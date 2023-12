{"article":{"id":"2223649","title":"Số liệu nhà ở xã hội tại TP.HCM không chính xác","description":"Theo HĐND TP.HCM, có sự không chính xác, không thống nhất trong thống kê số liệu về diện tích nhà ở xã hội tăng thêm toàn Thành phố trong giai đoạn 2016-2020.","contentObject":"<p><strong>Cùng một số liệu nhưng mỗi năm báo cáo một kiểu </strong></p>

<p>HĐND TP.HCM vừa báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-o-xa-hoi-tag9364903004287613232.html\">nhà ở xã hội</a> (NƠXH) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2025. </p>

<p>Giai đoạn 2016-2020, TP.HCM có 93 dự án NƠXH, tổng quy mô 126.077 căn hộ. Tuy nhiên, chỉ 30 dự án được cấp phép xây dựng. Kết quả, chỉ có 18 dự án hoàn thành toàn bộ và 2 dự án hoàn thành một phần. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-nha-o-xa-hoi-tphcm-3-657.jpg?width=768&s=g3tXUjtaBcu06xlFF4O0Wg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-nha-o-xa-hoi-tphcm-3-657.jpg?width=1024&s=TsP41vDdrZDDp0Pe7vOPtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-nha-o-xa-hoi-tphcm-3-657.jpg?width=0&s=fae-bFALX_oMOiMweRlGCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-nha-o-xa-hoi-tphcm-3-657.jpg?width=768&s=g3tXUjtaBcu06xlFF4O0Wg\" alt=\"W-nha-o-xa-hoi-tphcm-3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-nha-o-xa-hoi-tphcm-3-657.jpg?width=260&s=gCQOH0Ny-owoa8mK006Z1w\"></picture>

<figcaption>Dự án NƠXH tại huyện Bình Chánh đã được cấp giấy phép xây dựng. (Ảnh: Anh Phương)</figcaption>

</figure>

<p>Theo báo cáo năm 2022 của UBND TP.HCM, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố có 19 dự án NƠXH xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng với diện tích sàn tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn, đạt 69,2% chỉ tiêu. </p>

<p>Đến tháng 9/2023, UBND TP.HCM báo cáo giai đoạn 2016-2020 có 19 dự án NƠXH hoàn thành, cung ứng 14.954 căn hộ với 1,188 triệu m2 sàn xây dựng, đạt 69,2% chỉ tiêu. </p>

<p>Trong khi đó, cũng tại báo cáo tháng 9/2023, UBND TP.HCM báo cáo diện tích NƠXH hoàn thành qua từng năm của giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, tổng diện tích NƠXH tăng thêm trong giai đoạn này lại là 1,231 triệu m2 sàn xây dựng. </p>

<p>“Như vậy, có sự không chính xác, không thống nhất trong thống kê số liệu về diện tích NƠXH tăng thêm toàn Thành phố trong giai đoạn 2016-2020 trong cùng một báo cáo cũng như báo cáo giữa năm 2023 và năm 2022 về cùng một số liệu”, HĐND TP.HCM đánh giá. </p>

<p>Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM có 91 dự án NƠXH, dự kiến cung ứng 98.685 căn hộ. Chỉ có 12 dự án mới, 79 dự án còn lại được chuyển tiếp từ giai đoạn trước. Trong đó, chỉ có 13 dự án được phê duyệt dự án, cấp <a href=\"https://vietnamnet.vn/giay-phep-xay-dung-tag14599867534379471283.html\">giấy phép xây dựng</a>. </p>

<p>Theo báo cáo của UBND TP.HCM, kết quả chỉ có 2/13 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 623 căn hộ, đạt 2,39% chỉ tiêu. </p>

<p>Qua rà soát, HĐND TP.HCM nhận thấy trong 91 dự án thì có 3 dự án hoàn thành. Trong đó có 1 dự án hoàn thành toàn bộ năm 2022 và hai dự án hoàn thành một phần chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.</p>

<p>Theo HĐND TP.HCM, chỉ có thể tính 1 dự án hoàn thành toàn bộ vào chỉ tiêu phát triển NƠXH tăng thêm của giai đoạn 2021-2025. Hai dự án hoàn thành một phần chuyển tiếp qua giai đoạn này không được tính bởi chưa phát sinh thêm diện tích sàn xây dựng NƠXH.</p>

