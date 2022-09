Hotgirl 9X dựng kịch bản lừa thế kỷ bị hàng loạt người tố cáo

Thuê siêu xe, biệt thự, đám cưới xa xỉ… để lừa gia đình chồng

Hiện có hàng trăm người đã và đang có đơn tố cáo cô gái N.T.V.A (tên thường gọi là Tina, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) gửi đến Bộ Công an và công an các tỉnh, thành. Những người tố cáo đã cho biết, V.A có nhiều kịch bản không tưởng.

Và hiện mạng xã hội đang lan truyền thông tin về kịch bản lừa của 9X V.A như… phim của chị N.L, Tổng giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ, cũng là người có tiếng trên mạng.

Chị N.L có bài viết vạch trần vụ V.A lừa đảo gia đình mình 17 tỷ đồng để mọi người biết, cảnh giác. Ảnh: Chụp màn hình

Chị N.L xác nhận, đó là sự việc xảy ra với gia đình mình. Chị nói thêm việc tố cáo chính thức đối với V.A hiện gia đình đang xem xét nhưng trước mắt cần lan toả thông tin để mọi người cảnh giác, tránh bị lừa đảo như gia đình chị.

Và chị N.L cũng xác nhận rõ, gia đình của chị bị lừa tổng cộng 17 tỷ đồng.

Theo thông tin chị N.L chia sẻ, năm 2018 V.A quen biết gia đình chị. Lý do quen xuất phát từ một khách hàng đến làm đẹp tại cơ sở. Em họ của chồng chị N.L trực tiếp làm cho V.A, sau đó hai người yêu đương.

Trong suốt quá trình đó, V.A tỏ ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống sang chảnh, liên tục đi những siêu xe khác nhau và tặng cho gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, thậm chí tặng cho bạn trai căn hộ hạng sang, có nhân viên công chứng đến tận nhà ký. Chính vì vậy, chồng chị N.L đã tin tưởng cho V.A mượn tiền nhiều lần với những lý do khi đi mua sắm quên mang thẻ, lúc thì cần gấp cho việc làm ăn.

Một thời gian sau, V.A “chiêu dụ” chồng của chị V.A đưa hơn chục tỷ đồng đầu tư bất động sản. Sự tin tưởng của chồng chị N.L đối với V.A càng được củng cố hơn khi người đẹp này tổ chức đám cưới xa xỉ với người em họ tại khách sạn sang trọng bậc nhất H.N, được tặng cả siêu xe Rolls Royce 80 tỷ làm của hồi môn.

Siêu xe Rolls Royce trong đám cưới sang chảnh của V.A mà chị N.L khẳng định là xe thuê. Ảnh: Fb

Chị N.L cho biết thêm, một người em họ khác cũng xoay tiền tỷ đưa cho V.A để người đẹp này bán rẻ cho căn hộ sang trọng chỉ có giá bằng nửa giá thị trường. Rồi nhân viên của chị N.L cũng bị mượn tiền cả trăm triệu. Khi chị N.L phát giác ra vụ việc thì chồng đã chuyển cho V.A số tiền lên đến 17 tỷ đồng.

Xâu chuỗi lại vụ việc và tìm hiểu, chị N.L khẳng định, tất cả chỉ là một kế hoạch lừa đảo tinh vi.

Chị N.L khẳng định, những siêu xe, biệt thự ở Hà Nội hay các căn hộ hạng sang ở TP.HCM là do V.A thuê theo ngày hoặc tháng, túi xách mà V.A sử dụng toàn là hàng “lởm”. Hay như sự kiện đám cưới với em họ bên chồng của chị N.L là thuê một công ty tổ chức, tất cả đại diện họ nhà gái chỉ là diễn viên và cả 300 quan khách đều là được thuê mướn.

Sự việc đã mấy năm nhưng nay chị N.L phát hiện thêm nhiều nạn nhân của V.A nên quyết định đăng bài cảnh báo.

Cuối bài đăng, chị N.L nói rằng, đang tập hợp khoảng 40 nạn nhân với số tiền bị lừa lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Hàng trăm người bị lừa bằng những kịch bản như phim

Theo tìm hiểu, số người bị V.A “lừa tiền” lên hàng trăm. Ho ở các tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Họ đã liên hệ, tập hợp thành nhóm và đang trong quá trình tố cáo người đẹp 9X này.

Đáng nói, có những chàng trai bị “lừa tình - tiền” cay đắng và kỳ lạ là có nạn nhân đến giờ vẫn yêu say đắm người đẹp V.A nên chưa có động thái tố cáo.

Cách thức mà người đẹp V.A tạo ra lòng tin là đóng vai đại gia, có cha làm quan chức, kinh doanh lớn… rồi từng bước đưa ra những lý do khá hợp lý, bài bản để “lừa”.

V.A xuất hiện trên mạng xã hội, khoe cuộc sống sang chảnh. Ảnh: Fb

Một trong số các nạn nhân của V.A là anh N.H.N (38 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức). Anh N đã gửi đơn tố cáo V.A lừa của anh 1,5 tỷ đồng đến Công an tỉnh Bắc Giang. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang hướng dẫn anh tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận và hiện tại đơn đó được chuyển đến Công an TP.Thủ Đức để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

V.A làm quen với anh N trong một dịp tình cờ tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từng bước tạo sự tin tưởng, V.A giới thiệu, có cha làm lãnh đạo của một cơ quan tình báo.

Nhiều lần, V.A đến nhà anh N chơi và vợ chồng anh cũng đến nơi ở của cô gái này tại hai căn hộ sang trọng nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Một trong những tin nhắn được cho là giả mạo cha của V.A nhắn cho một nạn nhân. Ảnh: Fb

Hiện cư dân mạng xã hội ví V.A như “Anna phiên bản Việt”, nhân vật siêu lừa trong bộ phim dài tập đình đám khai thác từ câu chuyện có thật. Ảnh: Fb

Nội dung đơn của anh N.H.N tố cáo V.A lừa 1,5 tỷ đồng được Công an tỉnh Bình Thuận chuyển cho Công an TP.Thủ Đức để giải quyết

Từ sự tin tưởng đó, khi V.A tỷ tê về việc cần tiền tổ chức sự kiện lớn tại TP.Phan Thiết . Anh N đã chi ra. Ngoài ra, V.A khoe là đang nhập hàng từ TP.Đà Lạt để phân phối cho hệ thống những siêu thị lớn ở TP.HCM, tài khoản đang bị phong toả và cần tiền để chi trả cho đầu mối bán hàng tại Đà Lạt và liên tục mượn tiền anh N.

Hiện những thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền thêm nhiều kịch bản khó tin của V.A để lừa tình - tiền của rất nhiều nạn nhân.