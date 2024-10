Điểm sáng pháp lý minh bạch

Nhiều dự án chung cư đã bàn giao nhà ở nhiều năm nhưng chưa cấp sổ hồng do các chủ đầu tư vướng mắc thủ tục pháp lý. Tình trạng này ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua, khiến quyền sở hữu chưa được công nhận và gây khó khăn khi chuyển nhượng hoặc vay vốn ngân hàng. Yếu tố pháp lý minh bạch trở thành mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi lựa chọn mua chung cư.

Cư dân Honas Residence nhận bàn giao nhà đúng thời gian cam kết. Ảnh: MapleLand

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư dự án Honas Residence tại Dĩ An, Bình Dương đã tiến hành thủ tục xin cấp sổ hồng ngay sau khi bàn giao căn hộ. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi pháp lý vững chắc cho khách hàng mà còn khẳng định uy tín và năng lực quản lý của chủ đầu tư Hoàng Nam Group, giúp cư dân an tâm về quyền sở hữu lâu dài và tăng tính thanh khoản cho tài sản.

Bảo chứng chất lượng công trình bởi nhà thầu An Phong

Honas Residence được xây dựng bởi nhà thầu An Phong, một trong những đơn vị thi công uy tín hàng đầu, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Sự kết hợp giữa chuyên môn cao và quy trình giám sát chặt chẽ đã mang lại một dự án căn hộ đáp ứng đúng thời gian bàn giao và mọi tiêu chuẩn về kỹ thuật, đem lại sự hài lòng cho cư dân.

Anh Hải Thiên, khách hàng đã nhận nhà tại Honas Residence chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với chất lượng căn hộ tại đây. Từ tiện ích, nội thất đến các chi tiết nhỏ đều được hoàn thiện rất tốt, đúng với cam kết ban đầu”.

Hình ảnh thực tế căn hộ bàn giao tại Honas Residence. Ảnh: MapleLand

Đến hiện tại, Honas Residence đã bàn giao gần 300 căn hộ trong vòng 2 tháng. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án, không chỉ nhờ vị trí đắc địa mà còn vì chất lượng công trình và tiến độ bàn giao đúng cam kết. Tỷ lệ lấp đầy cao khẳng định Honas Residence là lựa chọn an cư lý tưởng cho nhiều gia đình và nhà đầu tư tại Dĩ An, Bình Dương.

Sở hữu căn hộ chất lượng với tài chính nhẹ nhàng

Sản phẩm Honas Residence nổi bật với mức đầu tư ban đầu cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 140 triệu đồng là khách hàng đã có thể bắt đầu ở hoặc cho thuê. Với chi phí thấp và chính sách thanh toán linh hoạt, đây là cơ hội đầu tư hợp lý cho những ai muốn sở hữu bất động sản mà không cần bỏ ra số vốn lớn ngay từ đầu.

Đặc biệt, Honas Residence nằm gần Làng Đại học Quốc Gia, chỉ cách khoảng 3 phút di chuyển, thu hút một lượng lớn khách thuê là sinh viên và giảng viên. Nhờ vị trí thuận lợi, việc tìm kiếm khách thuê dễ dàng với tỷ lệ lấp đầy cao. Hiện nay, giá thuê căn hộ tại đây dao động từ 6-8 triệu đồng/tháng, một mức giá sinh lợi tốt cho nhà đầu tư.

Chính sách hấp dẫn tại Honas Residence đã thu hút khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Chương trình "Vòng quay may mắn" với tỷ lệ trúng 100% tiền mặt mang đến cơ hội tài chính hấp dẫn cho cư dân. Dự án cam kết cho thuê lại lên đến 24 tháng, giúp nhà đầu tư an tâm về nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê. Chính sách trả chậm kéo dài tới 36 tháng giúp khách hàng quản lý tài chính dễ dàng hơn. Đặc biệt, khách hàng được chiết khấu thanh toán lên tới 9% giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.

Đầy đủ tiện ích thương mại, dịch vụ, hồ bơi, công viên, phòng thể thao… cho cư dân Honas Residence. Ảnh: MapleLand

Tiện ích nội khu phong phú của Honas Residence tạo nên không gian sống hoàn hảo. Với 3 tầng thương mại với tổng diện tích gần 4000m², Honas Residence cung cấp đa dạng dịch vụ như cafe, nhà hàng, cửa hàng 24/7, spa và hiệu thuốc. Các tiện ích như hồ bơi, công viên cây xanh, bãi đậu xe an toàn, nhà trẻ, gym-yoga, sân thể thao, siêu thị và khu sinh hoạt cộng đồng được đầu tư bài bản, đảm bảo một môi trường sống hiện đại và tiện nghi. Hệ thống an ninh được kiểm soát 24/7, giúp cư dân yên tâm về sự an toàn và riêng tư. Những tiện ích này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giải trí và giao lưu cộng đồng, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Dự án Honas Residence Đơn vị phát triển dự án: MapleLand Website: https://honasresidence.vn Hotline: 090 910 22 62.

Doãn Phong