Hơn 2.000 học sinh tranh tài tại cuộc thi trực tuyến The IELTS Quest 2022

The IELTS Quest là cuộc thi tiếng Anh học thuật theo format của kỳ thi IELTS, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, mang đến cơ hội thi đấu, trải nghiệm và phát triển các tài năng tiếng Anh cho học sinh trung học. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 2.000 thí sinh đến từ hơn 64 trường THCS và THPT trên toàn quốc tham dự với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỷ đồng.

Hơn 2.000 thí sinh từ 64 trường trung học trên toàn quốc tham dự cuộc thi The IELTS Quest 2022

Cuộc thi diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 2/10 - 30/10 với ba vòng thi: Vòng 1 - thực hiện kỹ năng nghe và đọc bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức tổng quan theo format IELTS qua trang thi trực tuyến. Vòng 2 - top 500 thí sinh kiểm tra kỹ năng viết theo format IELTS chuẩn. Vòng 3 - top 100 thí sinh xuất sắc bước vào tranh tài trực tiếp ở các phần thi Quizizz, Acrostic và Speaking nhằm chọn ra 2 thí sinh có điểm thi cao nhất bước vào tranh tài tại Gala chung kết với nội dung Debate - tranh biện tiếng Anh để tìm ra người chiến thắng chung cuộc.

Điểm đặc biệt của The IELTS Quest 2022 so với mùa thi các năm trước là vòng chung kết được thi đấu trực tuyến trên hệ thống trường ảo Virtual School, mô phỏng phòng thi thực tế. Tại đây, thí sinh được trải nghiệm công nghệ tương tác đa chiều với không gian thiết kế hiện đại.

Vòng 3 cuộc thi The IELTS Quest 2022 được tổ chức trên hệ thống trường ảo Virtual School

Sân chơi hữu ích cho học sinh

Đề tài thi hùng biện của cuộc thi là: “Thanks to modern technology, learning a foreign language is no longer necessary. Do you agree or disagree?” (Tạm dịch: Nhờ công nghệ hiện đại, việc học ngoại ngữ không còn cần thiết nữa. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Hai thí sinh đã được quay tên ngẫu nhiên để chọn hướng tranh biện “đồng ý” hay “không đồng ý” theo đề bài được đưa ra. Ban tổ chức sẽ cung cấp đề thi bằng cách chiếu lên màn hình, mỗi thí sinh có 1 phút để tìm kiếm thông tin liên quan, lên ý tưởng cho bài nói và 3 phút để nói. Điểm được tính bằng trung bình cộng của 4 tiêu chí IELTS Speaking và 1 tiêu chí độ thuyết phục của bài nói. Thí sinh nào có điểm trung bình cao hơn sẽ dành chiến thắng.

Ở phần thi này, thí sinh Hồ Chí Thành tranh biện theo hướng “đồng ý”. Thành tập trung vào khai thác khía cạnh các ứng dụng công nghệ có thể thay thế cho việc học ngôn ngữ như thế nào: “Ngày nay, nhờ có sự phát triển của công nghệ, chúng ta có google dịch và hàng loạt ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dịch ngôn ngữ tới mọi người, điều mà dễ dàng hơn rất nhiều so với việc học ngôn ngữ một cách truyền thống. Thứ hai, trong công việc và học tập, mọi người sẽ có quyền truy cập các tài liệu và các dạng khác của kiến thức trong ngôn ngữ của họ, nhờ việc ứng dụng công nghệ và các hình thức khác. Có quá nhiều ngôn ngữ khác nhau, tại sao chúng ta phải học tất cả trong khi có thể sử dụng công nghệ để thay thế?”

Với hướng tranh biện “không đồng ý”, thí sinh Phạm Bùi Mỹ Linh cũng đưa ra hàng loạt lý do thuyết phục cho quan điểm công nghệ hiện đại sẽ không bao giờ thay thế được việc học ngoại ngữ: “Khi đang ở trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta không thể sử dụng công nghệ. Tôi chắc rằng các bạn đã có lúc sử dụng phần mềm dịch thuật nhưng kết quả cho ra lại không chính xác, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của chúng ta. Nếu bạn là một người đang học hoặc làm việc ở quốc gia khác, nó sẽ là vấn đề lớn vì bạn phải sử dụng tiếng nước đó mỗi ngày và nó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chỉ việc dành ra một ít thời gian để học thay vì phải gặp khó khăn mọi lúc và sử dụng công nghệ để quyết định cuộc sống”.

Top 2 thí sinh thi tranh biện trực tuyến tại Gala chung kết The IELTS Quest 2022

Sau thời gian thi đấu căng thẳng, thí sinh Phạm Bùi Mỹ Linh - trường Vinschool (Hà Nội) đã đoạt giải Quán quân The IELTS Quest 2022. Giải Á quân 1 thuộc về thí sinh Hồ Chí Thành - Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang). Giải Á quân 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Minh Anh - Trường THCS Văn Khê (Hà Nội).

Thầy Elvis Jardinel Lumame, Giám đốc học thuật IvyPrep Education

Thầy Elvis Jardinel Lumame, Giám đốc học thuật IvyPrep Education chia sẻ: “Trong 1 tháng vừa qua, các thí sinh đã có cuộc tranh tài sôi nổi và kịch tính. Sau 3 mùa giải đến nay, The IELTS Quest cũng đã chứng minh được sức hút của một đấu trường tiếng Anh trực tuyến và trở thành sân chơi của rất nhiều học sinh trên cả nước”.

Cô Lisa Helton, Hiệu trưởng Ivy Global School khu vực Bắc Mỹ

Cô Lisa Helton, Hiệu trưởng trường Ivy Global School khu vực Bắc Mỹ cho biết: “Chương trình The IELTS Quest năm nay được đổi mới, các bạn học sinh đã có một cơ hội thực hành tích cực, chúng tôi rất tự hào vì các em đều nỗ lực hết mình để học hỏi và bứt phá trong suốt tiến trình cuộc thi”.

The IELTS Quest 2022 cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh trung học cho thấy sự phát triển của phong trào tiếng Anh học thuật trên toàn quốc. IvyPrep vẫn đang nỗ lực để mang sân chơi bổ ích này đến học sinh khắp mọi miền đất nước ở quy mô lớn hơn và nhiều trải nghiệm chất lượng hơn trong thời gian tới.

