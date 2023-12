{"article":{"id":"2222092","title":"Hơn 700 người giành suất mua 348 căn nhà ở xã hội","description":"Có hơn 700 hồ sơ hợp lệ song chỉ có 348 căn nhà ở xã hội ở Đồng Nai được bán lần này nên chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm để chọn ra những người có quyền mua.","contentObject":"<p>Ngày 2/12, CTCP Kinh doanh nhà Đồng Nai đã tổ chức bốc thăm lựa chọn người mua nhà có hồ sơ hợp lệ của dự án <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-o-xa-hoi-tag9364903004287613232.html\">nhà ở xã hội</a> A6 - A7 tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).</p>

<p>Theo thống kê, có tổng cộng 781 hồ sơ hợp lệ đăng ký quyền mua và thuê nhà. Trong đó, có 727 hồ sơ qua xem xét đủ điều kiện được bốc thăm quyền mua. </p>

<p>Tuy nhiên, có 19 người không đến làm thủ tục đăng ký bốc thăm và 6 người thuộc diện ưu tiên không phải bốc thăm quyền mua.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1-808.jpeg?width=768&s=ERI9ZUR0BwsV5gdMpw05iA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1-808.jpeg?width=1024&s=7qZ0XOQUVztBCpNdATOqvQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1-808.jpeg?width=0&s=qXOYm-KMAsgMQ1Y2MVS6OQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1-808.jpeg?width=768&s=ERI9ZUR0BwsV5gdMpw05iA\" alt=\"W-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-b0ec02f4-3ce3-49a3-9694-c9eb6bb17361-1-808.jpeg?width=260&s=gUj5rm3cO5RlKV4CUmraww\"></picture>

<figcaption>Người dân bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội A6 - A7 ở Đồng Nai. Ảnh: H.A</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1-809.jpeg?width=768&s=Lgmtt7osqIlzDgy148tIZg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1-809.jpeg?width=1024&s=kzrYqGT3AIBWnDHCZmzDiQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1-809.jpeg?width=0&s=6w4JxbWSsbKyaqZ35poo0A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1-809.jpeg?width=768&s=Lgmtt7osqIlzDgy148tIZg\" alt=\"W-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-54b67a90-e9c1-4e87-9381-c5a5b7cd7d8d-1-809.jpeg?width=260&s=PICmVGMju152VRW4HLKVtA\"></picture>

<figcaption>Hơn 700 người đến làm thủ tục đăng ký bốc thăm giành suất mua 348 căn nhà ở xã hội. Ảnh: H.A</figcaption>

</figure>

<p>Buổi bốc thăm lựa ra được 348 khách hàng được quyền mua, số còn lại bốc thăm được phiếu ưu tiên dự bị mua nhà.</p>

<p>Dự án nhà ở xã hội A6 - A7 có quy mô 19 tầng, 1 tầng hầm, nằm trên khu đất có diện tích gần 6.000 m2. Dự án có tổng cộng 348 căn để bán, diện tích từ 43,8-65,8m2 và 87 căn dành cho thuê diện tích từ 49,8-62,2m2.</p>

<p>Dự kiến giá bán nhà ở xã hội đã bao gồm thuế GTGT 5% khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm chi phí bảo trì). Đối với giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 110.000 đồng/m2 (đã bao gồm thuế GTGT).</p>

<p>Sau khi ký hợp đồng, trong vòng 15 ngày, người mua sẽ đóng 30% giá trị hợp đồng. Số tiền còn lại được chia làm 6 đợt cho đến khi bàn giao nhà.</p>

