xã hội hóa đầu tư hai chung cư tại số 10 Trịnh Công Sơn và chung cư mới tại chung cư Hòa Minh).</p>

<p>Trước vấn đề này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng phải có phương án, cam kết thời hạn giải quyết vấn đề tại đây.</p>

<p>“Bây giờ lỡ mà có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm chỗ này khi đại biểu Hùng đã cảnh báo chung cư đã hết thời hạn sử dụng rồi. Đề nghị Sở phải cam kết thời hạn, cách xử lý trước mắt”, ông Triết yêu cầu.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hon-2-000-dan-song-trong-chung-cu-cho-sap-so-xay-dung-da-nang-len-tieng-2226638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hon-2000-dan-song-trong-chung-cu-cho-sap-so-xay-dung-da-nang-len-tieng-1592.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hon-2000-dan-song-trong-chung-cu-cho-sap-so-xay-dung-da-nang-len-tieng-1593.jpg","updatedDate":"2023-12-13T22:16:51","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226614","title":"Ecoba Việt Nam trở thành tổng thầu xây dựng dự án The Wisteria","description":"Ecoba đã được chủ đầu tư Vietracimex tin tưởng chọn là tổng thầu xây dựng của dự án chung cư cao cấp The Wisteria - Hinode Royal Park.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ecoba-viet-nam-tro-thanh-tong-thau-xay-dung-du-an-the-wisteria-2226614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ecoba-viet-nam-tro-thanh-tong-thau-xay-dung-du-an-the-wisteria-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:25:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226633","title":"Sức hút của các dự án căn hộ kết hợp trung tâm thương mại khối đế","description":"Nhiều chuyên gia đánh giá, bên cạnh hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vingroup, sự thành công của các dự án căn hộ Vinhomes còn đến từ hệ thống TTTM Vincom khối đế kiến tạo chuẩn sống tiện nghi cho cư dân, đồng thời góp phần gia tăng giá trị BĐS.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-hut-cua-cac-du-an-can-ho-ket-hop-trung-tam-thuong-mai-khoi-de-2226633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suc-hut-cua-cac-du-an-can-ho-ket-hop-trung-tam-thuong-mai-khoi-de-1220.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226530","title":"Tìm nhà thầu xây dựng dễ dàng qua nền tảng Xây Tổ Ấm","description":"Thông qua website Xây Tổ Ấm, gia chủ dễ dàng chọn lựa, kết nối với nhà thầu có phong cách, năng lực thiết kế, thi công phù hợp với mức chi phí tối ưu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tim-nha-thau-xay-dung-de-dang-qua-nen-tang-xay-to-am-2226530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tim-nha-thau-xay-dung-de-dang-qua-nen-tang-xay-to-am-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226520","title":"Dự án cách nhà thờ Đức Bà 18km: Tổ hợp trị liệu khoáng nóng có gì?","description":"Trong 2 năm tới, chỉ với 30 phút lái xe từ TP.HCM, người dân có cơ hội trải nghiệm tổ hợp trị liệu khoáng nóng được thiết kế tỉ mỉ, nằm trong dự án resort 6 sao Ecovillage Saigon River, cách nhà thờ Đức Bà 18hm.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-cach-nha-tho-duc-ba-18km-to-hop-tri-lieu-khoang-nong-co-gi-2226520.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-an-cach-nha-tho-duc-ba-18km-to-hop-tri-lieu-khoang-nong-co-gi-888.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226471","title":"Lâm Đồng xem xét cho chủ dự án nhà ở xã hội vay 64 tỷ đồng, lãi suất 6,84%/năm","description":"Sau khi được yêu cầu phải xác định chi tiết lộ trình đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Hội, Công ty Nhà An Bình đề nghị vay 64 tỷ đồng để có vốn triển khai dự án và đang được các cơ quan chức năng xem xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-xem-xet-cho-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-vay-64-ty-dong-lai-suat-6-84-nam-2226471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lam-dong-xem-xet-cho-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-vay-64-ty-dong-lai-suat-684nam-874.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:10:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226433","title":"Bình Định ‘thúc’ việc đấu giá đất loạt dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội","description":"UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không để bị động trong quá trình thực hiện dẫn đến việc chậm trễ kế hoạch đấu thầu, đấu giá dự án do chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-thuc-viec-dau-gia-dat-loat-du-an-trong-khu-kinh-te-nhon-hoi-2226433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/binh-dinh-thuc-viec-dau-gia-dat-loat-du-an-trong-khu-kinh-te-nhon-hoi-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226400","title":"Cần 1.200 tỷ đồng để chỉnh trang, Bãi Sau Vũng Tàu sẽ có khu trình diễn ánh sáng","description":"Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Bãi Sau được UBND TP.Vũng Tàu đề xuất, khu vực này được ưu tiên phát triển thành công viên cây xanh với các dịch vụ công cộng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-1-200-ty-dong-de-chinh-trang-bai-sau-vung-tau-se-co-khu-trinh-dien-anh-sang-2226400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/can-1200-ty-dong-de-chinh-trang-bai-sau-vung-tau-se-co-khu-trinh-dien-anh-sang-672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:33:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226276","title":"Hơn 3.000m2 đất gần sân bay Nội Bài sắp ‘lên sàn’ đấu giá","description":"23 