Ngày 25/3 Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do HVN phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, UB ATGTQG, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) tổ chức.

Chương trình hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học - đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, giúp các em an toàn khi tham gia giao thông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đến năm 2045 “Không còn tử vong do tai nạn giao thông”, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”.

Hiện nay, chương trình ý nghĩa này đã được phủ sóng rộng khắp 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc với tổng số học sinh cấp THCS và cấp THPT được đào tạo về ATGT qua các năm lên tới gần 45 triệu học sinh.

Để khuyến khích giáo viên, học sinh củng cố lại kiến thức về ATGT và có thêm động lực dạy và học về ATGT, cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2022 - 2023 dành cho giáo viên, học sinh THCS và THPT đã được phát động từ tháng 12/2022 và kéo dài đến tháng 03/2023 theo hình thức trắc nghiệm và tự luận (dành cho học sinh) và Hồ sơ dạy học - bao gồm kế hoạch bài giảng và báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (dành cho giáo viên).

Sau gần 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận về con số ấn tượng với hơn 7 nghìn bài dự thi đã qua cử tuyển có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm của các Sở GD&ĐT, giáo viên và học sinh trên toàn quốc về ATGT cũng như sức hút của cuộc thi. Hội đồng chấm thi đã tổ chức đánh giá, lựa chọn và trao giải cho những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc nhất; bao gồm:

Cấp THCS: 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 500 giải Khuyến khích cho học sinh; 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 60 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Cấp THPT: 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 500 giải Khuyến khích cho học sinh; 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 60 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Tại buổi lễ, ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao những nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục ATGT trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương.

Trên chặng đường 27 năm hình thành và phát triển, HVN vẫn luôn nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan triển khai các hoạt động tuyên truyền và đào tạo về lái xe an toàn cho đa dạng các đối tượng trên cả nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến các em học sinh, là lớp măng non và thế hệ tương lai của đất nước. HVN hy vọng rằng qua các chương trình giáo dục ATGT trong trường học, các em học sinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Minh Ngọc