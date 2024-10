Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là đơn vị thành viên của Petrovietnam, được thành lập ngày 17/5/2007. Hiện nay, PV Power đang sở hữu và vận hành 7 nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất đặt hơn 4.205MW. PV Power ghi dấu ấn tiên phong với việc đạt xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức BB+ triển vọng ổn định do Fitch Ratings thực hiện. Cùng với đó, PV Power liên tiếp lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Tạp chí Forbes bình chọn và Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Citi là ngân hàng toàn cầu với lịch sử hơn 200 năm, hoạt động tại gần 100 thị trường trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Citi cũng là ngân hàng Mỹ đầu tiên được cấp phép thành lập, cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho các khách hàng doanh nghiệp tại đây từ năm 1994. Trong 30 năm qua, Citi Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam, trở thành cố vấn tài chính đáng tin cậy, được các tập đoàn, các tổ chức tài chính cũng như các công ty đa quốc gia lớn nhất tại Việt Nam tin tưởng lựa chọn. Citi đã điều phối và thu xếp gần 12 tỷ USD nguồn vốn dài hạn cho các dự án phát triển hạ tầng và tăng quy mô vốn hoạt động cho các khách hàng tại Việt Nam. ING là một tổ chức tài chính toàn cầu với nền tảng vững chắc tại châu Âu, cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua công ty con ING Bank, với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng vươn lên trong cuộc sống và kinh doanh. Thành lập năm 2012, văn phòng đại diện của ING Bank tại Hà Nội tận dụng sức mạnh từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn, với hơn 1.000 chuyên gia ngân hàng giàu kinh nghiệm, cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ như cho vay, ngân hàng giao dịch, tài chính doanh nghiệp và các giải pháp thị trường tài chính. Từ khi thành lập, ING Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án năng lượng trọng điểm, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.