Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia công nghệ từ FPT IS, đại diện Công ty Luật TNHH Pháp Đăng (Pantheon Law) và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

FPT.eContract tuân thủ Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo ông Trần Quốc Bảo - luật sư điều hành tại Pantheon Law, từ ngày 01/07/2023, Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Nghị định 13) về Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã chính thức có hiệu lực. Nghị định 13 được xem là công cụ hữu hiệu nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, đầy đủ để hỗ trợ cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân đúng luật, an toàn và lành mạnh.

Luật sư Trần Quốc Bảo cho biết, Nghị định 13 hỗ trợ cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân đúng luật, an toàn và lành mạnh

Trước thực tế đó, nhiều các doanh nghiệp bắt đầu rà soát các chính sách nội bộ và thực tiễn về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lên kế hoạch hành động tương ứng. Đặc biệt trong việc ứng dụng các giải pháp số như hợp đồng điện tử, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin càng được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tá Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ điện tử, FPT IS cho biết, đáp ứng Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, FPT IS đã nhanh chóng ban hành chính sách bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân.

“Giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract đảm bảo nhiều nguyên tắc trọng yếu tuân thủ Nghị định 13 như: xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật; đảm bảo chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình (trừ ngoại lệ do pháp luật quy định); chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng mục đích đã đăng ký, tuyên bố; thu thập dữ liệu cá nhân phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý…”, ông Tá Anh cho biết.

Ông Nguyễn Tá Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ điện tử, FPT IS nhấn mạnh FPT.eContract tuân thủ Nghị định 13

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lựa chọn sử dụng FPT.eContract để ký kết các loại tài liệu: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, phụ lục hợp đồng với khách hàng, đối tác...

Tại hội thảo, ông Phí Ngọc Duy - Ban Kế toán - Tài chính TKV chia sẻ: “Do lĩnh vực kinh doanh rộng, số lượng khách hàng, nhà cung cấp có quan hệ giao kết với tập đoàn lớn nên việc ký hợp đồng kinh tế diễn ra thường xuyên, liên tục. Trước đây, khi ký kết các hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp, tập đoàn vẫn sử dụng hình thức ký hợp đồng giấy truyền thống. Từ những bất cập trong việc sử dụng hợp đồng giấy, chúng tôi đã lựa chọn FPT IS và giải pháp FPT eContract để chuyển đổi số quá trình ký kết. FPT.econtract đảm bảo 3 tiêu chí về mặt pháp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin. Đây là một vấn đề rất quan trọng với doanh nghiệp nhà nước do việc bảo mật thông tin các hợp đồng là điều kiện tiên quyết”.

Ông Phí Ngọc Duy - Ban Kế toán - Tài chính TKV cho biết doanh nghiệp ghi nhận nhiều hiệu quả rõ rệt trong vận hành khi ứng dụng hợp đồng điện tử

“Hệ sinh thái” giao dịch số và xác thực toàn trình từ FPT IS

FPT.eContract là giải pháp nằm trong “hệ sinh thái” giao dịch số và xác thực toàn trình cho doanh nghiệp do FPT IS phát triển. Chuỗi giải pháp của FPT IS đảm bảo cung cấp cho doanh nghiệp một phương thức ký kết an toàn, hợp pháp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể tạo và thiết kế luồng ký hợp đồng trên FPT.eContract; xác thực người ký qua CCCD gắn chip nhờ giải pháp FPT.IDCheck; ký kết theo luồng với FPT.eSign; chứng thực và tra cứu hợp đồng sau ký với FPT.CeCA.

Kết nối với FPT.eContract, FPT.CeCA là dịch vụ giúp chứng thực tài liệu, hợp đồng điện tử sau ký. FPT.CeCA tích hợp liên thông với Trục Hợp đồng điện tử Việt Nam CeCA của Bộ Công thương. Bên thứ ba có thể truy cập tài liệu để kiểm tra tính xác thực của tài liệu, hợp đồng sau ký trên website của Bộ Công thương. Các hợp đồng được chứng thực qua FPT.CeCA sẽ được gắn tích xanh.

Hiện nay, đối với khách hàng đang dùng FPT.eContract, FPT IS sẽ miễn phí sử dụng hợp đồng điện tử có tích xanh, không giới hạn số lượng đến hết 31/01/2024. Đối với khách hàng mua mới FPT.eContract trước ngày 31/01/2024, mua gói bao nhiêu hợp đồng điện tử, tặng bấy nhiêu lượt dùng tích xanh (tối đa 1000 lượt).

Đặc biệt, FPT.eContract cũng vừa ra mắt phiên bản FPT.eContract Lite miễn phí 100% dành cho tất cả doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu ký kết hợp đồng/tài liệu của doanh nghiệp với hầu hết các tính năng. Với phiên bản này, FPT.eContract Lite kỳ vọng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ rào cản về nguồn vốn và chi phí, đẩy mạnh kinh doanh, tối ưu quy trình vận hành, phê duyệt và ký kết.

Để tìm hiểu thêm thông tin về FPT.eContract, tham khảo tại: https://econtract.fpt.com.vn/ hoặc kết nối hotline: 1900 636 191.

