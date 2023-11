Không chỉ thu hút số lượng người tham dự đông đảo, ở giải chạy kết thúc sáng 19/11 còn có sự xuất hiện của "ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh (HCV SEA Games 31, HCĐ SEA Games 32) hay Hoàng Thị Ngọc Hoa (HCĐ SEA Games 31). Hai VĐV này tham dự ở các nội dung bán marathon 21 km nam, nữ và đều về nhất.

Hoàng Nguyên Thanh về nhất cự ly 21 km nam

Cự ly 21km cũng là cự ly có số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất, lên đến gần 3.500 người. Cung đường chạy của cự ly này qua những đoạn đường đẹp, sau đó vượt qua cầu Ba Son, được xem là điểm nhấn nổi bật của kiến trúc TPHCM.

Ngoài các cự ly chuyên nghiệp, giải chạy PSR Việt Nam năm 2023 còn có các nội dung khác, gồm 5km nữ, 5km nam, 10km nữ và 10km nam. Giải năm nay mang thông điệp "Go sweat, go far" (Tiến xa với sự ngọt ngào), các VĐV được truyền cảm hứng về tinh thần không bỏ cuộc, luôn hướng về phía trước.