thửa đất với tổng diện tích hơn 3.000m2 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gần Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được đấu giá vào cuối tháng 12. Giá khởi điểm dự kiến từ 27,8 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-3-000m2-dat-gan-san-bay-noi-bai-sap-len-san-dau-gia-2226276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hon-3000m2-dat-gan-san-bay-noi-bai-sap-len-san-dau-gia-1580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226244","title":"Thị trường bất động sản sẽ ‘đảo chiều’ từ quý III/2024?","description":"Chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, thị trường bất động sản sẽ đảo chiều, có nhiều sức bật hơn từ quý III sang năm. Tuy nhiên, người mua và nhà đầu tư sẽ đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng và tính pháp lý của các dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-truong-bat-dong-san-se-dao-chieu-tu-quy-iii-2024-2226244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thi-truong-bat-dong-san-se-dao-chieu-tu-quy-iii2024-1495.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226211","title":"Đà Nẵng có 131 dự án chậm bàn giao","description":"Đà Nẵng hiện có 131 dự án thuộc diện chậm bàn giao, trong đó 56 dự án đầu tư công.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-co-131-du-an-cham-ban-giao-2226211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/da-nang-co-131-du-an-cham-ban-giao-1382.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:50:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226160","title":"Chung cư tăng giá đến cả tỷ đồng sau 1 năm","description":"Một chung cư ở Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội) trong quý II/2022 được rao bán với giá khoảng 45 - 60,4 triệu đồng/m2. Đến quý III/2023 đã tăng lên 58,8 - 69,2 triệu đồng/m2, tức tăng 17,2% chỉ trong vòng 1 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-cu-tang-gia-den-ca-ty-dong-sau-1-nam-2226160.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chung-cu-tang-gia-den-ca-ty-dong-sau-1-nam-1215.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:04:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226123","title":"Thành phố biên mậu hưởng lợi từ đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung","description":"TP. Móng Cái sẽ có cơ hội nâng tầm vị thế cũng như phát triển các dự án hạ tầng, BĐS khi tuyến đường sắt cao tốc kết nối đến biên giới Việt - Trung hoàn thành.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-bien-mau-huong-loi-tu-duong-sat-cao-toc-toi-bien-gioi-viet-trung-2226123.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thanh-pho-bien-mau-huong-loi-tu-duong-sat-cao-toc-toi-bien-gioi-viet-trung-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226002","title":"Chưa xây xong, căn penthouse rộng 2.000m2 được bán với giá hơn 3.200 tỷ đồng","description":"Dù chưa xây xong nhưng căn penthouse rộng hơn 2.000m2 có vị trí đắc địa tại Dubai vừa được một đại gia Đông Âu mua với giá 136 triệu USD. Đây được xem là căn penthouse đắt nhất Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chua-xay-xong-can-penthouse-rong-2-000m2-duoc-ban-voi-gia-hon-3-200-ty-dong-2226002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chua-xay-xong-can-penthouse-rong-2000m2-duoc-ban-voi-gia-hon-3200-ty-dong-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:39:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225977","title":"Quảng Bình đấu giá 193 thửa đất, khởi điểm từ hơn 800 triệu đồng","description":"Trong tháng 12, 193 thửa đất thuộc thị xã Ba Đồn và TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất gần 6 tỷ đồng/thửa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-binh-dau-gia-193-thua-dat-khoi-diem-tu-hon-800-trieu-dong-2225977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/quang-binh-dau-gia-193-thua-dat-khoi-diem-tu-hon-800-trieu-dong-590.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:08:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225741","title":"Cận cảnh ký túc xá 700 tỷ bỏ hoang ở Đà Nẵng sắp chuyển thành nhà ở xã hội","description":"Được đầu tư gần 700 tỷ đồng, 2 khu ký túc xá ở TP Đà Nẵng bỏ hoang nhiều năm nay. Dự án này sẽ chuyển đổi thành nhà ở xã hội.","displayType":19,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-ky-tuc-xa-700-ty-bo-hoang-o-da-nang-sap-chuyen-thanh-nha-o-xa-hoi-2225741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/can-canh-ky-tuc-xa-700-ty-bo-hoang-o-da-nang-sap-chuyen-thanh-nha-o-xa-hoi-1421.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:55:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225653","title":"Bà Rịa – Vũng Tàu huỷ quy hoạch 2 dự án du lịch nghỉ dưỡng 3.000 ha","description":"Được nhiều ‘ông lớn’ bất động sản quan tâm nhưng đến nay hai dự án du lịch nghỉ dưỡng với tổng quy mô hơn 3.000ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa có chủ đầu tư. Quy hoạch hai dự án vừa bị huỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-huy-quy-hoach-2-du-an-du-lich-nghi-duong-3-000-ha-2225653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ba-ria-vung-tau-huy-quy-hoach-2-du-an-du-lich-nghi-duong-3000-ha-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:40:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225644","title":"Vung Tau Centre Point ‘khuấy đảo’ thị trường bằng loạt ưu đãi hấp dẫn","description":"Thị trường bất động sản cuối năm “ấm” dần, mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư với những dự án có chính sách bán hàng tốt... Nổi bật trong số đó là ưu đãi đột phá từ Vung Tau Centre Point - dự án do DIC Holdings đầu tư tại thành phố biển Vũng Tàu.