<p>Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện phần thô và dự kiến bàn giao vào năm 2025. </p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: #c2e0f4;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 93.4141355140187%; text-align: left;\">Đồng Nai hiện có 3.500 căn nhà ở xã hội. Địa phương có 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đang được triển khai. Hồi tháng 5, Đồng Nai xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đến năm 2025 sẽ dành hơn 700ha đất để đầu tư 66 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Tổng mức đầu tư hơn 10.00 tỷ đồng.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hon-700-nguoi-gianh-suat-mua-348-can-nha-o-xa-hoi-2222092.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hon-700-nguoi-gianh-suat-mua-348-can-nha-o-xa-hoi-806.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hon-700-nguoi-gianh-suat-mua-348-can-nha-o-xa-hoi-807.jpeg","updatedDate":"2023-12-02T19:54:28","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222108","title":"Khánh Hòa: Hàng loạt nhà đất công vị trí đắc địa ở Nha Trang chậm đấu giá","description":"Chính quyền Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành thủ tục đấu giá các cơ sở nhà, đất công ở trung tâm TP Nha Trang trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-nha-va-dat-cong-o-nha-trang-cham-dau-gia-2222108.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/khanh-hoa-hang-loat-nha-dat-cong-vi-tri-dac-dia-o-nha-trang-cham-dau-gia-803.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:48:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222002","title":"Đặc quyền ‘Chạm xanh - Sống chất’ tại The Canopy Residences","description":"Lễ mở bán chính thức dự án The Canopy Residences (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hé lộ chính sách bán hàng và những thông tin hấp dẫn về dự án; qua đó thu hút 100 khách hàng đầu tiên trở thành chủ nhân quỹ căn hộ xanh đẳng cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-quyen-cham-xanh-song-chat-tai-the-canopy-residences-2222002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dac-quyen-cham-xanh-song-chat-tai-the-canopy-residences-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222004","title":"Toà R1.01 Ichi Zen tại The Zenpark - nhận nhà ở ngay, hưởng ưu đãi ‘khủng’","description":"Tòa căn hộ R1.01 Ichi Zen - The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1) đang khiến thị trường BĐS phía Đông Hà Nội “dậy sóng” khi tung ra loạt ưu đãi “khủng” cho khách hàng cùng những đặc quyền chưa từng có.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toa-r1-01-ichi-zen-tai-the-zenpark-nhan-nha-o-ngay-huong-uu-dai-khung-2222004.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/toa-r101-ichi-zen-tai-the-zenpark-nhan-nha-o-ngay-huong-uu-dai-khung-423.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221994","title":"Bất động sản kỳ vọng được 'trợ lực' từ dòng kiều hối cuối năm","description":"Những năm qua, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD/năm, trong đó khoảng 25% đổ vào bất động sản (BĐS). Nhiều chuyên gia nhận định, dòng tiền kiều hối mạnh mẽ dịp cuối năm sẽ là “trợ lực” giúp các phân khúc BĐS đặc thù bứt phá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-dong-san-ky-vong-duoc-tro-luc-tu-dong-kieu-hoi-cuoi-nam-2221994.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/bat-dong-san-ky-vong-duoc-tro-luc-tu-dong-kieu-hoi-cuoi-nam-389.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221736","title":"Đại tiệc 10 tỷ đồng chào năm mới 2024 tại Quảng Bình","description":"“Legend Festival” - đại tiệc chào đón năm mới 2024 do Regal Group tổ chức tại dự án Regal Legend (Quảng Bình) sẽ đưa du khách và người dân địa phương bước vào thế giới của 5 chương lễ hội rực rỡ sắc màu.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-tiec-10-ty-dong-chao-nam-moi-2024-tai-quang-binh-2221736.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tiec-10-ty-dong-chao-nam-moi-2024-tai-quang-binh-1069.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221764","title":"Chấm dứt hoạt động dự án bệnh viện hơn 1.300 tỷ đồng ở Bình Thuận","description":"Chậm triển khai và không chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án Bệnh viện đa khoa An Sinh Bình Thuận chính thức bị thu hồi và chấm dứt hoạt động.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-dut-hoat-dong-du-an-benh-vien-hon-1-300-ty-dong-o-binh-thuan-2221764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cham-dut-hoat-dong-du-an-benh-vien-hon-1300-ty-dong-o-binh-thuan-1532.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221707","title":"Cận cảnh 500 căn biệt thự trái phép liên quan đến chủ tịch LDG bị bắt","description":"Hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề một dự án khu dân cư ở Đồng Nai tự quảng bá là \"Khu đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam\" đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm sau khi xảy ra nhiều sai phạm.","displayType":19,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-500-can-biet-thu-trai-phep-lien-quan-den-chu-tich-cong-ty-ldg-bi-bat-2221707.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/can-canh-500-can-biet-thu-trai-phep-lien-quan-den-chu-tich-ldg-bi-bat-1508.