<p>Việc TP.HCM tính diện tích sàn NƠXH của dự án hoàn thành một phần chuyển tiếp vào giai đoạn 2021 – 2025 là chưa phù hợp. </p>

<p><strong>Chưa được duyệt người mua, chủ dự án NƠXH đã giao nhà </strong></p>

<p>Giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM đã cho các chủ đầu tư dự án NƠXH vay tổng cộng 811,83 tỷ đồng. </p>

<p>Trong đó, 665,83 tỷ đồng cho các chủ dự án NƠXH độc lập và 146 tỷ đồng cho các chủ dự án <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-o-thuong-mai-tag15998507166602556232.html\">nhà ở thương mại</a>, khu đô thị dành 20% quỹ đất xây NƠXH. </p>

<p>Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, tổng số tiền cho vay đối với các chủ đầu tư dự án NƠXH độc lập trên địa bàn TP.HCM là 618,28 tỷ đồng. </p>

<p>Về gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, đến nay chỉ duy nhất chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân thuê tại TP.Thủ Đức được ngân hàng cam kết cho vay. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuthiem2-658.png?width=768&s=b-cGQfcBN4lW4DzrmYtXug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuthiem2-658.png?width=1024&s=m1sQxyvsqv6G9hHlpt1g_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuthiem2-658.png?width=0&s=a1CXhcUsaTfcZ11IcEmk7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuthiem2-658.png?width=768&s=b-cGQfcBN4lW4DzrmYtXug\" alt=\"thuthiem2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuthiem2-658.png?width=260&s=C904F7Go8SHMwKxBI2MlhQ\"></picture>

<figcaption>Dự án nhà ở cho công nhân thuê tại TP.Thủ Đức, dự án duy nhất ở TP.HCM được ngân hàng cam kết cho vay gói 120.000 tỷ đồng. (Ảnh: Q.H)</figcaption>

</figure>

<p>Đối với việc hỗ trợ đối tượng được hưởng chính sách NƠXH <a href=\"https://vietnamnet.vn/vay-von-tag3862349980504346169.html\">vay vốn</a>, TP.HCM hiện có hai đơn vị cho vay là Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Phát triển nhà ở. </p>

<p>Từ năm 2018 đến tháng 8/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM đã cho 245 người vay để mua, thuê mua NƠXH với tổng số tiền đã giải ngân hơn 116 tỷ đồng. </p>

<p>Giai đoạn 2016-2020, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM đã giải ngân 88 tỷ đồng cho 184 người vay mua NƠXH. Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, đơn vị này đã giải ngân 765 tỷ đồng cho 882 người thu nhập thấp vay vốn để tạo lập nhà ở. </p>

<p>Theo HĐND TP.HCM, số lượng dự án NƠXH hoàn thành, đưa vào sử dụng thời gian qua không nhiều. Một số dự án chưa được cấp giấy chứng nhận do chờ xác định tiền sử dụng đất được miễn, điều chỉnh quy hoạch, mục tiêu dự án hoặc chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ. </p>

<p>Qua giám sát, HĐND TP.HCM ghi nhận có một số chủ đầu tư dự án NƠXH chưa nộp hồ sơ xét duyệt người mua nhưng đã đưa vào khai thác, sử dụng. Điều này làm ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận nhà đất sau này. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng này. </p>

<a href="/nguoi-mua-nha-o-xa-hoi-than-troi-vi-thu-tuc-xac-nhan-thuc-trang-nha-o-2206210.html" class="summary__image"><picture><img src="" data-original="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/nhan-nha-o-xa-hoi-2-nam-van-chua-xong-thu-tuc-xac-nhan-thuc-trang-nha-o-312.jpg?width=0&s=N8epw5NyPZRf0Ss0PXMhdg" class="lazy " data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/nhan-nha-o-xa-hoi-2-nam-van-chua-xong-thu-tuc-xac-nhan-thuc-trang-nha-o-312.jpg?width=260&s=RcTOl7QblHqyW-Agwwq5Qg" alt=""></picture></a>

Nhận nhà ở xã hội 2 năm vẫn chưa xong thủ tục xác nhận thực trạng nhà ở
Một trong những thủ tục bắt buộc của hồ sơ mua nhà ở xã hội là phải có xác nhận thực trạng nhà ở từ chính quyền nơi cư trú. Nhưng nhiều hộ dân dù đã nhận nhà, về ở ổn định thì hồ sợ bị trả, bắt làm lại giấy xác nhận này và chưa biết bao giờ xong.

