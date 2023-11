How to Have Sex là bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn người Anh Molly Manning Walker. Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên trẻ chưa được biết tới. Một bộ phim không có yếu tố mạnh xét về danh tiếng của các nhân sự tham gia dự án phim, nhưng How to Have Sex đang được đánh giá là bộ phim gây ấn tượng, gây bàn luận hàng đầu trong năm nay.

How to Have Sex đã nhận được giải Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi giữa năm nay. Un Certain Regard là một giải thưởng quan trọng của Liên hoan phim Cannes, dành để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh thể hiện nhãn quan độc đáo, mới lạ.

Hiện tại, bộ phim đã được chiếu trên một nền tảng giải trí trực tuyến. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện về 3 cô gái người Anh trong kỳ nghỉ hè mà họ dự định sẽ giúp cả 3 trở thành những "người trưởng thành".

3 cô gái cùng nhau tiệc tùng, vui chơi, họ gặp gỡ những nam giới cũng đang nghỉ hè tại thị trấn miền biển Malia (Hy Lạp). 3 cô gái kỳ vọng đây sẽ là kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, một kỳ nghỉ có tính bước ngoặt của tuổi thanh xuân.

Dù vậy, mọi việc đã diễn ra không như dự định. Trong hành trình trải nghiệm để hiểu về chính mình và về... tình dục, họ đã có những xúc cảm hoang mang, bối rối.

Chính trong những trải nghiệm đầu đời tưởng như rất tự do, đầy hân hoan, vui vẻ ấy, Tara bắt đầu có những cảm nhận khác về bản thân và về những người xung quanh mình (Ảnh: Daily Mail).

Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình và đánh giá cao từ các chuyên trang điện ảnh. How to Have Sex kể lại trải nghiệm trưởng thành từ góc nhìn của nữ giới. Theo nữ đạo diễn Walker, đây là một bộ phim có tính chất tự bạch, phản ánh những trải nghiệm thực tế của chính cô.

Nhân vật chính trong phim là Tara. Trong kỳ nghỉ, Tara đã gặp những thanh niên mới lớn cũng đang tìm kiếm trải nghiệm giống như mình. Tất cả họ thoạt tiên đều thật ngọt ngào và dễ chịu. Họ cùng có mặt ở một thị trấn miền biển xa xôi, ở xa quê nhà, xa người thân.

Tại đây, các thanh niên quyết định sẽ "xõa" hết mình, "quẩy" hết nấc, họ biết rằng mình sẽ không gặp lại những người mà mình hẹn hò trong kỳ nghỉ. Chính trong những trải nghiệm đầu đời tưởng như rất tự do, đầy hân hoan, vui vẻ ấy, Tara bắt đầu có những cảm nhận khác về bản thân và về những người xung quanh mình.

Những hình dung đẹp đẽ, phấn khích của những thanh niên trẻ tuổi dần tan rã. Cảm nhận của người xem từ đầu tới cuối bộ phim không ngừng thay đổi, biến chuyển theo trải nghiệm của nhân vật.

Sự háo hức muốn làm "người trưởng thành"

Thoạt tiên, 3 cô gái bước vào kỳ nghỉ với sự vô tư, đầy phấn khích, họ cùng nhau hò hét, ca hát, tiệc tùng, thể hiện tình chị em gắn kết rất nồng nhiệt. Họ bắt đầu "biêng biêng" vì liên miên tiệc tùng, nhưng cả 3 người vẫn không quên mục tiêu đã đặt ra cho kỳ nghỉ đặc biệt này, đó là phải trở thành... "người trưởng thành".

Ở đầu phim, các nhân vật được quay ở góc cận khi họ còn là những cô gái mới lớn vui tươi, vô tư. Nhưng khi trạng thái cảm xúc của họ dần thay đổi sau những trải nghiệm đã có trong kỳ nghỉ, các cảnh quay dần mở rộng ra toàn cảnh với tốc độ lia máy chậm. Sự huyên náo, cuồng nhiệt, sôi nổi lúc ban đầu dần thay đổi, phản ánh sự đổi khác trong nội tâm của 3 cô gái.

