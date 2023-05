Mở đầu cuộc trò chuyện, siêu mẫu Hà Anh thừa nhận thẳng tính, không thích vòng vo, bóng gió. Chị thừa hưởng tính cách này từ bà nội và bố, được định hình trong những năm tháng du học.

Khi làm giám khảo, host cho các chương trình truyền hình thực tế, chị nhiều lần gây tranh luận trái chiều về cách ứng xử này nhưng không hối hận.

Theo Hà Anh, tất cả vấn đề về chuyên môn cần được truyền đạt chuẩn, rõ ràng và cụ thể. Chị sẽ nói “Em thiếu khả năng làm chủ sân khấu”, "Em thiếu những kỹ năng nhất định để thu hút sự chú ý” thay vì "Tôi chưa thấy được hào quang của em", "Em cần điên lên”.

Khi nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên, siêu mẫu muốn truyền đạt kinh nghiệm cho thí sinh, không bông đùa hay tạo thị phi giúp chương trình ăn khách.

Về mâu thuẫn với Xuân Lan trong The Next Gentleman, Hà Anh thừa nhận chuyện có thật nhưng "những gì lên sóng không là tất cả". Chị đáp trả do bị đồng nghiệp cố ý gây sự nhiều lần.

Khi thành danh, Hà Anh thường nhớ thời vào nghề. Thời học khoa Quản lý doanh nghiệp tại Đại học Reading ở Anh, chị ở thuê cùng một thợ trang điểm người Việt, được người này động viên thi người mẫu.

Sau khi giành chiến thắng, chị được ký hợp đồng, trở thành người mẫu và đi diễn nhiều nơi. Chị dần trải nghiệm thực tiễn môi trường nghề nghiệp áp lực lớn, sức cạnh tranh cao ở nước ngoài.

Hà Anh chọn về Việt Nam khi thị trường bắt đầu náo nhiệt, không muốn tiếp tục làm "hạt cát nhỏ trong guồng máy lớn" ở nước ngoài. Mặt khác, chị có thể sống gần gia đình.

Siêu mẫu không tin vào số mệnh. Mỗi sáng thức dậy, chị tự nhủ có thêm cơ hội để tạo nên sự khác biệt, từ đó tự quyết định mình thành công hay thất bại.

Trước công chúng, Hà Anh mạnh mẽ, cá tính nhưng biểu hiện ngược lại trong quan hệ tình cảm. Chị ít chủ động, gu bạn trai hiền lành, ít nói và không bóng bẩy.

Hà Anh và chồng - anh Olly Dowden quen nhau qua một người bạn. Sau lần đầu tiên, chị "án binh bất động" dù có chút thiện cảm.

Lần gặp thứ 2, chị để mặt mộc, mặc áo thun và quần jean giản dị. Olly không bận tâm điều đó, hầu như chỉ hăng say nói về công việc dạy học cho trẻ em. Khi thấy mắt Olly "ánh lên sự hạnh phúc khi nói về đam mê", siêu mẫu muốn tìm hiểu anh này nhiều hơn.

Khi đã thân thiết, Hà Anh mời bạn trai đến chương trình thời trang do mình đạo diễn kiêm diễn chính. Olly bất ngờ khi biết bạn gái là người nổi tiếng.

Đến nay, cảm xúc trong Hà Anh về lần được cầu hôn ở Đà Nẵng "như mới hôm qua". Olly đã sắp xếp mọi thứ nhưng không mấy suôn sẻ.

Ban đầu, anh đặt bàn ở một nhà hàng 2 sao Michelin nhưng bị bạn gái từ chối vì đau răng. Thấy Olly bối rối, Hà Anh đồng ý tới nhà hàng. Vừa đến nơi, chị lại được nhân viên tặng bó hoa hồng lớn dù theo kịch bản, bó hoa chỉ xuất hiện sau khi Olly cầu hôn.

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Dù siêu mẫu không nghi ngờ, Olly vẫn hồi hộp đến mức không cầu hôn như kế hoạch mà dẫn chị đến một quán bar cạnh biển để thực hiện phương án 2. Hà Anh tiếp tục từ chối do răng đau nhiều.

Khi hai người về khu nghỉ dưỡng, Olly mới quỳ xuống cầu hôn Hà Anh trước biển. Trong chị có nhiều cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc vừa bất ngờ.

Sau khi kết hôn, chị chủ động thay đổi nếp sinh hoạt, điều chỉnh cá tính để phù hợp với chồng. Là giáo viên, Olly thường ngủ lúc 22h và dậy lúc 5h45', trái ngược với công việc người mẫu thường xuyên về muộn.

Sau khi thay đổi giờ giấc sinh hoạt, Hà Anh thấy cuộc sống tốt hơn, gặp ai cũng khuyên ngủ sớm để da đẹp và cơ thể khỏe mạnh.

Về phía Olly, anh luôn ủng hộ vợ, bảo vệ chị trước nhiều sóng gió, thị phi. Trong khi đó, Hà Anh luôn tự ý thức rõ bản thân, biết đâu là giá trị cuộc sống và ranh giới nào cho công việc, gia đình.