</article>

Giá khởi điểm cao nhất hơn 6,7 tỷ đồng/lô.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thua-thien-hue-dau-gia-155-lo-dat-khoi-diem-tu-2-5-trieu-dong-m2-2222873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thua-thien-hue-dau-gia-155-lo-dat-khoi-diem-tu-25-trieu-dongm2-1704.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222662","title":"Dở khóc dở cười bán chung cư lãi đậm, chật vật mua căn hộ mới","description":"Dù lãi đậm khi bán căn chung cư với giá tăng gấp đôi chỉ trong vài năm nhưng chủ hộ lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì khó tìm được căn hộ mới khi hầu hết các dự án từ cũ đến mới đều tăng giá “phi mã”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-khoc-do-cuoi-ban-chung-cu-lai-dam-chat-vat-mua-can-ho-moi-2222662.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/do-khoc-do-cuoi-ban-chung-cu-lai-dam-chat-vat-mua-can-ho-moi-1020.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222361","title":"TP.HCM điểm tên loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế","description":"Trong gần 200 doanh nghiệp tại TP.HCM đang nợ thuế với tổng số tiền hơn 8.080 tỷ đồng có không ít đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây dựng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-diem-ten-loat-doanh-nghiep-bat-dong-san-no-thue-2222361.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tphcm-diem-ten-loat-doanh-nghiep-bat-dong-san-no-thue-1019.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221916","title":"Lào Cai đấu giá 175 thửa đất, khởi điểm từ 1 triệu đồng/m2","description":"Trong tháng 12 này, 175 thửa đất của các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 21,6 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-cai-dau-gia-175-thua-dat-khoi-diem-tu-1-trieu-dong-m2-2221916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/lao-cai-dau-gia-175-thua-dat-khoi-diem-tu-1-trieu-dongm2-658.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221995","title":"Loạt dự án dang dở của LDG Group; đại gia Việt đổ xô mua nhà ở nước ngoài","description":"Chủ tịch HĐQT LDG Group bị bắt liên quan dự án tại Đồng Nai; giới đại gia Việt đổ xô mua nhà ở nước ngoài; gia hạn tiến độ dự án trường đua ngựa nghìn tỷ... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-du-an-dang-do-cua-ldg-group-dai-gia-viet-do-xo-mua-nha-o-nuoc-ngoai-2221995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loat-du-an-dang-do-cua-ldg-group-dai-gia-viet-do-xo-mua-nha-o-nuoc-ngoai-640.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221994","title":"Bất động sản kỳ vọng được 'trợ lực' từ dòng kiều hối cuối năm","description":"Những năm qua, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD/năm, trong đó khoảng 25% đổ vào bất động sản (BĐS). Nhiều chuyên gia nhận định, dòng tiền kiều hối mạnh mẽ dịp cuối năm sẽ là “trợ lực” giúp các phân khúc BĐS đặc thù bứt phá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-dong-san-ky-vong-duoc-tro-luc-tu-dong-kieu-hoi-cuoi-nam-2221994.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/bat-dong-san-ky-vong-duoc-tro-luc-tu-dong-kieu-hoi-cuoi-nam-389.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221820","title":"Siết chặt phân lô bán nền; lộ diện 3 dự án nhà xã hội ở Hà Nội","description":"Bất động sản tuần qua nổi bật với thông tin về 700 dự án chậm tiến độ ở Hà Nội; thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản; Lộ diện 3 dự án nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Hà Nội...","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/siet-chat-phan-lo-ban-nen-lo-dien-3-du-an-nha-xa-hoi-o-ha-noi-2221820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/siet-chat-phan-lo-ban-nen-lo-dien-3-du-an-nha-xa-hoi-o-ha-noi-1496.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221572","title":"Chủ tịch vừa bị bắt, lộ diện loạt dự án dang dở, nợ sổ đỏ của LDG Group","description":"Được biến đến là doanh nghiệp bất động sản tầm trung nhưng LDG Group đã và đang phát triển hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong đó nhiều dự án đã bán từ lâu nhưng vẫn chưa xây xong; có dự án còn nợ dân \"sổ hồng\".","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-vua-bi-bat-lo-dien-loat-du-an-dang-do-no-so-do-cua-ldg-group-2221572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-tich-vua-bi-bat-lo-dien-loat-du-an-dang-do-no-so-do-cua-ldg-group-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:37:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221492","title":"Vì sao Lâm Đồng chưa thể huỷ kết