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:09:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221820","title":"Siết chặt phân lô bán nền; lộ diện 3 dự án nhà xã hội ở Hà Nội","description":"Bất động sản tuần qua nổi bật với thông tin về 700 dự án chậm tiến độ ở Hà Nội; thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản; Lộ diện 3 dự án nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Hà Nội...","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/siet-chat-phan-lo-ban-nen-lo-dien-3-du-an-nha-xa-hoi-o-ha-noi-2221820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/siet-chat-phan-lo-ban-nen-lo-dien-3-du-an-nha-xa-hoi-o-ha-noi-1496.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221572","title":"Chủ tịch vừa bị bắt, lộ diện loạt dự án dang dở, nợ sổ đỏ của LDG Group","description":"Được biến đến là doanh nghiệp bất động sản tầm trung nhưng LDG Group đã và đang phát triển hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong đó nhiều dự án đã bán từ lâu nhưng vẫn chưa xây xong; có dự án còn nợ dân \"sổ hồng\".","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-vua-bi-bat-lo-dien-loat-du-an-dang-do-no-so-do-cua-ldg-group-2221572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-tich-vua-bi-bat-lo-dien-loat-du-an-dang-do-no-so-do-cua-ldg-group-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:37:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221601","title":"Số phận hơn 700 dự án chậm tiến độ ‘ôm’ hơn 5.000ha đất ở Hà Nội","description":"Theo UBND TP Hà Nội, 680/712 dự án chậm tiến độ đã được thành phố lên phương án giải quyết vướng mắc, 32 dự án còn lại dự kiến hoàn thiện trong tháng 12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-phan-hon-700-du-an-cham-tien-do-om-hon-5-000ha-dat-o-ha-noi-2221601.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/so-phan-hon-700-du-an-cham-tien-do-om-hon-5000ha-dat-o-ha-noi-813.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221492","title":"Vì sao Lâm Đồng chưa thể huỷ kết quả đấu giá nhà hàng nổi trên hồ Xuân Hương?","description":"Kết quả đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ chỉ được huỷ khi người trúng đấu giá có thoả thuận với đơn vị sở hữu tài sản và tổ chức đấu giá hoặc quá 90 ngày mà chưa nộp đủ tiền trúng đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-lam-dong-chua-the-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-noi-tren-ho-xuan-huong-2221492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vi-sao-lam-dong-chua-the-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-noi-tren-ho-xuan-huong-264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:42:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221317","title":"Từ thiết kế Biophilic đến ‘kiến trúc hạnh phúc’ tại dự án Elysian","description":"Biophilic Design (thiết kế ưa sinh học) là một trường phái kiến trúc đưa các yếu tố thiên nhiên vào công trình dân dụng. Chủ đầu tư tại dự án Elysian hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường sống an yên, hạnh phúc cho cư dân.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-thiet-ke-biophilic-den-kien-truc-hanh-phuc-tai-du-an-elysian-2221317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-thiet-ke-biophilic-den-kien-truc-hanh-phuc-tai-du-an-elysian-1348.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221237","title":"Mua chung cư gần 1 năm lời 800 triệu đồng, có nên chốt lãi?","description":"Sau gần 1 năm, căn hộ chung cư vợ chồng tôi mua đã có người trả chênh tới 800 triệu đồng. Tôi muốn bán để chốt lãi, nhưng chồng tôi không đồng ý vì lo bán rồi sẽ khó tìm được căn khác có mức giá, vị trí ưng ý.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-chung-cu-gan-1-nam-loi-800-trieu-dong-co-nen-chot-lai-2221237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mua-chung-cu-gan-1-nam-loi-800-trieu-dong-co-nen-chot-lai-1423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221326","title":"Bắc Giang đấu giá 191 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2","description":"Trong tháng 12, 191 lô đất tại các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 11 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-giang-dau-gia-191-lo-dat-khoi-diem-tu-2-5-trieu-dong-m2-2221326.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bac-giang-dau-gia-191-lo-dat-khoi-diem-tu-25-trieu-dongm2-1411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221290","title":"Đà Nẵng xây quảng trường hơn 1.000 tỷ đồng bên sông Hàn","description":"Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (Sở Xây dựng Đà Nẵng) vừa thông báo thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc quảng trường hơn 1.000 tỷ đồng bên sông Hàn.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-xay-quang-truong-hon-1-000-ty-dong-ben-song-han-2221290.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/da-nang-xay-quang-truong-hon-1000-ty-dong-ben-song-han-1220.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:11:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221031","title":"Singapore là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới","description":"Chi phí sở hữu ô tô cao ngất ngưởng, giá rượu đắt đỏ và giá hàng tạp hóa tăng cao là những yếu tố khiến Singapore trở thành nơi có mức chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới. Đồng hạng nhất còn có thành phố Zurich của Thuỵ Sỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/singapore-la-noi-co-chi-phi-sinh-hoat-dat-do-nhat-the-gioi-2221031.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/singapore-la-noi-co-chi-phi-sinh-hoat-dat-do-nhat-the-gioi-928.