Phim không chỉ có chuyện hẹn hò, tình dục mà còn khắc họa sâu sắc về tình bạn (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, câu chuyện được kể trong phim không gây sốc, nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy ấn tượng, bởi tính chân thực và sức tác động tới cảm xúc người xem. Chuyện phim xoay quanh hành trình trưởng thành của những thanh niên nam nữ đang cùng kiếm tìm trải nghiệm đầu đời.

Phim không chỉ có chuyện hẹn hò, tình dục mà còn khắc họa sâu sắc về tình bạn. Bên cạnh mong muốn trưởng thành trong chuyện tình trường, những thanh niên trong phim trước hết được khắc họa trong vai trò của những người bạn.

Chẳng hạn, trong nhóm bạn 3 người của Tara, Skye là cô bạn hay đùa cợt, tính cách có vẻ vô tư, nhưng kỳ thực lại có sự độc hại ngầm mà có thể chính Skye cũng không nhận thức rõ. Những câu đùa cợt của Skye đôi khi khiến người khác cảm thấy tổn thương.

Ngược lại, Em là người giàu tình cảm, có tâm hồn nhạy cảm, hay thích quan tâm người khác, luôn đem lại cho bạn bè cảm nhận về sự ấm áp, cảm thông và thấu hiểu. Em luôn mong muốn giúp đỡ bạn bè, là chỗ dựa của bạn bè, nhưng nhiều khi cô cảm thấy bất lực, bởi bạn bè không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện.

Tình bạn giữa hai nam thanh niên Badger và Paddy cũng được khắc họa có chiều sâu. Giữa họ là một tình bạn kéo dài nhiều năm, nhưng âm thầm tồn tại trong tình bạn ấy là cảm giác khó chịu, thiếu thoải mái rất khó lý giải. Thực tế, Badger và Paddy có tính cách khác biệt. Sau cùng, Badger - người có tính cách lặng lẽ hơn - đã lựa chọn âm thầm gia tăng khoảng cách với Paddy.

Vị đắng của sự trưởng thành

Khoảnh khắc giàu xúc cảm nhất trong phim chính là khi Tara lảo đảo trở về phòng khách sạn vào lúc sáng sớm, sau một đêm tệ hại. Một mình đứng giữa đường phố vắng lặng, Tara muốn bật khóc nhưng cô không cho phép mình làm điều ấy. Tara phải tự mình đối diện với những trải nghiệm đắng ngắt của bản thân, cô đã hiểu thế nào là trưởng thành.

How to Have Sex được đánh giá là bộ phim chân thực, khắc họa sâu sắc trải nghiệm về sự trưởng thành có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời của những thanh niên mới lớn. Các tình tiết trong phim không quá nặng nề nhưng đủ khiến người xem cảm thấy buồn bã, bối rối cùng nhân vật.

Sau cùng, mong muốn "trưởng thành" của Tara trong kỳ nghỉ hè đã được thực hiện, nhưng đọng lại trong cô là sự buồn bã, khủng hoảng, rối bời và hoang mang... (Ảnh: Daily Mail).

Bộ phim được đánh giá cao trong cách khắc họa tinh tế nỗi đau, sự khủng hoảng của nhân vật. How to Have Sex còn được đánh giá là phim có tính giáo dục tốt đối với thanh thiếu niên.

Các nữ nhân vật trong phim đã chờ đợi một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, nhưng thực tế phũ phàng xuất hiện, họ phải đi qua trải nghiệm bẽ bàng.

Nhân vật nữ chính Tara đã có trải nghiệm khủng hoảng với Paddy. Cô không thực sự đồng thuận trong trải nghiệm tình dục với Paddy, nhưng cô cũng không thể nói rằng mình đã bị tấn công, bởi chính cô đã chủ động tán tỉnh Paddy trước.

Sau cùng, mong muốn "trưởng thành" của Tara trong kỳ nghỉ hè đã được thực hiện, nhưng đọng lại trong cô là sự buồn bã, khủng hoảng, rối bời và hoang mang... Một kỳ nghỉ hè thoạt tiên đầy ắp tiếng cười vô tư của 3 cô bạn thân đã dần ngấm vị đắng của sự trưởng thành.