quả đấu giá nhà hàng nổi trên hồ Xuân Hương?","description":"Kết quả đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ chỉ được huỷ khi người trúng đấu giá có thoả thuận với đơn vị sở hữu tài sản và tổ chức đấu giá hoặc quá 90 ngày mà chưa nộp đủ tiền trúng đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-lam-dong-chua-the-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-noi-tren-ho-xuan-huong-2221492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vi-sao-lam-dong-chua-the-huy-ket-qua-dau-gia-nha-hang-noi-tren-ho-xuan-huong-264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:42:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221326","title":"Bắc Giang đấu giá 191 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2","description":"Trong tháng 12, 191 lô đất tại các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 11 triệu đồng/m2.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-giang-dau-gia-191-lo-dat-khoi-diem-tu-2-5-trieu-dong-m2-2221326.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bac-giang-dau-gia-191-lo-dat-khoi-diem-tu-25-trieu-dongm2-1411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221031","title":"Singapore là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới","description":"Chi phí sở hữu ô tô cao ngất ngưởng, giá rượu đắt đỏ và giá hàng tạp hóa tăng cao là những yếu tố khiến Singapore trở thành nơi có mức chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới. Đồng hạng nhất còn có thành phố Zurich của Thuỵ Sỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/singapore-la-noi-co-chi-phi-sinh-hoat-dat-do-nhat-the-gioi-2221031.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/singapore-la-noi-co-chi-phi-sinh-hoat-dat-do-nhat-the-gioi-928.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:13:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220648","title":"Dự án bán gần 20 năm vẫn chưa có sổ hồng, chủ đầu tư bị cưỡng chế thuế","description":"Một doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hoá đơn với tiền nợ thuế gần 71 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Khang Linh, đã bán gần 20 năm nhưng người mua chưa được cấp sổ hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-ban-gan-20-nam-van-chua-co-so-hong-chu-dau-tu-bi-cuong-che-thue-2220648.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/du-an-ban-gan-20-nam-van-chua-co-so-hong-chu-dau-tu-bi-cuong-che-thue-275.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:31:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220577","title":"Hệ tiện ích lấy trẻ em làm trung tâm - tiêu chí ‘vàng’ khi mua nhà","description":"Xu hướng “child-centric homes” - môi trường sống có hệ tiện ích lấy trẻ em làm trung tâm đang ngày càng được các gia đình trẻ ưa chuộng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-tien-ich-lay-tre-em-lam-trung-tam-tieu-chi-vang-khi-mua-nha-2220577.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/he-tien-ich-lay-tre-em-lam-trung-tam-tieu-chi-vang-khi-mua-nha-932.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220706","title":"Thời điểm ‘vàng’ đầu tư BĐS tại Vinhomes Ocean Park 2","description":"Vinhomes Ocean Park 2 với hàng loạt đại tiện ích sắp khai trương và lợi thế hạ tầng đã thu hút hàng nghìn cư dân nội đô “chuyển khẩu”, khai mở tiềm năng kinh doanh sinh lời mạnh mẽ tại “đất vàng” phố đông.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-dau-tu-bds-tai-vinhomes-ocean-park-2-2220706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thoi-diem-vang-dau-tu-bds-tai-vinhomes-ocean-park-2-906.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220600","title":"Giá nhà Hong Kong giảm liên tiếp, người mua nhà thiếu niềm tin","description":"Các chuyên gia phân tích, giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp sụt giảm trong thời gian gần đây là do lãi suất vay cao và người mua nhà đang thiếu niềm tin vào thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-nha-hong-kong-giam-lien-tiep-nguoi-mua-nha-thieu-niem-tin-2220600.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gia-nha-hong-kong-giam-lien-tiep-nguoi-mua-nha-thieu-niem-tin-608.