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:13:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221003","title":"Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đẩy tiến độ, Central Park Residences hưởng lợi","description":"Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang được thi công tại TP. Vinh, Nghệ An mang lại tiềm năng phát triển cho những khu đô thị mà tuyến đường đi qua.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-nguyen-sy-sach-keo-dai-day-tien-do-central-park-residences-huong-loi-2221003.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/duong-nguyen-sy-sach-keo-dai-day-tien-do-central-park-residences-huong-loi-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221001","title":"Thanh Hóa yêu cầu thu hồi dự án 2.300 tỷ của Tập đoàn FLC","description":"UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao các sở, ngành xem xét thu hồi dự án khu công nghiệp có mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng của Tập đoàn FLC.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-yeu-cau-thu-hoi-du-an-2-300-ty-cua-tap-doan-flc-2221001.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thanh-hoa-yeu-cau-thu-hoi-du-an-2300-ty-cua-tap-doan-flc-363.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220648","title":"Dự án bán gần 20 năm vẫn chưa có sổ hồng, chủ đầu tư bị cưỡng chế thuế","description":"Một doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hoá đơn với tiền nợ thuế gần 71 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Khang Linh, đã bán gần 20 năm nhưng người mua chưa được cấp sổ hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-ban-gan-20-nam-van-chua-co-so-hong-chu-dau-tu-bi-cuong-che-thue-2220648.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/du-an-ban-gan-20-nam-van-chua-co-so-hong-chu-dau-tu-bi-cuong-che-thue-275.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:31:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220577","title":"Hệ tiện ích lấy trẻ em làm trung tâm - tiêu chí ‘vàng’ khi mua nhà","description":"Xu hướng “child-centric homes” - môi trường sống có hệ tiện ích lấy trẻ em làm trung tâm đang ngày càng được các gia đình trẻ ưa chuộng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-tien-ich-lay-tre-em-lam-trung-tam-tieu-chi-vang-khi-mua-nha-2220577.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/he-tien-ich-lay-tre-em-lam-trung-tam-tieu-chi-vang-khi-mua-nha-932.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220706","title":"Thời điểm ‘vàng’ đầu tư BĐS tại Vinhomes Ocean Park 2","description":"Vinhomes Ocean Park 2 với hàng loạt đại tiện ích sắp khai trương và lợi thế hạ tầng đã thu hút hàng nghìn cư dân nội đô “chuyển khẩu”, khai mở tiềm năng kinh doanh sinh lời mạnh mẽ tại “đất vàng” phố đông.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-dau-tu-bds-tai-vinhomes-ocean-park-2-2220706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thoi-diem-vang-dau-tu-bds-tai-vinhomes-ocean-park-2-906.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220600","title":"Giá nhà Hong Kong giảm liên tiếp, người mua nhà thiếu niềm tin","description":"Các chuyên gia phân tích, giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp sụt giảm trong thời gian gần đây là do lãi suất vay cao và người mua nhà đang thiếu niềm tin vào thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-nha-hong-kong-giam-lien-tiep-nguoi-mua-nha-thieu-niem-tin-2220600.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-nha-hong-kong-giam-lien-tiep-nguoi-mua-nha-thieu-niem-tin-608.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:09:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220612","title":"Lộ diện 3 dự án nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Hà Nội","description":"3 dự án nhà ở xã hội tại quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì vừa được Hà Nội phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-3-du-an-nha-o-xa-hoi-sap-do-bo-thi-truong-ha-noi-2220612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lo-dien-3-du-an-nha-o-xa-hoi-sap-do-bo-thi-truong-ha-noi-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:58:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220420","title":"Vân Đồn - ‘tọa độ’ du lịch workcation mới","description":"Sở hữu cảnh quan thiên nhiên di sản kỳ vỹ, hạ tầng du lịch với đường cao tốc, sân bay, bến cảng sầm uất và những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, Vân Đồn đang nổi lên là điểm đến lý tưởng đón xu thế du lịch “workcation”.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-don-toa-do-du-lich-workcation-moi-2220420.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/van-don-toa-do-du-lich-workcation-moi-1282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220276","title":"Buộc doanh nghiệp phải công khai thông tin dự án BĐS, người mua bớt tù mù","description":"Những điểm đáng chú ý trong Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) vừa được thông qua như doanh nghiệp phải công khai thông tin về bất động sản kinh doanh; chủ đầu tư nhận thanh toán qua tài khoản, chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán...","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buoc-doanh-nghiep-phai-cong-khai-thong-tin-du-an-bds-nguoi-mua-bot-tu-mu-2220276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/buoc-doanh-nghiep-phai-cong-khai-thong-tin-du-an-bds-nguoi-mua-bot-tu-mu-1398.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa