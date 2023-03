Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 29/3, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Qua công tác kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như: Không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền…

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tín dụng trên địa bàn huyện Quảng Xương. Ảnh: CACC

Cùng với công tác kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, Công an huyện Quảng Xương đã đấu tranh, triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen có nhiều biểu hiện phức tạp.

Các đối tượng cho vay lãi nặng hoạt động hết sức tinh vi bằng cách thành lập các công ty tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ hoặc tổ chức chơi bốc thăm hụi, họ, bươu, phường... để lén lút cho vay với lãi suất cao (dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày).

Hợp đồng cho vay thường thể hiện nội dung với mục đích vay tiền là xin việc hoặc mua bán, cầm cố tài sản nhưng không ghi rõ mức lãi suất gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

Chỉ tính từ ngày 15/12/2022 đến nay, Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 9 vụ, 15 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.