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:09:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220612","title":"Lộ diện 3 dự án nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Hà Nội","description":"3 dự án nhà ở xã hội tại quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì vừa được Hà Nội phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-3-du-an-nha-o-xa-hoi-sap-do-bo-thi-truong-ha-noi-2220612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lo-dien-3-du-an-nha-o-xa-hoi-sap-do-bo-thi-truong-ha-noi-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:58:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220276","title":"Buộc doanh nghiệp phải công khai thông tin dự án BĐS, người mua bớt tù mù","description":"Những điểm đáng chú ý trong Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) vừa được thông qua như doanh nghiệp phải công khai thông tin về bất động sản kinh doanh; chủ đầu tư nhận thanh toán qua tài khoản, chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán...","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buoc-doanh-nghiep-phai-cong-khai-thong-tin-du-an-bds-nguoi-mua-bot-tu-mu-2220276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/buoc-doanh-nghiep-phai-cong-khai-thong-tin-du-an-bds-nguoi-mua-bot-tu-mu-1398.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220140","title":"Luật Nhà ở vừa thông qua, thị trường bất động sản có bớt khó?","description":"Đại diện doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng, việc thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với nhiều quy định mới tốt hơn cho cả doanh nghiệp và người mua nhà là tín hiệu đáng mừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luat-nha-o-da-thong-qua-thi-truong-bat-dong-san-co-bot-kho-2220140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/luat-nha-o-da-thong-qua-thi-truong-bat-dong-san-co-bot-kho-1175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220371","title":"Ván sàn cao cấp S-Queen tung loạt ưu đãi ở Vietbuild Hanoi 2023","description":"Từ ngày 29/11 - 3/12/2023, thương hiệu ván sàn S-Queen tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild Hanoi 2023. Gian hàng số 76 của S-Queen sẽ trưng bày loạt sản phẩm mới với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-san-cao-cap-s-queen-se-tham-gia-trien-lam-vietbuild-hanoi-2023-2220371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/van-san-cao-cap-s-queen-tung-loat-uu-dai-o-vietbuild-hanoi-2023-1040.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220207","title":"Gia hạn dự án trường đua ngựa nghìn tỷ, thêm trường đua chó","description":"Chủ đầu tư đang hoàn thiện đường đua ngựa 2.000m và các hạng mục phụ trợ liên quan. Ngoài việc gia hạn tiến độ 2 năm, dự án sẽ có thêm trường đua chó.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-han-du-an-truong-dua-ngua-nghin-ty-them-truong-dua-cho-2220207.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/gia-han-du-an-truong-dua-ngua-nghin-ty-them-truong-dua-cho-746.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:09:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219740","title":"Giới đại gia Trung Quốc và Việt Nam đổ xô mua nhà tại Australia","description":"Bất chấp lãi suất và giá nhà tại Australia tăng cao, người nước ngoài vẫn đổ xô mua. Đứng đầu nhóm này là giới đại gia đến từ Trung Quốc và Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gioi-dai-gia-trung-quoc-va-viet-nam-do-xo-mua-nha-tai-australia-2219740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/gioi-dai-gia-trung-quoc-va-viet-nam-do-xo-mua-nha-tai-australia-1436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219735","title":"Nổi bật Luật Nhà ở: Sở hữu chung cư không thời hạn, chung cư mini được cấp sổ hồng","description":"Căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai, được bán, cho thuê là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua hôm nay, có hiệu lực từ 1/1/2025.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-bat-luat-nha-o-so-huu-chung-cu-khong-thoi-han-chung-cu-mini-duoc-cap-so-hong-2219735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/can-ho-chung-cu-mini-se-duoc-cap-so-hong-859.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T14:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218985","title":"Lùi thông qua Luật Đất đai sửa đổi, thị trường bất động sản sẽ ra sao?","description":"Chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, Luật Đất đai rất quan trọng. Nếu làm vội, thông qua vội vã mà chưa đánh giá tác động thật chi tiết thì đưa luật mới vào chưa chắc có hiệu ứng tốt mà thậm chí còn hiệu ứng ngược.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lui-thong-qua-luat-dat-dai-sua-doi-thi-truong-bat-dong-san-se-ra-sao-2218985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/lui-thong-qua-luat-dat-dai-sua-doi-thi-truong-bat-dong-san-se-ra-sao-189.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