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vung-tau-centre-point-khuay-dao-thi-truong-bang-loat-uu-dai-hap-dan-2225644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vung-tau-centre-point-khuay-dao-thi-truong-bang-loat-uu-dai-hap-dan-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225266","title":"Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm thành phố Huế chuẩn bị đấu giá","description":"Dự kiến vào cuối tháng 12/2023, hàng loạt khu 'đất vàng' nằm dọc bờ sông Hương và các trục đường trung tâm TP Huế (tỉnh TT-Huế) sẽ được đưa vào đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-khu-dat-vang-trung-tam-thanh-pho-hue-chuan-bi-dau-gia-2225266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/can-canh-khu-dat-vang-trung-tam-thanh-pho-hue-chuan-bi-dau-gia-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225273","title":"Sai phạm nhiều năm chưa khắc phục, Buôn Ma Thuột cấp tốc lấy ý kiến","description":"UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có văn bản gửi các cá nhân, tổ chức để lấy ý kiến sửa sai trong đền bù đất tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-2225273.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-512.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224993","title":"Các tỉnh đồng loạt đấu giá làm dự án nhà ở, khởi điểm hàng trăm tỷ đồng","description":"Trong tháng 12, các tỉnh Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án nhà ở có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá thấp nhất gần 300 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-tinh-dong-loat-dau-gia-lam-du-an-nha-o-khoi-diem-hang-tram-ty-dong-2224993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cac-tinh-dong-loat-dau-gia-lam-du-an-nha-o-khoi-diem-hang-tram-ty-dong-465.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224991","title":"Nhà 2 tầng thiết kế đơn giản, đầy ắp ánh sáng tự nhiên","description":"Với mong muốn của gia chủ ngôi nhà phải thật xinh xắn, ấm cúng nên các kiến trúc sư đã thiết kế để mọi căn phòng đều có ánh sáng tự nhiên. Các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng nhìn thấy nhau và sinh hoạt cùng nhau trong căn nhà 2 tầng.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-2-tang-thiet-ke-don-gian-day-ap-anh-sang-tu-nhien-2224991.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nha-2-tang-thiet-ke-don-gian-day-ap-anh-sang-tu-nhien-448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:28:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224962","title":"Loạt công ty địa ốc nợ thuế; chuyển công an điều tra tại dự án 131ha","description":"Nhiều doanh nghiệp địa ốc nợ thuế; chuyển công an điều tra sai phạm dự án 131ha; dự án hơn 13.600 tỷ tại Bình Dương đổi chủ; ‘nóng’ chuyện nhà ở xã hội; người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ chính thức bỏ cọc... là những tin tức nổi bật tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-cong-ty-dia-oc-no-thue-chuyen-cong-an-dieu-tra-tai-du-an-131ha-2224962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/loat-cong-ty-dia-oc-no-thue-chuyen-cong-an-dieu-tra-tai-du-an-131ha-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224992","title":"Sức sống mới đầy năng lượng tại ‘quận Kinh đô’ nơi bờ Đông Thủ đô","description":"Được ví như “quận Kinh đô” của “thành phố điểm đến” Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 đang trở thành biểu tượng sống hoàn hảo với các yếu tố tiện ích vượt trội, mang tới sức sống sầm uất mới cho khu vực phía Đông của Thủ đô.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-song-moi-day-nang-luong-tai-quan-kinh-do-noi-bo-dong-thu-do-2224992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/suc-song-moi-day-nang-luong-tai-quan-kinh-do-noi-bo-dong-thu-do-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224924","title":"Thông tin mới vụ thu hồi đất dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên","description":"Sau 2 năm dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên bị chấm dứt hoạt động, chủ đầu tư muốn được tiếp tục sử dụng hơn 4.000m2 đất tại dự án. Tuy vậy, đề nghị này không có cơ sở xem xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thong-tin-moi-vu-thu-hoi-dat-du-an-khu-trung-bay-ca-phe-trung-nguyen-2224924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thong-tin-moi-vu-thu-hoi-dat-du-an-khu-trung-bay-ca-phe-trung-nguyen-354.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:28:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224901","title":"Người trúng đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ bỏ cọc, cam kết không khiếu nại","description":"Ngoài chấp nhận mất tiền đặt cọc 608 triệu đồng, người trúng đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ cam kết sẽ không khiếu kiện, không khiếu nại khi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng huỷ kết quả đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-trung-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-bo-coc-cam-ket-khong-khieu-nai-2224901.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-trung-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-bo-coc-cam-ket-khong-khieu-nai-162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa