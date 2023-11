Phá bỏ rào cản chi phí khi sử dụng hợp đồng điện tử

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến năm 2022, có hơn 98% doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc nhóm vừa và nhỏ, trong đó trên 65% là doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong đó, tới tháng 6/2023, mới có 50% doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng hợp đồng điện tử trong vận hành. Để đạt được mục tiêu 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử tới năm 2025 của Chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tạo điều kiện để tích cực và chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện mục tiêu trên, tháng 6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), thay thế Luật Giao dịch điện tử ban hành năm 2005. Những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp đồng điện tử tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp giao kết trên môi trường số đảm bảo pháp lý. Tuy nhiên, chi phí đầu tư và triển khai các giải pháp số vẫn đang là một trong những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng cơ hội từ thị trường, bứt phá chuyển đổi số.

Để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt nhịp chuyển đổi số, dễ dàng ứng dụng hợp đồng điện tử trong vận hành, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) cho ra mắt phiên bản Hợp đồng điện tử FPT.eContract Lite. Đây là phiên bản hoàn toàn miễn phí, với hầu hết các tính năng như phiên bản thông thường, không giới hạn thời gian sử dụng, áp dụng cho mọi loại hình thức hợp đồng. Với phiên bản Lite, FPT.eContract hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình ký kết, đồng thời phá bỏ rào cản chi phí để các doanh nghiệp từng bước chuyển đổi số thành công.

FPT IS ra mắt phiên bản FPT.eContract Lite hoàn toàn miễn phí

Các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng phiên bản FPT.eContract Lite để trải nghiệm những tính năng ưu việt của giải pháp trước khi quyết định sử dụng phiên bản Pro. Điều này giúp nhân sự của doanh nghiệp làm quen với môi trường ký kết điện tử, ứng dụng vào quy trình hiện tại, từ đó đưa ra lựa chọn về nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử trên thị trường hiện nay.

Trải nghiệm mọi tính năng với giá 0 đồng

Dù là phiên bản miễn phí, giải pháp FPT.eContract Lite sở hữu 16/19 tính năng của Hợp đồng điện tử FPT.eContract Pro đáp ứng đầy đủ nhu cầu ký kết cơ bản của doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm: Soạn thảo, ký kết, lưu trữ, quản lý hợp đồng trên 1 nền tảng; Ký online trên mọi thiết bị: máy tính, điện thoại, laptop, tablet; Lưu trữ miễn phí trên hệ thống FPT Smart Cloud, an toàn bảo mật; Ký kết không giới hạn số bên tham gia ký; Đảm bảo tính pháp lý tương đương hợp đồng giấy.

“Đồng hành triển khai giải pháp Hợp đồng điện tử - FPT.eContract cho hàng nghìn khách hàng tại mọi quy mô trong 3 năm qua, FPT IS thấu hiểu rõ trở ngại về chi phí của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tiếp cận chuyển đổi số. Từ đó, chúng tôi cho ra mắt phiên bản FPT.eContract Lite, tập trung vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tổ chức chuyển đổi số hoạt động ký kết toàn diện và tối ưu chi phí. Mọi loại tài liệu như hợp đồng lao động, mua bán, tờ trình nội bộ, hay hợp đồng dịch vụ, thương mại đều có thể ký kết trực tuyến qua FPT.eContract Lite”, ông Lê Thanh Bắc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ điện tử FPT IS chia sẻ.

Đặc biệt, giải pháp Hợp đồng điện tử - FPT.eContract đáp ứng toàn bộ luật, quy định hiện hành tại nước ta. Hiện tại, FPT.eContract cung cấp đa dạng hình thức định danh, xác nhận danh tính và sự chấp thuận của chủ thể đối với giao dịch điện tử: SMS OTP - Tin nhắn chứa mật khẩu dùng một lần, FPT.eKYC - Xác thực khuôn mặt và Giấy tờ tùy thân, FPT.IDCheck - Xác thực thông tin thẻ CCCD gắn chip.

Doanh nghiệp ký kết dễ dàng, thuận tiện với FPT.eContract Lite

Năm 2023, FPT IS chính thức có giấy phép Cung cấp dịch vụ Dấu thời gian FPT.TSA. Năm 2022, công ty được Bộ Công thương cấp đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử FPT.CeCA.

Đáp ứng Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, FPT IS cũng ban hành chính sách bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân. Hệ thống FPT IS đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 27001 (Tiêu chuẩn Quốc tế về Bảo mật thông tin), ISO 27017 (Tiêu chuẩn Quốc tế về kiểm soát bảo mật an toàn thông tin cho các dịch vụ đám mây), ISO 27018 (Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ đám mây).

Trong 3 năm ra mắt, FPT.eContract trở thành một trong những giải pháp dẫn đầu trên thị trường ký kết điện tử với những dấu ấn như: hơn 3.000.000 giao dịch, hơn 5.000.000 đối tác ký và hơn 2.000 khách hàng doanh nghiệp đã và đang ký kết từ xa trên nền tảng, tiêu biểu như: Vinamilk, VNPay, Vietjet Air, SSI, Be Group, TIKI, 30Shine...

FPT.eContract đã được vinh danh ở hàng loạt giải thưởng lớn như: Top 24 Giải pháp xuất sắc trong chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (2023), Giải thưởng Make in Vietnam (2021), Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (2021), Giải thưởng Sao Khuê (2021)...

Doanh nghiệp, cá nhân quan tâm tới Hợp đồng điện tử FPT.eContract Lite có thể tìm hiểu thêm tại: https://econtract.fpt.com.vn/lite

Bích Đào