Trải nghiệm cay đắng của chính nữ đạo diễn

Nữ đạo diễn Molly Manning Walker (30 tuổi) đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào viết kịch bản và đạo diễn bộ phim này. Cô đã tiến hành những cuộc gặp gỡ với thanh niên ở nhiều vùng miền trên khắp nước Anh.

Trong các cuộc gặp, cô trò chuyện để hiểu về trải nghiệm của người trẻ đương đại. Theo Walker, chúng ta tưởng rằng giới trẻ bây giờ rất cởi mở, văn minh và hiểu biết trong chuyện tình dục, họ đã được giáo dục giới tính từ trong nhà trường, đã có sự chuẩn bị cần thiết để trưởng thành, nhưng những câu chuyện thực tế khiến Walker thấy rằng vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn tại.

Nữ đạo diễn Molly Manning Walker (Ảnh: Daily Mail).

"Vẫn còn nhiều sự mơ hồ trong nhận thức, dù giới trẻ có thể rất cởi mở với những trải nghiệm mà họ muốn có, nhưng kỳ thực, họ cũng thường phải đi qua những cú sốc khi trải nghiệm sự trưởng thành", Walker nhận định.

Nữ đạo diễn đã chia sẻ công khai câu chuyện của mình trong quá trình thực hiện bộ phim How to Have Sex. Ở tuổi trưởng thành, Walker cũng từng đặt ra mục tiêu tìm kiếm một trải nghiệm có tính chất bước ngoặt giống như các thanh niên xuất hiện trong phim.

Một lần, khi cô tham gia một cuộc vui cùng với bạn bè, đồ uống của cô đã bị một nam thanh niên lén bỏ thuốc vào đó. Sau đó, Walker bị tấn công tình dục. Sau sự việc, Walker trình báo với cảnh sát, nhưng chính người tiếp nhận vụ việc đã khuyên cô không nên để bản thân phải chịu đựng nhiều hệ lụy hơn nữa từ sự việc này.

Theo đó, quá trình điều tra để đưa người đã chuốc thuốc rồi tấn công tình dục đối với cô ra trước pháp luật là một quá trình kéo dài, gây mệt mỏi. Có thể chính Walker sẽ không chịu đựng nổi áp lực từ quá trình này. Đó là một ký ức ám ảnh Walker suốt nhiều năm và là động lực để cô thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay.

Walker nhận thấy rằng những người trẻ đều háo hức với những hình dung về sự trưởng thành. Trong quá trình tìm kiếm trải nghiệm, nhiều khi người trẻ không biết tự bảo vệ bản thân mình. Các bạn bè của họ cũng không thể bảo vệ họ, bởi tất cả đều đang lao theo những hình dung, kiếm tìm những trải nghiệm mà không lường hết được những gì có thể xảy ra.

'How to Have Sex' đưa ra thông điệp nhẹ nhàng rằng thế nào là sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, thế nào là một trải nghiệm thực sự tốt đẹp cho đôi bên (Ảnh: Daily Mail).

Mong muốn của Walker là bộ phim How to Have Sex sẽ được các chuyên gia giáo dục giới tính biết đến và giới thiệu tới các thiếu niên mới lớn. Walker tin rằng bộ phim này có tính giáo dục tốt và sẽ giúp ích cho nhiều người trẻ đang chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành.

Walker khẳng định bộ phim không nhấn mạnh vào nỗi buồn hay sự khủng hoảng của nhân vật, phim cũng không có ý biến nhân vật nào trở thành tiêu cực.

"Tôi chỉ muốn đưa ra thông điệp nhẹ nhàng rằng thế nào là sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, thế nào là một trải nghiệm thực sự tốt đẹp cho đôi bên. Giới trẻ bao gồm cả nam và nữ đều cần có nhận thức rõ ràng về cách thức hành xử thấu hiểu và tôn trọng, để họ thực sự trưởng thành theo cách lý tưởng nhất", Walker nói về bộ phim điện ảnh đầu tay của cô.

(Theo Dân Trí, The Independent/Daily Mail)