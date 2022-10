Hơn 200 khách dự tiệc vang thượng hạng ở dự án Alaric Tower Vũng Tàu

“Gu” du lịch của người Việt đang có sự thay đổi rõ nét, thay vì các tour dài hạn thì các gia đình ngày càng chuộng hình thái nghỉ dưỡng ngắn ngày tự túc bằng ô tô. Từ đó các thị trường du lịch gần TP.HCM như Vũng Tàu đang trở thành "đích ngắm" hàng đầu của những gia đình thành đạt có nhu cầu sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai ven biển.

Hồ bơi vô cực - Alaric Infini Beach Pool hàng đầu ở TP. Vũng Tàu với 2.225m2

Đến với sự kiện, khách hàng không khỏi ấn tượng với diện mạo dự án Alaric Tower đang dần rõ nét, trong đó một số công trình tiện ích mang tính biểu tượng như quảng trường trung tâm, dòng sông cảnh quan, công viên, hồ bơi vô cực rộng 2.225 m2, Beach club… đã đi vào vận hành, sẵn sàng phục vụ khách tham quan tại đây.

Tại buổi tiệc các khách hàng được trải nghiệm ẩm thực và vang đến từ châu Âu, do chính các đầu bếp tại đây chuẩn bị. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tự do tắm biển với bãi tắm riêng dài hơn 500m, check-in với hồ bơi vô cực hàng đầu Vũng Tàu nằm trong khuôn viên The Maris

“Tiệc vang thuợng hạng - Độc bản nhà sát biển” tại Alaric Tower đã thu hút hơn 200 khách hàng tham dự

Chỉ sau 1,5 tiếng lái ôtô từ TP.HCM đến Vũng Tàu, có mặt tại sự kiện “Tiệc vang thuợng hạng - Độc bản nhà sát biển”, Anh Phạm Vũ (quản lý tại một công ty công nghệ) cho hay, quanh năm bận rộn, anh chỉ có thể tranh thủ những ngày cuối tuần hay dịp lễ Tết để đưa cả nhà đi nghỉ ngơi. Ưu tiên của anh là những địa điểm gần TP.HCM, có thể di chuyển bằng ôtô để không mất nhiều thời gian đi lại và có nhiều tiện ích phục vụ cho nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, để gia đình có nơi nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần. Dự án Alaric Tower đáp ứng đủ các tiêu chí anh đang tìm.

Với 100% căn hộ ôm trọn tầm nhìn hướng ra 500m đường bờ biển, chỉ cần bước ra ban công, bạn đã có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên của thành phố biển Vũng Tàu. Mỗi căn hộ đều sở hữu hệ thống cửa kính lùa rộng cùng khu ban công thông thoáng, được thiết kế tạo hình như những cánh buồm căng gió nghiêng hình zig zag, để chủ nhân có thể tận hưởng mọi góc view đẹp nhất của biển.

Căn hộ Alaric Tower có hệ thống cửa kính lùa rộng cùng ban công thông thoáng, giúp gia chủ chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên và gió biển mát lành. Ảnh phối cảnh dự án

Cửa kính kịch trần hướng biển (open side door) cũng là dụng ý thiết kế giúp tối đa tầm nhìn, kiến tạo nên một không gian “nên thơ” cho từng mét vuông. Chỉ cách TP.HCM hơn 100km, ngôi nhà ven biển xinh xắn hứa hẹn chào đón những gia đình trẻ thành đạt với đầy ắp những niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời. Sớm mai thức giấc ngắm nhìn bình minh rực rỡ và lắng nghe tiếng rì rào của sóng biển; chiều xuống lại được đắm mình trong sắc vàng của hoàng hôn.

Tháp căn hộ dự án Alaric Tower - Home Sweet Home tọa lạc ngay vị trí độc tôn của quần thể nghỉ dưỡng 23ha The Maris, bên cạnh các biệt thự nghỉ dưỡng và những con phố thương mại xa hoa, sầm uất cùng hàng loạt tiện ích giải trí quy mô lớn. Thương hiệu quản lý quốc tế 5 sao Eastin Grand Hotels & resort và đơn vị vận hành là tập đoàn uy tín Absolute Hotel Services (AHS) sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ tại The Maris nói chung và Alaric Tower nói riêng tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngặt khi đi vào khai thác.

Doãn Phong